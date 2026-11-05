TV 05.11.2026

«First Dates»: Μπέρδεψε το όνομα της συνοδού του και έγινε viral

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Ένα απρόοπτο από το ραντεβού του Θοδωρή και της Ζέτας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χιουμοριστικά σχόλια στο διαδίκτυο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Στο «First Dates», ο Θοδωρής μπέρδεψε το όνομα της Ζέτας, αποκαλώντας την Κάτια.
  • Το περιστατικό έγινε viral στο Χ (πρώην Twitter), προκαλώντας χιουμοριστικά σχόλια.
  • Οι χρήστες σχολίασαν την ατάκα ως «επική μεταμόρφωση» και «απίθανη πρόταση».
  • Το «First Dates» προσφέρει ψυχαγωγία, πέρα από τον σκοπό εύρεσης συντρόφου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πρόγραμμα «First Dates» στο Star, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή reality αναζήτησης συντρόφου, προσέφερε άλλη μια φορά άφθονες στιγμές αμηχανίας, απρόσμενων ατάκων και, φυσικά, πλήθος υλικού για χιουμοριστικά σχόλια στα social media. Οι χρήστες του διαδικτύου, και ειδικότερα της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στα ραντεβού της βραδιάς, σχολιάζοντας κάθε λεπτομέρεια με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

first_dates
https://www.instagram.com/firstdatesgreece/

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι, η Ζέτα και ο Θοδωρής. Οι συζητήσεις που είχαν, οι αποκαλύψεις που έκαναν ο ένας στον άλλον, αλλά και ορισμένες ατάκες που ακούστηκαν, έγιναν αμέσως αντικείμενο έντονου σχολιασμού από το τηλεοπτικό κοινό. Η Ζέτα, μάλιστα, μοιράστηκε κάποιες προσωπικές της εξομολογήσεις σχετικά με προηγούμενες σχέσεις της, οι οποίες προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις και συζητήσεις στους τηλεθεατές.

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Ωστόσο, η στιγμή που πραγματικά ξεχώρισε και πυροδότησε το κύμα των αντιδράσεων στα social media ήταν μια απρόσμενη ατάκα του Θοδωρή. Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, ο Θοδωρής, σε μια προσπάθεια ίσως να σπάσει τον πάγο ή να δημιουργήσει μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, αποκάλεσε τη συνοδό του… Κάτια, αντί για Ζέτα.

Αυτή η μικρή, αλλά σημαντική, αναγραμματική «παρεξήγηση» δεν άργησε να γίνει viral στο Χ. Οι χρήστες, με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ, έσπευσαν να σχολιάσουν το περιστατικό, δημιουργώντας ένα ξεκαρδιστικό νήμα συζήτησης. Κάποιοι έκαναν λόγο για «επική μεταμόρφωση», άλλοι για «απίθανη πρόταση που έγινε viral», ενώ δεν έλειψαν και τα πιο καυστικά σχόλια που τόνιζαν την αμηχανία της στιγμής. Ο Θοδωρής, όπως φαίνεται, έδωσε τροφή για άφθονο τρολάρισμα στους διαδικτυακούς του «κριτές».

 

 

Το «First Dates» για άλλη μια φορά απέδειξε ότι πέρα από τον σκοπό του – την εύρεση του ιδανικού συντρόφου, προσφέρει και άφθονες στιγμές τηλεοπτικής ψυχαγωγίας. Ενώ οι συμμετέχοντες εισέρχονται στο εστιατόριο με την ελπίδα να βρουν τον έρωτα, οι τηλεθεατές, από την πλευρά τους, αναμένουν με ανυπομονησία την επόμενη ατάκα ή το επόμενο απρόοπτο που θα προκαλέσει χαμό στα social media και θα γίνει αντικείμενο συζήτησης.

 

Η συγκεκριμένη ατάκα του Θοδωρή, αν και πιθανόν αποτέλεσμα νευρικότητας, έγινε το απόλυτο viral θέμα, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη δύναμη των social media να μετατρέπουν ακόμα και τις πιο μικρές στιγμές σε μεγάλα θέματα συζήτησης.

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