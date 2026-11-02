«Κάποτε με γνώριζε όλη η Ελλάδα»: Η διαδρομή του 61χρονου τραγουδιστή που επέστρεψε στο «The Voice»

Ο Γιώργος Κλακουμάνος επέστρεψε στο «The Voice» στα 61 του, 20 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση σε μεγάλη σκηνή

Με μια ματιά Ο 61χρονος τραγουδιστής Γιώργος Κλακουμάνος επέστρεψε στο «The Voice» για μια νέα ευκαιρία.

Πριν από 20 χρόνια, ο τραγουδιστής είχε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα.

Μετά από μια περίοδο δυσκολιών, εργαζόταν ως πωλητής και οδηγός.

Η ερμηνεία του στο «The Voice» εντυπωσίασε τον Χρήστο Μάστορα, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Κλακουμάνος, ένας καλλιτέχνης με πλούσιο παρελθόν στη μουσική σκηνή, επέστρεψε στην τηλεόραση μέσω του μουσικού talent show «The Voice», διεκδικώντας μια νέα ευκαιρία. Στα 61 του χρόνια, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι πριν από δύο δεκαετίες, η αναγνωρισιμότητά του ήταν ευρεία, με την Ελλάδα να γνωρίζει το όνομά του.

Όπως εξήγησε ο ίδιος κατά την παρουσίασή του στο show, η επιτυχία του πριν από 20 χρόνια του άνοιξε πολλές πόρτες. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είχα πάει σε μουσικό διαγωνισμό και με τη φήμη που απέκτησα άνοιξαν πολλές πόρτες. Τραγούδησα με ονόματα όπως Άντζελα Δημητρίου, Θέμης Αδαμαντίδης, Σαμπρίνα κ.α.». Ωστόσο, η πορεία του δεν ήταν πάντα ανέφελη. Ο Γιώργος Κλακουμάνος παραδέχτηκε ότι «έσκασε μια φούσκα και μας πήρε παραμάζωμα», οδηγώντας τον σε μια περίοδο όπου αναγκάστηκε να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους βιοπορισμού. Τα τελευταία πέντε χρόνια, εργαζόταν ως πωλητής και οδηγός σε εταιρεία μπαχαρικών στη Νέα Αρτάκη.

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Η επιστροφή στη σκηνή

Παρά την πολυετή απουσία από τη μεγάλη σκηνή, ο Γιώργος Κλακουμάνος δήλωσε έτοιμος να ζήσει ξανά τη μαγεία του τραγουδιού. «Έχουν περάσει 20 χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκα σε μια μεγάλη σκηνή, το συναίσθημα είναι απίστευτο και θέλω να το ζήσω. Η ζωή ξανακερδίζεται και μέσα από αυτό το stage είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο εαυτό», είπε με συγκίνηση λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του The Voice.

Επιλέγοντας να ερμηνεύσει το διαχρονικό «Δεν θα με ξεχάσεις» του αείμνηστου Αντώνη Βαρδή, ο 61χρονος καλλιτέχνης κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Η ερμηνεία του άγγιξε τον coach Χρήστο Μάστορα, ο οποίος έσπευσε να τον συγχαρεί. Ο Χρήστος Μάστορας αναγνώρισε την ποιότητα της φωνής του Γιώργου Κλακουμάνου, παρομοιάζοντάς την με τις ωραίες ερμηνείες του Γιάννη Πάριου, και τονίζοντας την «γεμάτη φωνή με χειρισμό, με φυσικό ηχείο». Η εμφάνιση αυτή σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον Γιώργο Κλακουμάνο, ο οποίος δείχνει πως η αγάπη για τη μουσική και το ταλέντο δεν έχουν ηλικία.

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