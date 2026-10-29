TV 29.10.2026

Οι Jimmy Fallon και Jamie Lee Curtis σατιρίζουν το «You Can See Everything» – Δες το χιουμοριστικό σκετσάκι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Jimmy Fallon και η Jamie Lee Curtis μεταμορφώθηκαν σε Nathan Fielder και Elizabeth Holmes εμπνευσμένοι από το «You Can See Everything»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jimmy Fallon και η Jamie Lee Curtis σατίρισαν το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» στο «The Tonight Show».
  • Η Curtis ενσάρκωσε την Elizabeth Holmes, ενώ ο Fallon μιμήθηκε τον Nathan Fielder.
  • Το σκετς προώθησε τη νέα σειρά της Curtis, «Newlyweds», στην οποία έχει επαναλαμβανόμενο ρόλο.
  • Το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» έχει γνωρίσει κριτική και εμπορική επιτυχία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επεισόδιο της Τετάρτης στο «The Tonight Show», ο οικοδεσπότης Jimmy Fallon έκανε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση, υιοθετώντας το ύφος και την εμφάνιση του Nathan Fielder, ενώ η Jamie Lee Curtis ενσάρκωσε την Elizabeth Holmes, σατιρίζοντας το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» της A24.

Ο Jimmy Fallon γελάει και χειροκροτά στο πλατό του The Tonight Show.
Ο Jimmy Fallon σε μια στιγμή γέλιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής του.

Ο Jimmy Fallon, με την χαρακτηριστική του προσπάθεια να μιμηθεί τον Nathan Fielder, ρώτησε την Jamie Lee Curtis: «Ειλικρινά, θέλεις πραγματικά να είσαι στην εκπομπή απόψε;». Η Jamie Lee Curtis, με μια φωνή που θύμιζε έντονα την Elizabeth Holmes και φορώντας μια ξανθιά περούκα, απάντησε: «Φυσικά και θέλω. Λατρεύω να μιλάω μαζί σου». Στη συνέχεια, ο Jimmy Fallon συνέχισε: «Άρα, δεν είσαι εδώ μόνο για να προωθήσεις τη νέα σου σειρά, το «Newlyweds»;». Η Jamie Lee Curtis, διατηρώντας τον ρόλο της, δήλωσε: «Όχι, αλληλεπιδρώ μαζί σου ως άνθρωπος. Γιατί να σε εξαπατήσω; Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό. Δεν έχω τίποτα να κρύψω από εσένα».

Διάβασε επίσης: Οι BTS εντυπωσίασαν στο The Tonight Show με SWIM και 2.0 από το ARIRANG (Video)

Ο Jimmy Fallon έκλεισε το σκετς με ένα «ωραία κουβέντα», αλλά δεν παρέλειψε να κάνει μια τελευταία ερώτηση: «Μιλάς ειλικρινά αυτή τη στιγμή;». Η απάντηση της Jamie Lee Curtis ήταν κατηγορηματική: «Είμαι πάντα ειλικρινής». Καθώς ο Jimmy Fallon αποχωρούσε, η Jamie Lee Curtis φώναξε με έντονο ύφος: «Ευτυχώς! Στο διάολο, τι μαλ…!».

Η Jamie Lee Curtis σε επίσημη εμφάνιση, η οποία θα ενσαρκώσει την Jessica Fletcher στο νέο Murder, She Wrote.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσία της Jamie Lee Curtis στην εκπομπή είχε σκοπό την προώθηση του νέου της sitcom στο NBC, «Newlyweds», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου. Στη σειρά, η Jamie Lee Curtis υποδύεται έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο και είναι επίσης συν-δημιουργός, μαζί με την Gail Lerner. Η Gail Lerner, η οποία αποχώρησε από τη σειρά νωρίτερα τον τρέχοντα μήνα λόγω «δημιουργικών διαφορών», είχε περιγράψει την εμπειρία της ως «την πιο χαρούμενη τηλεοπτική εμπειρία της ζωής της».

Το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything», το οποίο έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 16 Οκτωβρίου, έχει αποδειχθεί μεγάλη επιτυχία, τόσο κριτικά όσο και εμπορικά, έχοντας ήδη εισπράξει 45,1 εκατομμύρια δολάρια εγχώρια. Ο Nathan Fielder και ο συν-σκηνοθέτης Lance Oppenheim εργάστηκαν για περισσότερα από τρία χρόνια στη δημιουργία της ταινίας, η οποία προσφέρει μια «αποστειρωμένη» ματιά στη ζωή της ιδρύτριας της Theranos, Elizabeth Holmes, έναν μήνα πριν από την έναρξη της ποινής φυλάκισής της 11 ετών για απάτη επενδυτών.

Η σατιρική προσέγγιση του Jimmy Fallon και της Jamie Lee Curtis στο θέμα του ντοκιμαντέρ, αναδεικνύει την ικανότητά τους να σχολιάζουν με χιούμορ σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά φαινόμενα, προσφέροντας στο κοινό μια διασκεδαστική και ταυτόχρονα καυστική ματιά.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Elizabeth Holmes Jamie Lee Curtis Jimmy Fallon The Tonight Show ντοκιμαντέρ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«The Housemaid’s Secret»: Η Kirsten Dunst ενώνει τις δυνάμεις της με τη Sydney Sweeney στο νέο θρίλερ

«The Housemaid’s Secret»: Η Kirsten Dunst ενώνει τις δυνάμεις της με τη Sydney Sweeney στο νέο θρίλερ

29.10.2026
Επόμενο
Rihanna: Αποκάλυψε το beauty προϊόν που «κλέβει» συνέχεια ο A$AP Rocky

Rihanna: Αποκάλυψε το beauty προϊόν που «κλέβει» συνέχεια ο A$AP Rocky

29.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Baywatch»: Η θρυλική σειρά επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση – Σε ποιο κανάλι θα τη δούμε
TV

«Baywatch»: Η θρυλική σειρά επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση – Σε ποιο κανάλι θα τη δούμε

26.10.2026
«The Voice»: H συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη από την Πάολα
TV

«The Voice»: H συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη από την Πάολα

26.10.2026
«GNTM 7»: Το άπλυτο πιάτο που έγινε viral και «τρέλανε» το Twitter
TV

«GNTM 7»: Το άπλυτο πιάτο που έγινε viral και «τρέλανε» το Twitter

21.10.2026
Christiane Amanpour: Τέλος εποχής στο CNN μετά από 43 χρόνια – Πότε αποχωρεί
TV

Christiane Amanpour: Τέλος εποχής στο CNN μετά από 43 χρόνια – Πότε αποχωρεί

20.10.2026
Νέα σειρά 60 επεισοδίων από τον Σωτήρη Τσαφούλια – Ποια κανάλια τη διεκδικούν
TV

Νέα σειρά 60 επεισοδίων από τον Σωτήρη Τσαφούλια – Ποια κανάλια τη διεκδικούν

19.10.2026
Το «IQ 160» επέστρεψε και οι τηλεθεατές είχαν πολλά να πουν στα social media
TV

Το «IQ 160» επέστρεψε και οι τηλεθεατές είχαν πολλά να πουν στα social media

19.10.2026
10 ελληνικές σειρές που έγιναν συνήθεια – Οι ατάκες και οι χαρακτήρες που δεν ξεχνάς
TV

10 ελληνικές σειρές που έγιναν συνήθεια – Οι ατάκες και οι χαρακτήρες που δεν ξεχνάς

17.10.2026
Το «IQ 160» επιστρέφει για 4η σεζόν και τίποτα δεν θα είναι ίδιο για την Πηνελόπη και τον Αργύρη
TV

Το «IQ 160» επιστρέφει για 4η σεζόν και τίποτα δεν θα είναι ίδιο για την Πηνελόπη και τον Αργύρη

16.10.2026
Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «For you» – Δες το trailer της νέας εκπομπής
TV

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «For you» – Δες το trailer της νέας εκπομπής

15.10.2026
Πώς να κάνεις το κασκόλ σου το πιο stylish κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου με 4 τρόπους

Πώς να κάνεις το κασκόλ σου το πιο stylish κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου με 4 τρόπους

Coffee date στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις το τέλειο homemade brunch

Coffee date στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις το τέλειο homemade brunch

5 φθινοπωρινά outfits με φούστα που θα θέλεις να αντιγράψεις

5 φθινοπωρινά outfits με φούστα που θα θέλεις να αντιγράψεις

7 nail designs για τον Νοέμβριο που έχω ήδη αποθηκεύσει για το επόμενο ραντεβού μου

7 nail designs για τον Νοέμβριο που έχω ήδη αποθηκεύσει για το επόμενο ραντεβού μου

Το ταξίδι των αρωμάτων: Οι 3 πόλεις όπου ο καφές γίνεται πραγματική εμπειρία

Το ταξίδι των αρωμάτων: Οι 3 πόλεις όπου ο καφές γίνεται πραγματική εμπειρία

«Μακριά κι αγαπημένοι»: Τα 3 ζεύγη ζωδίων που αν βγουν ραντεβού θα ζήσουν το απόλυτο χάος

«Μακριά κι αγαπημένοι»: Τα 3 ζεύγη ζωδίων που αν βγουν ραντεβού θα ζήσουν το απόλυτο χάος

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα