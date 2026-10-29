Οι Jimmy Fallon και Jamie Lee Curtis σατιρίζουν το «You Can See Everything» – Δες το χιουμοριστικό σκετσάκι

Με μια ματιά Ο Jimmy Fallon και η Jamie Lee Curtis σατίρισαν το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» στο «The Tonight Show».

Η Curtis ενσάρκωσε την Elizabeth Holmes, ενώ ο Fallon μιμήθηκε τον Nathan Fielder.

Το σκετς προώθησε τη νέα σειρά της Curtis, «Newlyweds», στην οποία έχει επαναλαμβανόμενο ρόλο.

Το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» έχει γνωρίσει κριτική και εμπορική επιτυχία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επεισόδιο της Τετάρτης στο «The Tonight Show», ο οικοδεσπότης Jimmy Fallon έκανε μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση, υιοθετώντας το ύφος και την εμφάνιση του Nathan Fielder, ενώ η Jamie Lee Curtis ενσάρκωσε την Elizabeth Holmes, σατιρίζοντας το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ «You Can See Everything» της A24.

Ο Jimmy Fallon, με την χαρακτηριστική του προσπάθεια να μιμηθεί τον Nathan Fielder, ρώτησε την Jamie Lee Curtis: «Ειλικρινά, θέλεις πραγματικά να είσαι στην εκπομπή απόψε;». Η Jamie Lee Curtis, με μια φωνή που θύμιζε έντονα την Elizabeth Holmes και φορώντας μια ξανθιά περούκα, απάντησε: «Φυσικά και θέλω. Λατρεύω να μιλάω μαζί σου». Στη συνέχεια, ο Jimmy Fallon συνέχισε: «Άρα, δεν είσαι εδώ μόνο για να προωθήσεις τη νέα σου σειρά, το «Newlyweds»;». Η Jamie Lee Curtis, διατηρώντας τον ρόλο της, δήλωσε: «Όχι, αλληλεπιδρώ μαζί σου ως άνθρωπος. Γιατί να σε εξαπατήσω; Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό. Δεν έχω τίποτα να κρύψω από εσένα».

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Ο Jimmy Fallon έκλεισε το σκετς με ένα «ωραία κουβέντα», αλλά δεν παρέλειψε να κάνει μια τελευταία ερώτηση: «Μιλάς ειλικρινά αυτή τη στιγμή;». Η απάντηση της Jamie Lee Curtis ήταν κατηγορηματική: «Είμαι πάντα ειλικρινής». Καθώς ο Jimmy Fallon αποχωρούσε, η Jamie Lee Curtis φώναξε με έντονο ύφος: «Ευτυχώς! Στο διάολο, τι μαλ…!».

Η παρουσία της Jamie Lee Curtis στην εκπομπή είχε σκοπό την προώθηση του νέου της sitcom στο NBC, «Newlyweds», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου. Στη σειρά, η Jamie Lee Curtis υποδύεται έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο και είναι επίσης συν-δημιουργός, μαζί με την Gail Lerner. Η Gail Lerner, η οποία αποχώρησε από τη σειρά νωρίτερα τον τρέχοντα μήνα λόγω «δημιουργικών διαφορών», είχε περιγράψει την εμπειρία της ως «την πιο χαρούμενη τηλεοπτική εμπειρία της ζωής της».

Το ντοκιμαντέρ «You Can See Everything», το οποίο έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 16 Οκτωβρίου, έχει αποδειχθεί μεγάλη επιτυχία, τόσο κριτικά όσο και εμπορικά, έχοντας ήδη εισπράξει 45,1 εκατομμύρια δολάρια εγχώρια. Ο Nathan Fielder και ο συν-σκηνοθέτης Lance Oppenheim εργάστηκαν για περισσότερα από τρία χρόνια στη δημιουργία της ταινίας, η οποία προσφέρει μια «αποστειρωμένη» ματιά στη ζωή της ιδρύτριας της Theranos, Elizabeth Holmes, έναν μήνα πριν από την έναρξη της ποινής φυλάκισής της 11 ετών για απάτη επενδυτών.

Η σατιρική προσέγγιση του Jimmy Fallon και της Jamie Lee Curtis στο θέμα του ντοκιμαντέρ, αναδεικνύει την ικανότητά τους να σχολιάζουν με χιούμορ σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά φαινόμενα, προσφέροντας στο κοινό μια διασκεδαστική και ταυτόχρονα καυστική ματιά.

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