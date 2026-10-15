TV 15.10.2026

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «For you» – Δες το trailer της νέας εκπομπής

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Το trailer της νέας εκπομπής «For you» είναι στον αέρα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με νέα εκπομπή, το «For you», το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου.
  • Το trailer της εκπομπής δείχνει τη Φαίη Σκορδά δυναμική, έτοιμη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
  • Στην εκπομπή θα συμμετέχουν οι Άρης Καβατζίκης, Δέσποινα Τσώκου, Δημήτρης Μακαλιάς και ο σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος.
  • Η εκπομπή θα καλύπτει θέματα επικαιρότητας, lifestyle και μαγειρικής, προσφέροντας ψυχαγωγία και ενημέρωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Φαίη Σκορδά είναι πανέτοιμη για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στην ελληνική τηλεόραση. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία που την έχει καθιερώσει στην πρωινή ζώνη, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να κατακτήσει ξανά το τηλεοπτικό κοινό, αυτή τη φορά με μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή στον ΑΝΤ1. Η πρεμιέρα της εκπομπής «For you» έχει οριστεί για το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στις 09:50, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή τόσο για την ίδια όσο και για το κανάλι.

fay_skorda
https://www.instagram.com/fayskorda/

Το trailer της εκπομπής, που έχει ήδη κυκλοφορήσει, δίνει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί. Βλέπουμε την Φαίη Σκορδά να παραλαμβάνει ανθοδέσμες, ένα συμβολικό μήνυμα για το νέο της ξεκίνημα, ενώ η ίδια εμφανίζεται δυναμική και αποφασισμένη, δηλώνοντας πανέτοιμη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 δεν είναι καινούργια, καθώς στο παρελθόν έχουν χαρίσει στο τηλεοπτικό κοινό ξεχωριστές στιγμές, και η νέα τους συνάντηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

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Στο πλευρό της Φαίης Σκορδά θα βρεθεί μια έμπειρη και αγαπημένη ομάδα συνεργατών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην εκπομπή θα συμμετέχουν ο Άρης Καβατζίκης, η Δέσποινα Τσώκου και ο Δημήτρης Μακαλιάς, προσδίδοντας ποικιλία και φρεσκάδα στο πρόγραμμα. Τη στήλη της μαγειρικής, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των πρωινών εκπομπών, θα αναλάβει ο καταξιωμένος σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος, υποσχόμενος γευστικές απολαύσεις και πρακτικές συμβουλές.

fai_skorda
https://www.instagram.com/fayskorda/

Η ίδια η Φαίη Σκορδά έχει δηλώσει ότι η επιστροφή της στον ΑΝΤ1 είναι σαν να επιστρέφει «σπίτι της», τονίζοντας την οικειότητα που νιώθει με το κανάλι. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη δυνατή σχέση που έχει χτιστεί με τα χρόνια και την κοινή επιθυμία για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου και ποιοτικού προγράμματος.

Η νέα εκπομπή αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από επικαιρότητα και συνεντεύξεις μέχρι lifestyle και μαγειρική, με στόχο να προσφέρει στους τηλεθεατές μια ευχάριστη και ενημερωτική εμπειρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η παρουσία της Φαίης Σκορδά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου είναι γεγονός που χαιρετίζεται από πολλούς, καθώς η παρουσιάστρια έχει αποδείξει την ικανότητά της να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί και η εκπομπή «For you» είναι έτοιμη να κάνει την είσοδό της στα σπίτια των Ελλήνων τηλεθεατών, φέρνοντας μαζί της φρεσκάδα, ψυχαγωγία και θετική ενέργεια.

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TRAILER ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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