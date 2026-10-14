Τα «Girls» επιστρέφουν! Το HBO ετοιμάζει μία μίνι σειρά 5 επεισοδίων

Με μια ματιά Το HBO ετοιμάζει μίνι σειρά 5 επεισοδίων της σειράς «Girls».

Η Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke και Zosia Mamet επιστρέφουν στους ρόλους τους.

Ο Adam Driver απουσιάζει από την ανακοίνωση, ενώ η Lena Dunham έχει αναφερθεί σε παλαιότερες εντάσεις.

Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει του χρόνου, 15 χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγαπημένη κωμική σειρά του HBO, «Girls», ετοιμάζεται να κάνει την επιστροφή της, προσφέροντας στους φανς 5 ολοκαίνουργια επεισόδια. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται δέκα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2012 και αγκάλιασε την πραγματικότητα της ζωής των γυναικών στα 20 τους στη Νέα Υόρκη.

Η Lena Dunham, δημιουργός και πρωταγωνίστρια της σειράς, θα επαναλάβει τον ρόλο της Hannah, ενώ στο πλευρό της θα βρεθούν ξανά οι Allison Williams ως Marnie, Jemima Kirke ως Jessa και Zosia Mamet ως Shoshanna. Ο Andrew Rannells, ο οποίος είχε αρχικά επαναλαμβανόμενο ρόλο ως Elijah, πριν γίνει βασικό μέλος του καστ, επιβεβαιώνεται επίσης ότι θα επιστρέψει.

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Ωστόσο, από την ανακοίνωση απουσιάζει ο Adam Driver, ο οποίος υποδυόταν τον Adam, τον σύντροφο της Hannah. Η Lena Dunham, στο πρόσφατο βιβλίο της «Famesick», είχε αναφέρει ότι ο Adam Driver ήταν «λεκτικά επιθετικός» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς. Η παραγωγή των νέων επεισοδίων αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά, σηματοδοτώντας 15 χρόνια από την αρχική πρεμιέρα της σειράς και 10 χρόνια από το τελευταίο επεισόδιο της έκτης σεζόν.

Η Lena Dunham, γνωστή και για τη δημιουργία της σειράς του Netflix «Too Much», έχει εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία της να επιστρέψει στο σύμπαν του «Girls». Πέρυσι, σε συνέντευξή της στο Variety, είχε δηλώσει ότι αν υπήρχε μια «πραγματικά συγκεκριμένη ιστορία», όπως για παράδειγμα οι γυναίκες της γενιάς των millennials να γίνονται μητέρες ή να εισέρχονται στην εμμηνόπαυση, θα «ήθελε πάντα να συνεργαστεί ξανά με αυτούς τους ανθρώπους». Στην ίδια συνέντευξη, η Lena Dunham είχε αφήσει να εννοηθεί πώς θα μπορούσαν να είναι οι χαρακτήρες σήμερα: η Shoshanna της Zosia Mamet θα ήταν διαζευγμένη από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, η Marnie της Allison Williams θα βρισκόταν στον τρίτο της γάμο, η Jessa θα ζούσε ανεμβολίαστη σε ένα σκάφος στην Κροατία, ο Adam του Adam Driver θα ήταν ηθοποιός πειραματικού θεάτρου στο Βερολίνο, ενώ η Hannah της Lena Dunham θα δίδασκε στο Bard και θα είχε έναν γιο και μια φίλη σεφ.

Η Lena Dunham, εκτός από δημιουργός, ήταν και σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς. Για την επιστροφή, θα αναλάβει και χρέη εκτελεστικής παραγωγού, μαζί με τους Judd Apatow, Ilene S. Landress και Michael P. Cohen για την εταιρεία Good Thing Going. Οι Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet και Andrew Rannells θα είναι συν-εκτελεστικοί παραγωγοί. Σημειώνεται ότι η Jenni Konner, η οποία υπήρξε co-showrunner και στενή δημιουργική συνεργάτης της Lena Dunham κατά τη διάρκεια του «Girls», δεν θα συμμετέχει στην επιστροφή. Η Lena Dunham είχε γράψει στο «Famesick» ότι δεν έχει μιλήσει με την Jenni Konner από το 2018.

Η σειρά «Girls» αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην τηλεοπτική ιστορία, προκαλώντας συζητήσεις για τη σύγχρονη γυναικεία ταυτότητα, τις σχέσεις και τις προκλήσεις της αστικής ζωής. Η επιστροφή της αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από τους πιστούς θαυμαστές όσο και από νέους θεατές που θα ανακαλύψουν την ιστορία αυτών των χαρακτήρων.

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