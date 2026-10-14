Γιατί η Raye ανησυχεί για το μέλλον των συναυλιών εξαιτίας των AI bots

Η Raye καταγγέλλει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από επιτήδειους για την εκτόξευση των εγγραφών, ενώ 1,8 εκατομμύρια θαυμαστές περιμένουν την ευκαιρία τους

Με μια ματιά Η Raye αντιμετώπισε μαζική χρήση AI bots για εισιτήρια συναυλίας, με 1.8 εκατομμύρια εγγραφές για 5.000 θέσεις.

Η τραγουδίστρια ανησυχεί για την αδιαφάνεια και την κλίμακα του προβλήματος, που επηρεάζει τους πραγματικούς θαυμαστές.

Η ομάδα της Raye ελέγχει χειροκίνητα τις εγγραφές για να διασφαλίσει ότι οι θαυμαστές αγοράζουν εισιτήρια στην ονομαστική τους αξία.

Το περιστατικό αναδεικνύει το ευρύτερο πρόβλημα της αρπακτικής μεταπώλησης εισιτηρίων και τις προκλήσεις ρύθμισης της αγοράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Raye αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κατάσταση όσον αφορά την πώληση εισιτηρίων για την επερχόμενη, μοναδική της συναυλία στο θρυλικό Royal Albert Hall του Λονδίνου. Η Βρετανίδα τραγουδοποιός αποκάλυψε μέσω των social media ότι η διαδικασία προπώλησης για τη συναυλία «This Symphony May Contain Hope» «κατακλύστηκε» από επιτήδειους που χρησιμοποίησαν προηγμένα bots τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος τους ήταν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια, υπερκαλύπτοντας τις νόμιμες εγγραφές.

Σύμφωνα με την Raye, για μια συναυλία χωρητικότητας μόλις 5.000 ατόμων, υπήρξαν 1.8 εκατομμύρια εγγραφές. Η ίδια τόνισε ότι «εκατοντάδες χιλιάδες» από αυτές τις εγγραφές ήταν ψεύτικες, αποτέλεσμα της δράσης των AI bots. «Είναι ένας νέος κόσμος στον οποίο ζούμε τώρα, δεν έχω ξαναδεί bots σε αυτή την κλίμακα», δήλωσε η Raye, εκφράζοντας την ανησυχία της για την αδιαφάνεια της διαδικασίας.

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Η ομάδα της Raye βρίσκεται σε πυρετώδεις ελέγχους των εγγραφών, προκειμένου να εντοπίσει τους πραγματικούς θαυμαστές. «Είναι τόσο σημαντικό για μένα οι θαυμαστές να μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια στην ονομαστική τους αξία», δήλωσε η τραγουδίστρια. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, η ομάδα της έκρινε ότι η ασφαλέστερη λύση για αυτή τη συγκεκριμένη συναυλία ήταν η χειροκίνητη επισκόπηση της λίστας εγγραφών, με στόχο τη δημιουργία μιας λίστας επιλεγμένων ατόμων που πιστεύεται ότι είναι πραγματικοί θαυμαστές.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που ταλανίζει τη βιομηχανία ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων: την αρπακτική μεταπώληση εισιτηρίων στη δευτερογενή αγορά, παράλληλα με τους προβληματισμούς γύρω από τον πρωτογενή ανταγωνισμό. Καθώς οι τιμές των εισιτηρίων συναυλιών συνεχίζουν να αυξάνονται, οι τιμές ονομαστικής αξίας για τις πιο περιζήτητες εκδηλώσεις συχνά παραμένουν χαμηλότερες από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει η αγορά, προσελκύοντας έτσι τους μεταπωλητές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, διάφορες πολιτείες, όπως η Μασαχουσέτη, η Ουάσινγκτον D.C. και το Βερμόντ, έχουν αρχίσει να υιοθετούν νομοθεσία για τον περιορισμό της τιμής μεταπώλησης των εισιτηρίων, με σκοπό τον περιορισμό των εμπορικών διαμεσολαβητών. Αν και η Καλιφόρνια προσπάθησε να υιοθετήσει παρόμοιο νόμο, αυτός απορρίφθηκε μετά από έντονο lobbying από πλατφόρμες μεταπώλησης όπως η StubHub.

Στη δική της ανάρτηση, η Raye παραδέχτηκε ότι «δεν είναι σίγουρη τι επιφυλάσσει το μέλλον για την πώληση εισιτηρίων», αλλά τόνισε ότι «αυτή η εμπειρία της άνοιξε πραγματικά τα μάτια». Δήλωσε εμφατικά: «Εγώ και η ομάδα μου θα σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον».

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