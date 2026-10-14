Μουσική 14.10.2026

Deep Purple: Οι θρυλικοί rockers έπαιξαν «Ζορμπά» και Χατζιδάκι στη συναυλία τους στην Αθήνα

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Οι Deep Purple έπαιξαν στην Αθήνα και εξέπληξαν με μελωδίες από τον «Ζορμπά» και τα «Παιδιά του Πειραιά» στη συναυλία τους στο Telekom Center Athens
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Deep Purple έπαιξαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδείας.
  • Το συγκρότημα ενσωμάτωσε στη συναυλία του μελωδίες από τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη.
  • Έπαιξαν επίσης τη σύνθεση «Παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζιδάκι.
  • Η συναυλία τους στην Αθήνα συνδύασε το rock με ελληνικές μουσικές αναφορές.
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Αν νόμιζες ότι μια συναυλία των Deep Purple σημαίνει μόνο δυνατά rock riffs, εμβληματικά solos και διαχρονικές επιτυχίες, η εμφάνισή τους στην Αθήνα είχε και μια ελληνική μουσική έκπληξη! Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή του Telekom Center Athens στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία της ροκ μουσικής. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν, όμως, βρέθηκε μια αναπάντεχη μουσική σύνδεση με την Ελλάδα, καθώς οι Deep Purple έπαιξαν μελωδίες από τον πασίγνωστο «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη και τα «Παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζιδάκι. Δύο συνθέσεις που έχουν ταξιδέψει πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας μας συνάντησαν τον χαρακτηριστικό ήχο ενός από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία του hard rock, δίνοντας στη συναυλία μια ξεχωριστή ελληνική πινελιά. Και κάπως έτσι, μια βραδιά γεμάτη rock ενέργεια απέκτησε ακόμη έναν λόγο για να συζητηθεί!

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Deep Purple σε συναυλία τους, με αφορμή την εμφάνισή τους στην Ελλάδα το 2026.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εμφάνιση των Deep Purple στην Αθήνα δεν ήταν απλώς ένα ακόμη live στο πρόγραμμα της ευρωπαϊκής περιοδείας τους. Το συγκρότημα παρουσίασε τραγούδια από τη μακρά δισκογραφική πορεία του, συνδυάζοντας τον ήχο που το καθιέρωσε με τη νεότερη δημιουργική του δραστηριότητα. Για όσους έχουν συνδέσει τη μουσική τους με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ροκ, η συναυλία αποτέλεσε μια ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά ένα όνομα που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή.

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Η στιγμή, ωστόσο, που έδωσε διαφορετικό χρώμα στη βραδιά ήταν η μουσική αναφορά σε δύο σπουδαίους Έλληνες συνθέτες. Οι μελωδίες από τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη και τα «Παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζιδάκι έφεραν στο προσκήνιο την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από το πρίσμα ενός θρυλικού rock συγκροτήματος.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Deep Purple σε συναυλία, με αφορμή την εμφάνισή τους στην Αθήνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν έχεις ακούσει έστω και μία φορά αυτές τις συνθέσεις, ξέρεις πως δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχουν αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της δύναμης που έχει η ελληνική μουσική να ξεπερνά σύνορα και γενιές. Η παρουσία τους στη συναυλία των Deep Purple δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές ταυτότητες, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν χρειάζεται να μένει εγκλωβισμένη σε συγκεκριμένα είδη.

Μια rock βραδιά με άρωμα Ελλάδας

Η σύνδεση του hard rock με τις μελωδίες του Θεοδωράκη και του Χατζιδάκι ήταν μια διαφορετική πινελιά σε μια συναυλία που είχε στο επίκεντρό της τη μουσική διαδρομή των Deep Purple. Το συγκρότημα έχει συνδέσει το όνομά του με την εξέλιξη του είδους και έχει επηρεάσει καλλιτέχνες που ακολούθησαν, ενώ η χαρακτηριστική μουσική του ταυτότητα παραμένει αναγνωρίσιμη έπειτα από δεκαετίες.

Για το ελληνικό κοινό, τέτοιες αναφορές έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, καθώς φέρνουν στο ίδιο μουσικό πλαίσιο δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία, η διεθνής ιστορία της ροκ και, από την άλλη, συνθέσεις που έχουν γίνει κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα είναι μια μουσική συνάντηση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συναυλιακή εμπειρία.

Οι Deep Purple και η διαχρονική σχέση τους με την Ελλάδα

Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες παρουσίας στη διεθνή μουσική σκηνή, οι Deep Purple εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στην ιστορία της ροκ. Η πορεία τους έχει συνδεθεί με την εξέλιξη του hard rock, ενώ η επιρροή τους παραμένει αισθητή σε πολλές γενιές μουσικών και ακροατών.

Το συγκρότημα έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στην Ελλάδα, διατηρώντας μια σταθερή σχέση με το εγχώριο κοινό. Η συναυλία της 13ης Οκτωβρίου στο Telekom Center Athens πρόσθεσε ακόμη μία στιγμή σε αυτή τη διαδρομή, με την ελληνική μουσική αναφορά να δίνει στη βραδιά μια ξεχωριστή ταυτότητα.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Deep Purple σε συναυλία τους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιατί τελικά, μια συναυλία μπορεί να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν το απρόσμενο συναντά το γνώριμο. Και στην περίπτωση των Deep Purple, οι μελωδίες του «Ζορμπά» και από τα «Παιδιά του Πειραιά» έφεραν την ελληνική μουσική παράδοση δίπλα στον ήχο ενός συγκροτήματος που έχει γράψει τη δική του ιστορία στη ροκ.

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DEEP PURPLE ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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