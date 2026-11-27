Με μια ματιά Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της «Miss This Christmas» αποκλειστικά στο Amazon Music.

Το «Miss This Christmas» είναι μια μελαγχολική μπαλάντα για τη νοσταλγία και την επιθυμία για κάποιον στις γιορτές.

Η καλλιτέχνιδα παρουσίασε το τραγούδι ζωντανά στο Νάσβιλ, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ λυπηρό χριστουγεννιάτικο τραγούδι».

Η Olivia Rodrigo είχε επτά υποψηφιότητες για Grammy για το άλμπουμ της «you seem pretty sad for a girl so in love». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo ενισχύει το γιορτινό κλίμα, κυκλοφορώντας την επίσημη εκδοχή του τραγουδιού της «Miss This Christmas» αποκλειστικά στο Amazon Music. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του πρώτου της χριστουγεννιάτικου τραγουδιού, «Take Me Home (4 Christmas)», το οποίο παρουσίασε ζωντανά στο Νάσβιλ.

Όπως και το άλμπουμ της «you seem pretty sad for a girl so in love», τα δύο χριστουγεννιάτικα κομμάτια εξερευνούν διαφορετικές πτυχές του έρωτα και της ρομαντικής σχέσης. Το «Take Me Home (4 Christmas)» είναι ένα ανεβαστικό, ενθουσιώδες τραγούδι, με επιρροές από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια της δεκαετίας του ’80.

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Στο κομμάτι αυτό, η Olivia Rodrigo εκφράζει την ανυπομονησία της να γνωρίσει την οικογένεια του αγαπημένου της. Ένα διασκεδαστικό βίντεο για το τραγούδι περιλάμβανε τον ηθοποιό του SNL, Ben Marshall, ως τον σύντροφο που την πηγαίνει σπίτι για τα Χριστούγεννα, ενώ η Cynthia Nixon υποδύθηκε τη μητέρα του Ben Marshall, η οποία συναντά για πρώτη φορά την Olivia Rodrigo.

Αντίθετα, το «Miss This Christmas» είναι μια πιο θλιμμένη, μελαγχολική μπαλάντα, γραμμένη για την νοσταλγία και την επιθυμία για κάποιον κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. «Καλές γιορτές σε όσες μοναχικές/ραγισμένες καρδιές νιώθουν σαν εμένα», τραγουδάει η Olivia Rodrigo, η οποία έγραψε το κομμάτι μαζί με τους Dan Nigro και Amy Allen. «Ναι, η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική/Πες στους γονείς σου ότι θα μου λείψουν τα Χριστούγεννα τους».

Η πρώτη ζωντανή εκτέλεση στο Νάσβιλ

Κατά την πρόσφατη εμφάνισή της στο Bridgestone Arena του Νάσβιλ, η Olivia Rodrigo παρουσίασε το «Miss This Christmas» και το χαρακτήρισε ως «ένα πολύ λυπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι», αποκαλύπτοντας ότι «κανείς δεν το έχει ακούσει ποτέ ουσιαστικά πριν». Λίγες ημέρες νωρίτερα, η νεαρή καλλιτέχνιδα είχε κάνει μια στάση στο Blue Room του Jack White στο ίδιο μέρος, ηχογραφώντας δύο σετ διάρκειας 20 λεπτών για μια ζωντανή ηχογράφηση σε δίσκο οξικού οξέος για την Third Man Records. Εκεί, είχε την ευκαιρία να διασκευάσει το τραγούδι των White Stripes, «Dead Leaves and the Dirty Ground».

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Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Olivia Rodrigo είχε παρουσιάσει το «Take Me Home (4 Christmas) (Songline Version)», μια ηχογράφηση που έγινε στον Βοτανικό Κήπο του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και σκηνοθετήθηκε από τον Bradley J. Calder. Η συγκεκριμένη ερμηνεία είναι επίσης διαθέσιμη αποκλειστικά στο Amazon Music, καθώς και στο YouTube.

Υπενθυμίζεται ότι η Olivia Rodrigo ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Grammy φέτος, λαμβάνοντας επτά υποψηφιότητες για το άλμπουμ της «you seem pretty sad for a girl so in love», συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Άλμπουμ της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Ηχογράφηση της Χρονιάς. Η περιοδεία της, The Unraveled Tour, θα συνεχιστεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στο Λας Βέγκας, ενώ θα ακολουθήσει μια σειρά εμφανίσεων στο Λος Άντζελες από τις 12 έως τις 29 Ιανουαρίου.

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