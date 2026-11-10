Celeb World 10.11.2026

Olivia Rodrigo: Η Cynthia Nixon αποκάλυψε πώς την αιφνιδίασε με το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της

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Από το «Sex and the City» στο χριστουγεννιάτικο σύμπαν της Olivia Rodrigo, η Cynthia Nixon αποκάλυψε πώς προέκυψε η απρόσμενη συνεργασία τους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Cynthia Nixon αιφνιδιάστηκε ευχάριστα από την πρόταση της Olivia Rodrigo να συμμετάσχει στο βίντεο του τραγουδιού της.
  • Η ηθοποιός περιέγραψε την Olivia Rodrigo ως ευγενικό, υπέροχο και διασκεδαστικό άτομο.
  • Η συμμετοχή της Nixon στο χριστουγεννιάτικο βίντεο της Rodrigo αποτελεί μια απρόσμενη συνάντηση δύο γενεών της pop κουλτούρας.
  • Η Cynthia Nixon δήλωσε πρόθυμη να φιλοξενήσει την Olivia Rodrigo για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές συνεργασίες γεννιούνται εκεί που δεν τις περιμένεις και έχουν ακριβώς αυτή τη γοητεία της έκπληξης. Μια τέτοια εμπειρία έζησε η Cynthia Nixon, όταν η Olivia Rodrigo της πρότεινε να συμμετάσχει στο μουσικό βίντεο για το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της, «Take Me Home (4 Christmas)». Η ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί στη συνείδηση του κοινού με τον ρόλο της Miranda Hobbes στο «Sex and the City», δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την πρόσκληση της νεαρής pop star, παραδεχόμενη πως δεν περίμενε μια τέτοια πρόταση.

Η Olivia Rodrigo στο κέντρο με δύο άλλα άτομα, φορώντας χριστουγεννιάτικα πουλόβερ, ποζάρουν για το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η συνάντηση των δύο γυναικών έφερε μια απρόσμενη δόση κινηματογραφικής λάμψης στο χριστουγεννιάτικο σύμπαν της Rodrigo, ενώ τα λόγια της Cynthia Nixon για τη συνεργασία τους αποκαλύπτουν πως η εμπειρία ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή επαγγελματική συμμετοχή. Μάλιστα, η ηθοποιός δεν περιορίστηκε μόνο στις φιλοφρονήσεις, καθώς δήλωσε πως θα ήταν πρόθυμη να φιλοξενήσει την τραγουδίστρια στο σπίτι της για τις γιορτές, όποτε εκείνη το επιθυμήσει.

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Η Cynthia Nixon δεν περίμενε την πρόταση της Olivia Rodrigo

Καλεσμένη στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», η Cynthia Nixon μίλησε για τη συμμετοχή της στο μουσικό βίντεο της Olivia Rodrigo, με αφορμή την κυκλοφορία του «Take Me Home (4 Christmas)» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Η ηθοποιός περιέγραψε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τη νεαρή τραγουδίστρια, αποκαλύπτοντας πως η πρόταση να συμμετάσχει στο βίντεο κλιπ την αιφνιδίασε ευχάριστα. «Είναι ο πιο ευγενικός, υπέροχος και διασκεδαστικός άνθρωπος. Έμεινα πραγματικά έκπληκτη και ενθουσιασμένη που μου έγινε αυτή η πρόταση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωσή της φανερώνει τον αυθόρμητο ενθουσιασμό της για τη συνεργασία, αλλά και τη θετική εντύπωση που της άφησε η Olivia Rodrigo. Άλλωστε, η συμμετοχή μιας ηθοποιού με τόσο αναγνωρίσιμη τηλεοπτική παρουσία στο μουσικό σύμπαν της νεαρής τραγουδίστριας δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα συνάντηση δύο διαφορετικών γενεών της pop κουλτούρας.

Το «Take Me Home (4 Christmas)» έφερε μια απρόσμενη συνάντηση

Το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Olivia Rodrigo αποτέλεσε την αφορμή για αυτή την ξεχωριστή συνεργασία. Με το «Take Me Home (4 Christmas)», η τραγουδίστρια προσθέτει τη δική της μουσική πινελιά στην εορταστική περίοδο, ενώ η παρουσία της Cynthia Nixon στο βίντεο κλιπ δίνει στην οπτική του αφήγηση μια απρόσμενη celebrity πινελιά. Για το κοινό που έχει συνδέσει τη Nixon με τον εμβληματικό ρόλο της Miranda Hobbes, η εμφάνισή της σε ένα μουσικό βίντεο της Olivia Rodrigo αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη. Παράλληλα, η ίδια φαίνεται πως απόλαυσε ιδιαίτερα αυτή τη διαφορετική εμπειρία, κρίνοντας από τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συνεργασία τους.

Η χριστουγεννιάτικη πρόσκληση της Cynthia Nixon στην Olivia Rodrigo

Η πιο χαριτωμένη λεπτομέρεια, ωστόσο, ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στις γιορτές. Η Cynthia Nixon δήλωσε έτοιμη να φιλοξενήσει την Olivia Rodrigo για τα Χριστούγεννα, όποτε εκείνη το θελήσει, δείχνοντας πως η θετική εντύπωση που της άφησε η τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο. Μπορεί να μην γνωρίζουμε αν η Olivia Rodrigo θα αποδεχτεί τελικά την πρόσκληση, όμως η πρόταση της Nixon προσθέτει μια ζεστή, προσωπική διάσταση σε αυτή την απρόσμενη συνάντηση. Και κάπως έτσι, μια συνεργασία που ξεκίνησε με μια πρόταση για ένα μουσικό βίντεο αποκτά και μια μικρή χριστουγεννιάτικη ιστορία.

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Cynthia Nixon Olivia Rodrigo
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