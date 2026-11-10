Toukie Smith: Πέθανε στα 74 της η πρώην σύντροφος του Robert De Niro και μητέρα των δίδυμων παιδιών του

Η πρώην σύντροφος του Robert De Niro έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, με την κόρη της Erin να την αποχαιρετά μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Με μια ματιά Πέθανε η Toukie Smith, μοντέλο και ηθοποιός, σε ηλικία 74 ετών.

Η Smith έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας και απεβίωσε στις 4 Νοεμβρίου.

Ήταν πρώην σύντροφος του Robert De Niro και μητέρα των δίδυμων παιδιών του.

Είχε επιτυχημένη καριέρα στο μόντελινγκ και την υποκριτική, ενώ προστάτευε την ιδιωτική της ζωή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Toukie Smith, μοντέλο και ηθοποιός που έγινε γνωστή από τις συνεργασίες της με κορυφαίους οίκους μόδας και τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «227», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Πέθανε στις 4 Νοεμβρίου, σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μακρά μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως ανακοίνωσαν τα δύο παιδιά της, Erin και Julian De Niro, τα οποία απέκτησε με τον Robert De Niro μέσω παρένθετης μητέρας. Η είδηση του θανάτου της έφερε ξανά στο προσκήνιο την προσωπική και επαγγελματική διαδρομή μιας γυναίκας που κατάφερε να ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας και της υποκριτικής, επιλέγοντας παράλληλα να κρατά την ιδιωτική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η Erin De Niro αποχαιρέτησε τη μητέρα της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Δημοσίευσε μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία, στην οποία ποζάρει μαζί της, γράφοντας: «Θα σε αγαπώ πάντα, Μαμά». Η Erin είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2025, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Them, ότι είναι τρανς γυναίκα, με τον πατέρα της, Robert De Niro, να εκφράζει δημόσια την αγάπη και την υποστήριξή του προς εκείνη.

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Η Toukie Smith γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1952 στη Φιλαδέλφεια και ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ το 1972, μετά τις σπουδές της στο Fashion Institute of Technology. Συνεργάστηκε με περιοδικά όπως τα Vogue και Ebony, καθώς και με σημαντικούς σχεδιαστές, ανάμεσά τους οι Hubert de Givenchy, Thierry Mugler και Issey Miyake. Το 1978 αναδείχθηκε μοντέλο της χρονιάς από το Bloomingdale’s, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 πέρασε στην υποκριτική, συμμετέχοντας στις σειρές Miami Vice και 227. Αργότερα εμφανίστηκε στις ταινίες Talkin’ Dirty After Dark, I Like It Like That και The Preacher’s Wife.

Η προσωπική της ζωή συνδέθηκε με τον Robert De Niro, με τον οποίο ξεκίνησε σχέση το 1988. Παρά τις διακυμάνσεις στη σχέση τους, οι δυο τους απέκτησαν στις 20 Οκτωβρίου 1995 τα δίδυμα παιδιά τους, Erin και Julian, μέσω παρένθετης μητέρας. Η Tookie Smith απέφευγε συστηματικά να συζητά δημόσια για την προσωπική της ζωή, έχοντας δηλώσει χαρακτηριστικά στους Los Angeles Times το 1990: «Το υπέροχο με μια ιδιωτική ζωή είναι ότι παραμένει ιδιωτική». Παράλληλα, διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον αδελφό της και σχεδιαστή Willie Smith, ο οποίος πέθανε το 1987 σε ηλικία 39 ετών από επιπλοκές του AIDS.

Toukie Smith, a model and 227 star who also shared two kids with ex Robert De Niro, died Nov. 4, her and De Niro’s children confirmed in a statement. She was 74. https://t.co/z8YmF2Km94 https://t.co/aU4vBO6Uzr — E! News (@enews) November 10, 2026

Η Toukie Smith αφήνει πίσω της μια ξεχωριστή επαγγελματική πορεία στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας, αλλά και δύο παιδιά που την αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια. Παρότι το όνομά της συνδέθηκε συχνά με τη σχέση της με τον Robert De Niro, η ίδια είχε καταφέρει να χαράξει τη δική της διαδρομή, παραμένοντας πιστή στην ανάγκη της να προστατεύει όσα θεωρούσε προσωπικά.

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