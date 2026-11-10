Celeb World 10.11.2026

Toukie Smith: Πέθανε στα 74 της η πρώην σύντροφος του Robert De Niro και μητέρα των δίδυμων παιδιών του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η πρώην σύντροφος του Robert De Niro έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, με την κόρη της Erin να την αποχαιρετά μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Πέθανε η Toukie Smith, μοντέλο και ηθοποιός, σε ηλικία 74 ετών.
  • Η Smith έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας και απεβίωσε στις 4 Νοεμβρίου.
  • Ήταν πρώην σύντροφος του Robert De Niro και μητέρα των δίδυμων παιδιών του.
  • Είχε επιτυχημένη καριέρα στο μόντελινγκ και την υποκριτική, ενώ προστάτευε την ιδιωτική της ζωή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Toukie Smith, μοντέλο και ηθοποιός που έγινε γνωστή από τις συνεργασίες της με κορυφαίους οίκους μόδας και τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά «227», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Πέθανε στις 4 Νοεμβρίου, σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μακρά μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως ανακοίνωσαν τα δύο παιδιά της, Erin και Julian De Niro, τα οποία απέκτησε με τον Robert De Niro μέσω παρένθετης μητέρας. Η είδηση του θανάτου της έφερε ξανά στο προσκήνιο την προσωπική και επαγγελματική διαδρομή μιας γυναίκας που κατάφερε να ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας και της υποκριτικής, επιλέγοντας παράλληλα να κρατά την ιδιωτική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

https://www.instagram.com/airyphim/
https://www.instagram.com/airyphim/

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, η Erin De Niro αποχαιρέτησε τη μητέρα της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Δημοσίευσε μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία, στην οποία ποζάρει μαζί της, γράφοντας: «Θα σε αγαπώ πάντα, Μαμά». Η Erin είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο του 2025, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Them, ότι είναι τρανς γυναίκα, με τον πατέρα της, Robert De Niro, να εκφράζει δημόσια την αγάπη και την υποστήριξή του προς εκείνη.

Διάβασε επίσης: David Schwimmer: Η νοσταλγική επιστροφή στο εμβληματικό κόκκινο πουλόβερ του Ross από τα «Friends»

Η Toukie Smith γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1952 στη Φιλαδέλφεια και ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ το 1972, μετά τις σπουδές της στο Fashion Institute of Technology. Συνεργάστηκε με περιοδικά όπως τα Vogue και Ebony, καθώς και με σημαντικούς σχεδιαστές, ανάμεσά τους οι Hubert de Givenchy, Thierry Mugler και Issey Miyake. Το 1978 αναδείχθηκε μοντέλο της χρονιάς από το Bloomingdale’s, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 πέρασε στην υποκριτική, συμμετέχοντας στις σειρές Miami Vice και 227. Αργότερα εμφανίστηκε στις ταινίες Talkin’ Dirty After Dark, I Like It Like That και The Preacher’s Wife.

Η προσωπική της ζωή συνδέθηκε με τον Robert De Niro, με τον οποίο ξεκίνησε σχέση το 1988. Παρά τις διακυμάνσεις στη σχέση τους, οι δυο τους απέκτησαν στις 20 Οκτωβρίου 1995 τα δίδυμα παιδιά τους, Erin και Julian, μέσω παρένθετης μητέρας. Η Tookie Smith απέφευγε συστηματικά να συζητά δημόσια για την προσωπική της ζωή, έχοντας δηλώσει χαρακτηριστικά στους Los Angeles Times το 1990: «Το υπέροχο με μια ιδιωτική ζωή είναι ότι παραμένει ιδιωτική». Παράλληλα, διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον αδελφό της και σχεδιαστή Willie Smith, ο οποίος πέθανε το 1987 σε ηλικία 39 ετών από επιπλοκές του AIDS.

 

Η Toukie Smith αφήνει πίσω της μια ξεχωριστή επαγγελματική πορεία στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας, αλλά και δύο παιδιά που την αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια. Παρότι το όνομά της συνδέθηκε συχνά με τη σχέση της με τον Robert De Niro, η ίδια είχε καταφέρει να χαράξει τη δική της διαδρομή, παραμένοντας πιστή στην ανάγκη της να προστατεύει όσα θεωρούσε προσωπικά.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Toukie Smith
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Άννα Βίσση ανέβασε φωτογραφία μέσα από το στούντιο – Φουντώνουν οι φήμες για νέο album

Η Άννα Βίσση ανέβασε φωτογραφία μέσα από το στούντιο – Φουντώνουν οι φήμες για νέο album

10.11.2026
Επόμενο
Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Ποιοι Έλληνες ηθοποιοί θα είναι στο καστ;

Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Ποιοι Έλληνες ηθοποιοί θα είναι στο καστ;

10.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Paul McCartney γίνεται δισεκατομμυριούχος και ο 3ος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο
Celeb News

Ο Paul McCartney γίνεται δισεκατομμυριούχος και ο 3ος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο

10.11.2026
Η Charli XCX ανοίγει τη ντουλάπα της στη Vinted και δείχνει τους θησαυρούς της
Celeb News

Η Charli XCX ανοίγει τη ντουλάπα της στη Vinted και δείχνει τους θησαυρούς της

10.11.2026
David Schwimmer: Η νοσταλγική επιστροφή στο εμβληματικό κόκκινο πουλόβερ του Ross από τα «Φιλαράκια»
Celeb News

David Schwimmer: Η νοσταλγική επιστροφή στο εμβληματικό κόκκινο πουλόβερ του Ross από τα «Φιλαράκια»

10.11.2026
Light & Άννα Θεοδωρίδη: Δες τις εικόνες από το Halloween party για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους
Celeb News

Light & Άννα Θεοδωρίδη: Δες τις εικόνες από το Halloween party για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους

10.11.2026
Οι Ariana Grande, Robert De Niro & Ben Stiller τραγουδούν το «O Christmas Tree» και γίνονται viral
Celeb News

Οι Ariana Grande, Robert De Niro & Ben Stiller τραγουδούν το «O Christmas Tree» και γίνονται viral

09.11.2026
«Νιώθω τύψεις που λείπω από τα παιδιά μου»: Η προσωπική εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού
Celeb News

«Νιώθω τύψεις που λείπω από τα παιδιά μου»: Η προσωπική εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

09.11.2026
Alanis Morissette: «Είμαι πανσέξουαλ» – Η αποκάλυψη στα 52 της!
Celeb News

Alanis Morissette: «Είμαι πανσέξουαλ» – Η αποκάλυψη στα 52 της!

09.11.2026
«Talk to MAD»: Η Όλγα Ποζέλη και ο Στρατής Νταλαγιώργος μιλούν για την παράσταση «Κομπλεξικό»
Celeb World

«Talk to MAD»: Η Όλγα Ποζέλη και ο Στρατής Νταλαγιώργος μιλούν για την παράσταση «Κομπλεξικό»

09.11.2026
Έχει beef ή είναι fan της Zara Larsson ο σκύλος του Ακύλα; Δες το viral βίντεο!
Celeb News

Έχει beef ή είναι fan της Zara Larsson ο σκύλος του Ακύλα; Δες το viral βίντεο!

09.11.2026
Μια δυνατή ιστορία αγάπης: Πώς ένας πρώην πιλότος έσωσε την Leya και την έμαθε να επιβιώνει

Μια δυνατή ιστορία αγάπης: Πώς ένας πρώην πιλότος έσωσε την Leya και την έμαθε να επιβιώνει

Η Sony επαναφέρει τα θρυλικά ακουστικά του Walkman από το 1979

Η Sony επαναφέρει τα θρυλικά ακουστικά του Walkman από το 1979

Γιατί νιώθεις κουρασμένος ακόμη κι όταν κοιμάσαι αρκετά;

Γιατί νιώθεις κουρασμένος ακόμη κι όταν κοιμάσαι αρκετά;

Το λάθος που κάνεις μετά το φαγητό – Η 10λεπτη λύση που τα αλλάζει όλα

Το λάθος που κάνεις μετά το φαγητό – Η 10λεπτη λύση που τα αλλάζει όλα

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

7 ιδέες για πρωινό που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τον καφέ με άδειο στομάχι!

7 ιδέες για πρωινό που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τον καφέ με άδειο στομάχι!

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες