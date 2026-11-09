«Talk to MAD»: Η Όλγα Ποζέλη και ο Στρατής Νταλαγιώργος μιλούν για την παράσταση «Κομπλεξικό»

Με μια ματιά Η παράσταση «Κομπλεξικό» βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο λεξικό του Αχιλλέα Τρία, με επινοημένες λέξεις.

Η σκηνοθέτις Όλγα Ποζέλη και ο ηθοποιός Στρατής Νταλαγιώργος μιλούν για τη δημιουργική διαδικασία και το θέατρο επινόησης.

Η παράσταση χαρακτηρίζεται από διαδραστικότητα, αυτοσχεδιασμό και άμεση επαφή με το κοινό.

Στόχος είναι να προκαλέσει γέλιο, σκέψη και αμφισβήτηση των δεδομένων μέσω του παιχνιδιού με τις λέξεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τι θα γινόταν αν μπορούσες να πάρεις 2 γνωστές λέξεις, να τις ενώσεις και να δημιουργήσεις μια εντελώς καινούργια, ικανή να περιγράψει με χιούμορ όσα συμβαίνουν γύρω σου; Αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από το «Κομπλεξικό», τη θεατρική παράσταση που ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκμήνη και μετατρέπει ένα ιδιαίτερο λεξικό σε μια απρόβλεπτη σκηνική εμπειρία. Η σκηνοθέτις Όλγα Ποζέλη και ο ηθοποιός Στρατής Νταλαγιώργος βρέθηκαν στον καναπέ του «Talk to MAD», όπου μίλησαν στην Αθηνά Κλήμη για τη δημιουργική διαδικασία, το θέατρο επινόησης και τη σχέση της παράστασης με το κοινό.

Αν αγαπάς το παιχνίδι με τις λέξεις, το έξυπνο χιούμορ και τις παραστάσεις που δεν ακολουθούν την κλασική θεατρική συνταγή, τότε το «Κομπλεξικό» έχει αρκετούς λόγους για να σου τραβήξει την προσοχή. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Αχιλλέα Τρία, παρουσιάζει έναν διαφορετικό τρόπο να παρατηρείς την καθημερινότητα, τις κοινωνικές συμπεριφορές, τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και όσα συχνά δυσκολεύεσαι να εκφράσεις με τις συνηθισμένες λέξεις.

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Στη συνέντευξή τους στο MAD, οι 2 συντελεστές εξήγησαν τι κάνει την παράσταση ξεχωριστή, αποκάλυψαν πώς γεννήθηκε η ιδέα της θεατρικής μεταφοράς και μοιράστηκαν στιγμές από την επαφή τους με τους θεατές. Γιατί στο «Κομπλεξικό» δεν παρακολουθείς απλώς όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή. Μπαίνεις κι εσύ στο παιχνίδι!

«Κομπλεξικό»: Ένα λεξικό γίνεται θεατρική παράσταση

Η αφετηρία της παράστασης βρίσκεται στο βιβλίο «Κομπλεξικό» του Αχιλλέα Τρία, ένα ιδιαίτερο λεξικό που κυκλοφόρησε το 2010 και περιλαμβάνει λέξεις τις οποίες έχει επινοήσει ο ίδιος ο συγγραφέας. Πρόκειται κυρίως για ευφάνταστους συνδυασμούς γνωστών λέξεων, οι οποίοι δημιουργούν νέες έννοιες και σχολιάζουν με κωμικό και συχνά καυστικό τρόπο διάφορες πλευρές της ζωής μας. Όπως εξήγησε η Όλγα Ποζέλη, η οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία, η ιδέα την κέρδισε από την πρώτη στιγμή, καθώς της έδωσε την ευκαιρία να δουλέψει με ένα ολόκληρο σύμπαν λέξεων και να το μετατρέψει σε θεατρική εμπειρία.

Η ίδια δραστηριοποιείται με την ομάδα «Νοητή Γραμμή» στο είδος που είναι γνωστό ως devised theatre, δηλαδή το θέατρο της επινόησης. Σε αυτή τη μορφή θεατρικής δημιουργίας, η διαδικασία δεν ξεκινά απαραίτητα από ένα έτοιμο θεατρικό κείμενο, αλλά από μια ιδέα ή μια αφορμή, πάνω στην οποία χτίζεται σταδιακά η παράσταση.

«Με γοήτευσε πραγματικά γιατί θεώρησα ότι παίρνοντας ένα τσουβάλι με λέξεις μπορώ να τις τεντώσω, να τις σπάσω, να τις αποδομήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως στόχος της ήταν να δημιουργηθεί ένα έργο που να απευθύνεται τόσο στο μυαλό όσο και στο συναίσθημα του θεατή.

Για τον Στρατή Νταλαγιώργο, η συμμετοχή στο «Κομπλεξικό» ήταν μια πρόταση που τον κέρδισε σχεδόν αμέσως. Όπως αποκάλυψε στη συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη, η γνωριμία του με την Όλγα Ποζέλη έγινε μέσω ενός κοινού γνωστού και η συνεργασία προέκυψε όταν εκείνη του εξήγησε την ιδέα της παράστασης.

Ο ηθοποιός αγαπά ιδιαίτερα το παιχνίδι με τη γλώσσα και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι λέξεις αποκτούν νόημα. Μάλιστα, στάθηκε στο πόσο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουμε συμφωνήσει πως ένας συγκεκριμένος ήχος αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη λέξη και έννοια.

Αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα στοιχεία που τον ενθουσίασαν στο βιβλίο του Αχιλλέα Τρία. Η δυνατότητα να αποδομεί γνωστές λέξεις, να τις συνδυάζει και να δημιουργεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Παράλληλα, όπως τόνισε, απολαμβάνει ιδιαίτερα την ελευθερία που υπάρχει πάνω στη σκηνή, τον αυτοσχεδιασμό και την επαφή με το κοινό.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του «Κομπλεξικού» είναι ότι δεν πρόκειται για μια παράσταση που εξελίσσεται κάθε φορά με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Η σχέση με τους θεατές αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας, χωρίς όμως να επιβάλλεται κάποια συγκεκριμένη μορφή συμμετοχής.

Όπως εξήγησε η Όλγα Ποζέλη, η διαδραστικότητα προκύπτει φυσικά μέσα από το ίδιο το υλικό και την επικοινωνία των ηθοποιών με την αίθουσα. Έτσι, κάθε βραδιά μπορεί να προσφέρει διαφορετικές στιγμές και απρόσμενες αντιδράσεις, ενώ η ομάδα συζητά μετά την παράσταση τι λειτούργησε καλύτερα και ποια σημεία μπορούν να εξελιχθούν.

Μάλιστα, οι αντιδράσεις των θεατών μετά το τέλος είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές. Πολλοί αναφέρουν ότι αναγνωρίζουν στις καινούργιες λέξεις δικές τους σκέψεις και συμπεριφορές, ενώ άλλοι παραδέχονται ότι θα ήθελαν να τις σημειώσουν για να συνεχίσουν το παιχνίδι με την παρέα τους.

Όπως αποκάλυψαν οι δύο συντελεστές, δεν είναι λίγοι εκείνοι που φεύγουν από το θέατρο και συνεχίζουν να επινοούν λέξεις μεταξύ τους, ακόμη και όταν πηγαίνουν για ποτό. Κάπως έτσι, το παιχνίδι που ξεκινά πάνω στη σκηνή μεταφέρεται και στην καθημερινότητά τους.

Δεν υπάρχουν παραδοσιακοί ρόλοι στο «Κομπλεξικό»

Μια ακόμη ιδιαιτερότητα της παράστασης είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν οι συντελεστές την ερμηνεία. Όπως διευκρίνισε η Όλγα Ποζέλη, στο θέατρο επινόησης δεν υπάρχουν απαραίτητα οι κλασικοί θεατρικοί ρόλοι. Οι ηθοποιοί εμφανίζονται στη σκηνή ως οι ίδιοι τους οι εαυτοί και μέσα από την προσωπικότητά τους εξελίσσεται η δράση.

Στο συγκεκριμένο έργο, η σκηνοθέτις βρίσκεται επίσης πάνω στη σκηνή, μαζί με τον Στρατή Νταλαγιώργο και τον Γιώργο, συμμετέχοντας ενεργά στην παράσταση. Αυτό σημαίνει ότι η Όλγα χρειάζεται να ισορροπεί ανάμεσα στη σκηνοθετική ματιά και την ερμηνεία, παρατηρώντας παράλληλα την εξέλιξη της δράσης.

Η ίδια εξήγησε πως η ομάδα έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο μέσα από τα χρόνια της κοινής της πορείας, ενώ οι συζητήσεις μετά από κάθε εμφάνιση βοηθούν στη συνεχή βελτίωση του αποτελέσματος.

Τι θέλουν να κρατήσεις φεύγοντας από την παράσταση

Πέρα από το γέλιο, το «Κομπλεξικό» θέλει να σε κάνει να σκεφτείς λίγο διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Ο Στρατής Νταλαγιώργος ανέφερε ότι θα ήθελε οι θεατές να περάσουν καλά, αλλά και να αναρωτηθούν γιατί χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες λέξεις και πώς έχει διαμορφωθεί το νόημά τους.

Από την πλευρά της, η Όλγα Ποζέλη μίλησε για την ανάγκη να αμφισβητούμε όσα θεωρούμε δεδομένα και να τολμάμε να ανατρέπουμε ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο.

«Κάνουμε μια μικρή επανάσταση πάνω στη σκηνή», σημείωσε, εξηγώντας ότι το χιούμορ κάνει αυτή την ανατροπή πιο προσιτή και απελευθερωτική.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της παράστασης: σου θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να παίρνεις τα πάντα τόσο σοβαρά και ότι μερικές φορές ένα παιχνίδι με τις λέξεις αρκεί για να δεις μια γνώριμη κατάσταση από εντελώς διαφορετική πλευρά.

Πού και πότε θα δεις το «Κομπλεξικό»

Η παράσταση «Κομπλεξικό» ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκμήνη, με παραστάσεις κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα. Αν θέλεις να την παρακολουθήσεις, μπορείς να αναζητήσεις τα εισιτήριά σου μέσω της Ticket Services ή από το ταμείο του θεάτρου.

Γιατί, τελικά, μπορεί να νομίζεις ότι γνωρίζεις όλες τις λέξεις που χρειάζεσαι. Το «Κομπλεξικό» έρχεται για να σου αποδείξει ότι υπάρχει πάντα χώρος για μερικές καινούργιες!

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