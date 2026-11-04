«Talk to MAD»: Η Κυριακή Ουδατζή μιλά για το Olympic Day Run και τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη

Με μια ματιά Το Olympic Day Run Greece στη Θεσσαλονίκη εστιάζει στη συμμετοχή, την ευεξία και τον σεβασμό, όχι μόνο στις επιδόσεις.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, τονίζοντας ότι η άσκηση είναι για όλους, όχι μόνο για πρωταθλητές.

Το νέο "She Run" στοχεύει στην ενδυνάμωση και ανάδειξη της αξίας των γυναικών, στέλνοντας μήνυμα σεβασμού.

Ολυμπιονίκες και διακεκριμένοι αθλητές στηρίζουν ενεργά τη διοργάνωση, δίνοντας το δικό τους παράδειγμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τι μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, να συνδέσει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και να στείλει ένα ουσιαστικό μήνυμα για τη συμμετοχή, την ευεξία και τον σεβασμό; Η απάντηση βρίσκεται σε μια ξεχωριστή διοργάνωση που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη, με το Olympic Day Run Greece να επιστρέφει με νέες δράσεις και μια σημαντική προσθήκη στο πρόγραμμά του. Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται την Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης και Γενική Διευθύντρια του Olympic Day Run Greece, σε μια συζήτηση για τη δύναμη του αθλητισμού πέρα από τις επιδόσεις και τα μετάλλια.

Με αφορμή το 1ο Olympic Day Run Θεσσαλονίκη City Half Marathon, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η Κυριακή Ουδατζή εξηγεί τι κάνει τη διοργάνωση ξεχωριστή, πώς εξελίχθηκε από τα πρώτα της βήματα και γιατί η συμμετοχή έχει μεγαλύτερη σημασία από το προσωπικό ρεκόρ. Παράλληλα, μιλά για το She Run, τη νέα δράση που αφιερώνεται στις γυναίκες και θέλει να αναδείξει την αξία του σεβασμού και της ενδυνάμωσής τους.

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Αν πιστεύεις ότι ένας αγώνας δρόμου απευθύνεται αποκλειστικά σε έμπειρους δρομείς, η συζήτηση αυτή έχει έναν διαφορετικό τρόπο να σου αλλάξει οπτική. Γιατί το μήνυμα της διοργάνωσης είναι απλό: δεν χρειάζεται να είσαι πρωταθλητής για να συμμετέχεις. Αρκεί να θέλεις να κινηθείς, να φροντίσεις τον εαυτό σου και να γίνεις μέρος μιας μεγάλης γιορτής.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που κάνουν το Olympic Day Run Greece να ξεχωρίζει είναι η σύνδεσή του με τους Ολυμπιακούς κύκλους, καθώς πρόκειται για μια διοργάνωση με ιδιαίτερη θέση στον ελληνικό αθλητικό χάρτη. Όπως εξηγεί η Κυριακή Ουδατζή στη συνέντευξή της στο Talk to MAD, ο αγώνας έχει και μια σημαντική εξωστρεφή διάσταση, συμβάλλοντας στην προβολή της Ελλάδας στον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη.

Ωστόσο, το πιο ουσιαστικό μήνυμα αφορά τη συμμετοχή. Η διοργάνωση απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης, από μικρά παιδιά μέχρι μεγαλύτερους ενήλικες. Η ίδια περιγράφει χαρακτηριστικά πως στο Ολυμπιακό Μουσείο δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια, με στόχο να μπορούν να συμμετέχουν όλοι, είτε επιλέξουν να τρέξουν είτε να περπατήσουν.

Η άσκηση, όπως τονίζει, δεν χρειάζεται να συνδέεται απαραίτητα με τον πρωταθλητισμό ή την κατάκτηση μιας καλύτερης επίδοσης. Μπορεί να είναι ένας περίπατος, λίγο τρέξιμο ή μερικές απλές διατάσεις μέσα στην καθημερινότητα. Το ζητούμενο είναι να φροντίζεις το σώμα σου και να ενισχύεις τη σωματική, ψυχική και νοητική σου ευεξία.

Από τους 600 συμμετέχοντες σε μια μεγάλη αθλητική και πολιτιστική διοργάνωση

Η Κυριακή Ουδατζή θυμάται και τα πρώτα βήματα του θεσμού, ο οποίος ξεκίνησε μέσα από την επιθυμία του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης να γιορτάσει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα με έναν διαφορετικό τρόπο. Η ιδέα γεννήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας με το διεθνές δίκτυο μουσείων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με στόχο να δημιουργηθεί μια δράση που θα μπορούσε να ενώσει ανθρώπους και φορείς γύρω από τις Ολυμπιακές αξίες.

Η αρχή έγινε με 600 συμμετέχοντες, αριθμός που αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους διοργανωτές. Σταδιακά, όμως, το Olympic Day Run απέκτησε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση που αγκαλιάστηκε τόσο από το κοινό όσο και από θεσμικούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θέλει να ενισχύσει το Ολυμπιακό Μουσείο: τη σύνδεση του αθλητισμού με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Μέσα από τις δράσεις του, επιδιώκει να μεταφέρει αξίες όπως ο σεβασμός, η συνεργασία και η φροντίδα του σώματος, αποδεικνύοντας πως ένας αγώνας μπορεί να αποτελέσει αφορμή για κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια αθλητική διαδρομή.

She Run: Η νέα δράση που βάζει στο επίκεντρο τη γυναίκα

Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες της φετινής διοργάνωσης είναι το She Run, ένας αγώνας αφιερωμένος στις γυναίκες, με στόχο όχι μόνο τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό, αλλά και την ενδυνάμωση και την ανάδειξη της αξίας τους. Η Κυριακή Ουδατζή εξηγεί πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ιδέα που υπήρχε εδώ και καιρό και φέτος γίνεται επιτέλους πράξη. Μέσα από το She Run, το Ολυμπιακό Μουσείο θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τον σεβασμό προς τη γυναίκα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα περιστατικά κακοποίησης και η έλλειψη σεβασμού εξακολουθούν να απασχολούν την κοινωνία.

Όπως αναφέρει, η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη και τις δυνατότητες των γυναικών, αλλά και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους από μικρή ηλικία. Για την ίδια, είναι σημαντικό οι γυναίκες να αντιληφθούν τη δύναμή τους και να διεκδικούν τον σεβασμό που τους αξίζει. Το She Run αποτελεί, λοιπόν, μια πρώτη δυναμική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, με την προοπτική να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Ολυμπιονίκες και σπουδαίοι αθλητές στη Θεσσαλονίκη

Το Olympic Day Run Greece έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια. Όπως αποκαλύπτει η Κυριακή Ουδατζή, στη διοργάνωση συμμετέχουν ενεργά Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και διακεκριμένοι αθλητές, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια και δίνουν το δικό τους παράδειγμα στους συμμετέχοντες.

Μάλιστα, αναφέρεται και στη συμμετοχή 120 διακεκριμένων αθλητών και Ολυμπιονικών σε προηγούμενη διοργάνωση, ενώ για τη φετινή χρονιά έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο Αθανάσιος Τσουμελέκας, ο Ιωάννης Μελισσανίδης και η Πηγή Δεβετζή. Όπως σημειώνει, αναμένονται και άλλες συμμετοχές, με τους ανθρώπους του ελληνικού αθλητισμού να στηρίζουν σταθερά τον θεσμό.

Το ραντεβού δίνεται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με τις εγγραφές να πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης, olympicday.run.gr. Η Κυριακή Ουδατζή προσκαλεί όσους θα ταξιδέψουν από άλλες περιοχές της Ελλάδας να συνδυάσουν τη συμμετοχή τους με μια μικρή απόδραση στην πόλη, απολαμβάνοντας τη γαστρονομία και τη ζωντανή της ατμόσφαιρα.

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