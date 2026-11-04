Fashion 04.11.2026

Rihanna: Η χριστουγεννιάτικη συλλογή της Savage X Fenty έχει την πιο sexy πρωταγωνίστρια

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1. Η Rihanna μόλις έκανε την πιο sexy χριστουγεννιάτικη φωτογράφιση και δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από πάνω της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Rihanna πρωταγωνιστεί στη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Savage X Fenty με αισθησιακό κόκκινο κορμάκι.
  • Η καμπάνια περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικα δέντρα με κορδέλες και δώρα, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα.
  • Η Rihanna αποκάλυψε ότι διαθέτει περίπου 170 ακυκλοφόρητα τραγούδια, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές.
  • Η επιτυχία της Rihanna στις επιχειρήσεις μόδας και ομορφιάς την καθιστά επιδραστικό πρόσωπο.
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Η Rihanna έχει για άλλη μια φορά αποδείξει την ικανότητά της να τραβάει τα βλέμματα, αυτή τη φορά μέσα από την εορταστική καμπάνια της δικής της εταιρείας εσωρούχων, Savage X Fenty. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και επιχειρηματίας φωτογραφήθηκε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο δαντελένιο κορμάκι, το οποίο συνδύασε με ψηλές, μαύρες κάλτσες, δημιουργώντας ένα άκρως αισθησιακό και προκλητικό αποτέλεσμα.

Γυναίκα με μακριά σκούρα μαλλιά και έντονο μακιγιάζ, πιθανόν σε κάποια εκδήλωση, με φόντο γράμματα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό της Savage X Fenty στο Instagram, δείχνουν την Rihanna να ποζάρει μπροστά από στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, διακοσμημένα με κόκκινες και ροζ κορδέλες αντί για παραδοσιακά στολίδια. Γύρω της, δώρα τυλιγμένα με ασημένιο περιτύλιγμα συμπληρώνουν την εορταστική ατμόσφαιρα, ενώ η ίδια η τραγουδίστρια ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση και στυλ.

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Η λεζάντα της ανάρτησης, που υπογράφει η ίδια η Rihanna, αναφέρει: «Επειδή σας αξίζει κάτι παραπάνω αυτές τις γιορτές». Η δήλωση αυτή, σε συνδυασμό με την τολμηρή εμφάνισή της, δεν άργησε να προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στους εκατομμύρια θαυμαστές της παγκοσμίως, οι οποίοι πλημμύρισαν τα σχόλια με emojis φωτιάς και κόκκινες καρδιές, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους.

https://www.instagram.com/savagexfenty/
https://www.instagram.com/savagexfenty/

Η νέα αυτή εμφάνιση της Rihanna έρχεται σε μια περίοδο όπου οι συζητήσεις γύρω από την καριέρα της είναι έντονες. Μόλις πρόσφατα, η 38χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι διαθέτει ένα τεράστιο αρχείο με ακυκλοφόρητα τραγούδια, σχεδόν μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της ολοκληρωμένου άλμπουμ. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο TikTok για την εταιρεία της Fenty Beauty, η Rihanna απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ακυκλοφόρητων τραγουδιών της, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική μεταφορά: «Αν υπάρχουν 10 προϊόντα σε ένα θησαυροφυλάκιο, τότε έχω τουλάχιστον 17 θησαυροφυλάκια». Αυτή η δήλωση υπαινίσσεται έναν εντυπωσιακό αριθμό περίπου 170 τραγουδιών που δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό στους αφοσιωμένους της θαυμαστές, οι οποίοι ανυπομονούν να ακούσουν το νέο της υλικό.

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Η Rihanna, εκτός από την επιτυχημένη μουσική της πορεία, έχει καταφέρει να χτίσει μια αυτοκρατορία στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, με τις εταιρείες της Savage X Fenty και Fenty Beauty να απολαμβάνουν τεράστια εμπορική επιτυχία. Η ικανότητά της να συνδυάζει την επιχείρηση με την τέχνη και να παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή των τάσεων, την καθιστά ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα της εποχής μας.

https://www.instagram.com/savagexfenty/
https://www.instagram.com/savagexfenty/

Η νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Savage X Fenty αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της δημιουργικότητας και της στρατηγικής της Rihanna, η οποία γνωρίζει πώς να κρατάει το κοινό της αφοσιωμένο και να δημιουργεί συνεχώς buzz γύρω από τα εμπορικά της εγχειρήματα.

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RIHANNA Savage X Fenty
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