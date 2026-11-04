Fashion 04.11.2026

Ο οίκος Versace επιστρέφει με τον Pieter Mulier στην υψηλή ραπτική και ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο στο Παρίσι

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Ο οίκος Versace επιστρέφει στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού τον Ιανουάριο του 2027 με τον Pieter Mulier
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο οίκος Versace επιστρέφει στην υψηλή ραπτική του Παρισιού τον Ιανουάριο του 2027.
  • Ο Pieter Mulier θα επιμεληθεί για πρώτη φορά τη νέα συλλογή του Atelier Versace.
  • Η επίδειξη σηματοδοτεί την πρώτη αυτόνομη παρουσίαση υψηλής ραπτικής του Versace από το 2016.
  • Η επιστροφή γίνεται μετά την εξαγορά του οίκου από το Prada Group.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα δημιουργική εποχή ετοιμάζεται να ξεκινήσει για τον οίκο Versace, ο οποίος σχεδιάζει την επιστροφή του στην πασαρέλα της υψηλής ραπτικής του Παρισιού. Τον Ιανουάριο του 2027, το Atelier Versace θα παρουσιάσει μια νέα συλλογή, με τον Pieter Mulier να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη δημιουργική επιμέλεια του ιστορικού couture οίκου. Η επίδειξη αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion στιγμιότυπα της νέας χρονιάς, καθώς σηματοδοτεί την επανασύνδεση του brand με μία από τις πιο ξεχωριστές πτυχές της κληρονομιάς του.

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https://www.instagram.com/pieter_mulier/

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 25 έως τις 28 Ιανουαρίου 2027. Αν και η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος της επίδειξης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στη διεθνή fashion σκηνή. Άλλωστε, πρόκειται για την πρώτη αυτόνομη επίδειξη υψηλής ραπτικής του Versace από τον Ιούλιο του 2016.

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Το Atelier Versace αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα κεφάλαια στην ιστορία του ιταλικού οίκου, έχοντας συνδεθεί με εντυπωσιακές couture δημιουργίες, περίτεχνες κατασκευές και εμφανίσεις που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο κόκκινο χαλί. Παρότι ο οίκος είχε σταματήσει τις αυτόνομες επιδείξεις υψηλής ραπτικής, η δραστηριότητα του Atelier δεν διακόπηκε ποτέ πλήρως. Συνέχισε να δημιουργεί μοναδικά κομμάτια κατά παραγγελία για ιδιώτες πελάτες, αλλά και custom-made εμφανίσεις για celebrities.

versace
Versace

Η επιστροφή στην πασαρέλα αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν πρόκειται απλώς για την παρουσίαση μιας νέας συλλογής, αλλά για την επαναφορά μιας δημιουργικής ταυτότητας που έχει συνδεθεί με την πιο πολυτελή και τολμηρή πλευρά του Versace.

Ο Pieter Mulier ετοιμάζει την πρώτη του couture συλλογή για τον Versace

Στο επίκεντρο αυτής της νέας εποχής βρίσκεται ο Pieter Mulier, ο οποίος ανέλαβε επισήμως τα δημιουργικά ηνία του Versace την 1η Ιουλίου. Ο σχεδιαστής καλείται να διαμορφώσει την επόμενη ημέρα ενός οίκου με ισχυρή προσωπικότητα και αναγνωρίσιμους κώδικες, διατηρώντας τη σύνδεσή του με την κληρονομιά του, αλλά προσθέτοντας τη δική του σύγχρονη οπτική.

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https://www.versace.com/

Μια πρώτη γεύση από τη δημιουργική του προσέγγιση στο Atelier Versace είχαμε ήδη τον Αύγουστο, όταν η Nicole Kidman εμφανίστηκε με την πρώτη δική του δημιουργία για τον οίκο. Επρόκειτο για ένα ασύμμετρο μαύρο φόρεμα από δαντέλα, το οποίο φόρεσε στην πρεμιέρα της ταινίας Practical Magic 2 στο Λος Άντζελες, στις 31 Αυγούστου.

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Η εμφάνιση αυτή λειτούργησε ως μια πρώτη ένδειξη της κατεύθυνσης που μπορεί να ακολουθήσει ο σχεδιαστής, συνδυάζοντας τη θεατρικότητα και τον αισθησιασμό που χαρακτηρίζουν τον Versace με μια πιο σύγχρονη σχεδιαστική ματιά.

Η νέα εποχή του Versace υπό την ιδιοκτησία του Prada Group

Η επιστροφή του Atelier Versace στην υψηλή ραπτική έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για τον ιταλικό οίκο, μετά την εξαγορά του από το Prada Group. Η νέα ιδιοκτησία σηματοδοτεί ένα διαφορετικό κεφάλαιο για το brand, με ζητούμενο τη διατήρηση της ξεχωριστής ταυτότητάς του και την παράλληλη ανανέωση της δημιουργικής του πορείας.

versace
https://www.versace.com/

Η συλλογή του Ιανουαρίου 2027 θα είναι, έτσι, κάτι περισσότερο από ένα couture comeback. Θα αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωμένη δημιουργική δήλωση του Pieter Mulier μέσα από το Atelier Versace και μια ευκαιρία να δούμε πώς ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς οίκους της ιταλικής μόδας μπορεί να επαναπροσδιορίσει την υψηλή ραπτική του για τη νέα εποχή.

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Fashion Pieter Mulier Versace
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