Νews 04.11.2026

Από 24% σε 13% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από τον Ιανουάριο του 2027

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η μείωση του φορολογικού συντελεστή ανακοινώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έρχεται να απαντήσει στο αυξημένο κόστος των προϊόντων
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου μειώνεται από 24% σε 13% από 1/1/2027.
  • Η μείωση ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό και θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο.
  • Έρευνα δείχνει ότι 1 στις 8 γυναίκες δυσκολεύτηκε να αγοράσει προϊόντα περιόδου.
  • Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη μειώσει ή καταργήσει τον ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγορά προϊόντων γυναικείας υγιεινής αποτελεί μια σταθερή και αναπόφευκτη μηνιαία ανάγκη για εκατομμύρια γυναίκες, με το κόστος τους να επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μια σημαντική εξέλιξη στο πεδίο της φορολόγησης έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, καθώς ανακοινώθηκε η δραστική μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα συγκεκριμένα είδη.

proionta_periodou
Pexels

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, όπως οι σερβιέτες και τα ταμπόν, θα υποχωρήσει από το 24% στο 13%, με την εφαρμογή του μέτρου να τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για μια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση που αναγνωρίζει ότι η περίοδος δεν συνιστά είδος πολυτελείας ή προσωπική επιλογή, αλλά μια φυσιολογική βιολογική διαδικασία που απαιτεί δίκαιη οικονομική αντιμετώπιση.

Διάβασε επίσης: Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτρια του μοιραίου τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι, σύμφωνα με πρόσφατη πανελλαδική έρευνα, 1 στις 8 γυναίκες στην Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με την αδυναμία αγοράς προϊόντων περιόδου λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2027

Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9. Όπως ανέφερε, έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών να συμπεριλάβει τη σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ.

Pexels
Pexels

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας στοχευμένων προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης προϊόντων περιόδου σε υποβαθμισμένες περιοχές, με έμφαση στα κορίτσια που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Τα στοιχεία που προβληματίζουν

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται σε πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 από τις οργανώσεις It’s Just Period, Deon Policy Institute και WHEN, με επιστημονικό συνεργάτη την MRB Hellas. Στην έρευνα συμμετείχαν 2.000 άτομα και τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της φτώχειας περιόδου.

Συγκεκριμένα:

  • Το 12,5% των γυναικών, δηλαδή 1 στις 8, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει προϊόντα περιόδου τουλάχιστον μία φορά μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.
  • Το 10,2% έχει καταφύγει σε αυτοσχέδιες λύσεις λόγω έλλειψης χρημάτων.
  • Το 16,6% έχει στερηθεί βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα ή ιατρικές δαπάνες, για να καλύψει τα έξοδα της περιόδου.
  • Το 9,3% έχει απουσιάσει από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο για τον ίδιο λόγο.
  • Το 10,6% έχει χάσει τουλάχιστον 1 ημέρα εργασίας.
  • Το 16,9% έχει περιορίσει τις κοινωνικές του δραστηριότητες.
Pexels
Pexels

Παράλληλα, το 59,7% των γυναικών θεωρεί ότι οι γυναίκες έχουν βιώσει ντροπή σχετικά με την περίοδό τους, ενώ το 49,8% δηλώνει ότι ο πόνος της περιόδου έχει επηρεάσει την καθημερινότητά του τουλάχιστον μία φορά μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη συζήτηση γύρω από τη φορολόγηση των προϊόντων περιόδου. Ωστόσο, αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις ή ακόμη και στην κατάργηση του ΦΠΑ.

Pexels
Pexels

Η Κύπρος έχει μηδενίσει τον ΦΠΑ από τον Οκτώβριο του 2023, όπως και η Ιρλανδία, ενώ το Βέλγιο ακολούθησε το 2024 και η Αυστρία το 2025. Άλλες χώρες εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές. Στη Γαλλία ο ΦΠΑ βρίσκεται στο 5,5%, στην Ιταλία στο 5%, στην Ισπανία στο 4%, στη Γερμανία στο 7% και στην Ολλανδία στο 9%. Η μείωση στην Ελλάδα από το 24% στο 13% αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

περίοδος ΦΠΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ariana Grande «εισέβαλε» στα γυρίσματα του «Focker-in-Law» και η αντίδραση των ηθοποιών ήταν ξεκαρδιστική

Η Ariana Grande «εισέβαλε» στα γυρίσματα του «Focker-in-Law» και η αντίδραση των ηθοποιών ήταν ξεκαρδιστική

04.11.2026
Επόμενο
«Christian Dior’s Night in Color»: Tο νέο animation του οίκου Dior μάς ταξιδεύει στο χιονισμένο Παρίσι του 1949

«Christian Dior’s Night in Color»: Tο νέο animation του οίκου Dior μάς ταξιδεύει στο χιονισμένο Παρίσι του 1949

04.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend
Beauty

Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

04.11.2026
Ο οίκος Versace επιστρέφει με τον Pieter Mulier στην υψηλή ραπτική και ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο στο Παρίσι
Fashion

Ο οίκος Versace επιστρέφει με τον Pieter Mulier στην υψηλή ραπτική και ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο στο Παρίσι

04.11.2026
Η H&M έφερε την punk αισθητική της MLMA σε έναν χώρο που μοιάζει με έργο τέχνης
Fashion

Η H&M έφερε την punk αισθητική της MLMA σε έναν χώρο που μοιάζει με έργο τέχνης

04.11.2026
«Christian Dior’s Night in Color»: Tο νέο animation του οίκου Dior μάς ταξιδεύει στο χιονισμένο Παρίσι του 1949
Fashion

«Christian Dior’s Night in Color»: Tο νέο animation του οίκου Dior μάς ταξιδεύει στο χιονισμένο Παρίσι του 1949

04.11.2026
Το 5ο Authentic Talks επιστρέφει με τέσσερις ιστορίες ζωής που εμπνέουν – Δηλώστε συμμετοχή!
Fitness & Athletics

Το 5ο Authentic Talks επιστρέφει με τέσσερις ιστορίες ζωής που εμπνέουν – Δηλώστε συμμετοχή!

04.11.2026
Anna Wintour: Η γυναίκα που «γκρέμισε» τα στημένα πορτραίτα και έφερε κίνηση στις σελίδες της Vogue
Fashion

Anna Wintour: Η γυναίκα που «γκρέμισε» τα στημένα πορτραίτα και έφερε κίνηση στις σελίδες της Vogue

04.11.2026
Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο beauty party στη Νέα Σμύρνη
Beauty

Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο beauty party στη Νέα Σμύρνη

04.11.2026
Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου
Life

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

04.11.2026
Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου; Αυτά είναι τα 5 κουρέματα που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα
Beauty

Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου; Αυτά είναι τα 5 κουρέματα που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα

04.11.2026
Γιατί η μουσική δεν μας συγκινεί όπως παλιά; – Η εξήγηση πίσω από τους σημερινούς «ψυχρούς» στίχους

Γιατί η μουσική δεν μας συγκινεί όπως παλιά; – Η εξήγηση πίσω από τους σημερινούς «ψυχρούς» στίχους

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα 5 ζώδια, βλέπεις το LinkedIn πιο συχνά από το Instagram

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα 5 ζώδια, βλέπεις το LinkedIn πιο συχνά από το Instagram

Πώς φτιάχνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σπιτικό peanut butter με 1 μόνο υλικό

Πώς φτιάχνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σπιτικό peanut butter με 1 μόνο υλικό

Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Η νέα τάση στη διακόσμηση που κάνει το λευκό να χάνει τη θέση του

Η νέα τάση στη διακόσμηση που κάνει το λευκό να χάνει τη θέση του

Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου; Αυτά είναι τα 5 κουρέματα που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα

Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου; Αυτά είναι τα 5 κουρέματα που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη