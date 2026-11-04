Από 24% σε 13% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από τον Ιανουάριο του 2027

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή ανακοινώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έρχεται να απαντήσει στο αυξημένο κόστος των προϊόντων

Με μια ματιά Ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου μειώνεται από 24% σε 13% από 1/1/2027.

Η μείωση ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό και θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο.

Έρευνα δείχνει ότι 1 στις 8 γυναίκες δυσκολεύτηκε να αγοράσει προϊόντα περιόδου.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη μειώσει ή καταργήσει τον ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγορά προϊόντων γυναικείας υγιεινής αποτελεί μια σταθερή και αναπόφευκτη μηνιαία ανάγκη για εκατομμύρια γυναίκες, με το κόστος τους να επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μια σημαντική εξέλιξη στο πεδίο της φορολόγησης έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, καθώς ανακοινώθηκε η δραστική μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα συγκεκριμένα είδη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, όπως οι σερβιέτες και τα ταμπόν, θα υποχωρήσει από το 24% στο 13%, με την εφαρμογή του μέτρου να τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Πρόκειται για μια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση που αναγνωρίζει ότι η περίοδος δεν συνιστά είδος πολυτελείας ή προσωπική επιλογή, αλλά μια φυσιολογική βιολογική διαδικασία που απαιτεί δίκαιη οικονομική αντιμετώπιση.

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Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι, σύμφωνα με πρόσφατη πανελλαδική έρευνα, 1 στις 8 γυναίκες στην Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με την αδυναμία αγοράς προϊόντων περιόδου λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2027

Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9. Όπως ανέφερε, έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών να συμπεριλάβει τη σχετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας στοχευμένων προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης προϊόντων περιόδου σε υποβαθμισμένες περιοχές, με έμφαση στα κορίτσια που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Τα στοιχεία που προβληματίζουν

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται σε πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 από τις οργανώσεις It’s Just Period, Deon Policy Institute και WHEN, με επιστημονικό συνεργάτη την MRB Hellas. Στην έρευνα συμμετείχαν 2.000 άτομα και τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της φτώχειας περιόδου.

Συγκεκριμένα:

Το 12,5% των γυναικών, δηλαδή 1 στις 8, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει προϊόντα περιόδου τουλάχιστον μία φορά μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

Το 10,2% έχει καταφύγει σε αυτοσχέδιες λύσεις λόγω έλλειψης χρημάτων.

Το 16,6% έχει στερηθεί βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα ή ιατρικές δαπάνες, για να καλύψει τα έξοδα της περιόδου.

Το 9,3% έχει απουσιάσει από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο για τον ίδιο λόγο.

Το 10,6% έχει χάσει τουλάχιστον 1 ημέρα εργασίας.

Το 16,9% έχει περιορίσει τις κοινωνικές του δραστηριότητες.

Παράλληλα, το 59,7% των γυναικών θεωρεί ότι οι γυναίκες έχουν βιώσει ντροπή σχετικά με την περίοδό τους, ενώ το 49,8% δηλώνει ότι ο πόνος της περιόδου έχει επηρεάσει την καθημερινότητά του τουλάχιστον μία φορά μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη συζήτηση γύρω από τη φορολόγηση των προϊόντων περιόδου. Ωστόσο, αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις ή ακόμη και στην κατάργηση του ΦΠΑ.

Η Κύπρος έχει μηδενίσει τον ΦΠΑ από τον Οκτώβριο του 2023, όπως και η Ιρλανδία, ενώ το Βέλγιο ακολούθησε το 2024 και η Αυστρία το 2025. Άλλες χώρες εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές. Στη Γαλλία ο ΦΠΑ βρίσκεται στο 5,5%, στην Ιταλία στο 5%, στην Ισπανία στο 4%, στη Γερμανία στο 7% και στην Ολλανδία στο 9%. Η μείωση στην Ελλάδα από το 24% στο 13% αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

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