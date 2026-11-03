Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτρια του μοιραίου τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα

Η 20χρονη είχε μιλήσει με περηφάνια για το γεγονός ότι μπορούσε να πιλοτάρει αεροσκάφος πριν μάθει να οδηγεί αυτοκίνητο

Με μια ματιά Η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια ήταν η συγκυβερνήτρια του Learjet 60 που συνετρίβη στη Φλόριντα, προκαλώντας τον θάνατο εννέα ατόμων.

Η Γκαντέλια απέκτησε άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους στα 17 της, πριν ακόμη αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα λόγω καιρικών συνθηκών.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, με έμφαση στις αναφορές για σχηματισμό πάγου και τις καιρικές συνθήκες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη σε ένα όνειρο είχε μπροστά της η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια, η συγκυβερνήτρια του ιδιωτικού αεροσκάφους Learjet 60 που συνετρίβη στη Φλόριντα, παρασύροντας στον θάνατο και τους εννέα επιβαίνοντες. Η νεαρή γυναίκα είχε αποκτήσει άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους μόλις στα 17 της, πριν ακόμη βγάλει δίπλωμα οδήγησης. Η ιστορία της είχε γίνει γνωστή το 2023, όταν είχε περιγράψει με χιούμορ την ασυνήθιστη διαδρομή της, λέγοντας: «Δεν ξέρω να οδηγώ, αλλά μπορώ να πετάω». Σήμερα, η φράση αυτή αποκτά μια τραγική διάσταση, καθώς η φωνή της φέρεται να ακούγεται στις τελευταίες επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.

Η Νατάλια Γκαντέλια μεγάλωσε στην κομητεία Palm Beach της Florida και φοίτησε στο West Boca Raton High School. Ξεκίνησε μαθήματα πτήσης το 2020, επηρεασμένη και από τον πατέρα της, ο οποίος είχε αρχίσει να μαθαίνει να πετάει δύο χρόνια νωρίτερα. Με συστηματική εκπαίδευση και 88 ώρες πτήσης, κατάφερε να αποκτήσει την άδειά της σε ηλικία 17 ετών. Τα έξοδα της εκπαίδευσής της καλύφθηκαν από την Ακαδημία Αεροπορίας της σχολικής περιφέρειας Palm Beach, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος.

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Σε τηλεοπτική συνέντευξη στο CBS12 το 2023, είχε μιλήσει για την περηφάνια της που μπορούσε να χειρίζεται αεροσκάφος χωρίς να έχει ακόμη δίπλωμα αυτοκινήτου. Όπως είχε εξηγήσει, ήθελε να γίνει επαγγελματίας πιλότος και να εργαστεί κάποια ημέρα σε εμπορικές αερογραμμές.

🚨Tragic Turn in Palm Beach County Learjet Crash: 20 Year Old Co Pilot Identified The co pilot aboard the Learjet 60 that tragically crashed in Palm Beach County, Florida, resulting in nine fatalities, has been identified as 20 year old local aviator Nathalia Gadelha. ​Gadelha, who grew up in Palm Beach County, made headlines back in October 2023 when she earned her private pilot’s license at just 17 years old famously achieving her wings before she even had a driver’s license. ​Her mother and stepfather confirmed to the New York Post that she was in the cockpit flying the aircraft from Austin, Texas, to the Bahamas when it entered a catastrophic nosedive dropping at over 20,000 feet per minute before crashing near Military Trail. Harrowing air traffic control audio captured the final moments of the flight as the crew fought desperately to manage the aircraft. ​Our thoughts are with the families and loved ones of all nine souls lost in this devastating accident.

​#AviationNews #PalmBeach #BreakingNews #FloridaCrash #NathaliaGadelha #PublicSafety — Amy Leigh (@IAmyLeigh) November 2, 2026

Το Learjet 60 είχε απογειωθεί από το Austin του Texas με προορισμό τις Bahamas, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το πλήρωμα ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου, ζητώντας να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος.

Λίγο αργότερα, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος. Στις ηχογραφημένες επικοινωνίες ακούγεται μέλος του πληρώματος να εκπέμπει σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι η κάθοδος ξεπερνούσε τα 10.000 πόδια ανά λεπτό. Σε επόμενη επικοινωνία γίνεται λόγος για ρυθμό καθόδου που έφτανε τα 20.000 πόδια ανά λεπτό.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα ηχητικά, ακούγεται επίσης η φράση «Θα συντριβούμε στο έδαφος», ενώ η τελευταία δραματική αναφορά φέρεται να είναι: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο». Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη έκκληση για βοήθεια, η επικοινωνία διακόπηκε.

Η συντριβή στη Florida και η έρευνα των αρχών

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Greenacres της κομητείας Palm Beach, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά. Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε την απότομη κάθοδό του, ενώ εικόνες από το σημείο έδειξαν έναν μεγάλο κρατήρα και συντρίμμια διασκορπισμένα στον δρόμο. Και οι εννέα επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Ο κυβερνήτης της Florida, Ron DeSantis, περιέγραψε τη συντριβή λέγοντας ότι «έμοιαζε σαν να έπεφτε πύραυλος».

I believe the female pilot involved in the tragic private plane crash in Palm Beach County today is Nathalia Filgueiras, of Florida. Nathalia Filgueiras did a news interview about getting her pilot’s license while still in high school in 2023. In a March 2026 post, Nathalia posted about flying a LearJet 60, the type of plane that crashed today. Her sister, Giulia, also seemingly commented on a TikTok post about the crash saying “My sister 💔” and her Instagram is following Nathalia’s “itsnatflig” account. Her partner, “J” (as seen in her IG bio) is likely the “Jack” she cries out to in the chilling audio. It looks like she flies with him routinely, according to her former social media posts. Jack is also heard reciting the Lord’s prayer in the moments before the crash. May they rest in peace. — Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) November 2, 2026

Οι αμερικανικές αρχές και το National Transportation Safety Board (NTSB) διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι καιρικές συνθήκες και οι αναφορές του πληρώματος για σχηματισμό πάγου, χωρίς να έχει εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα.

Η Νατάλια Γκαντέλια είχε καταφέρει από την εφηβεία της να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα προς την επαγγελματική καριέρα που ονειρευόταν. Η τραγωδία στη Florida έβαλε τέλος στα σχέδιά της, αφήνοντας πίσω μια ιστορία που ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή επιτυχία και κατέληξε σε μια ανείπωτη απώλεια.

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