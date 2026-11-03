Life 03.11.2026

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτρια του μοιραίου τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα

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Η 20χρονη είχε μιλήσει με περηφάνια για το γεγονός ότι μπορούσε να πιλοτάρει αεροσκάφος πριν μάθει να οδηγεί αυτοκίνητο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια ήταν η συγκυβερνήτρια του Learjet 60 που συνετρίβη στη Φλόριντα, προκαλώντας τον θάνατο εννέα ατόμων.
  • Η Γκαντέλια απέκτησε άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους στα 17 της, πριν ακόμη αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης.
  • Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα λόγω καιρικών συνθηκών.
  • Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, με έμφαση στις αναφορές για σχηματισμό πάγου και τις καιρικές συνθήκες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη σε ένα όνειρο είχε μπροστά της η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια, η συγκυβερνήτρια του ιδιωτικού αεροσκάφους Learjet 60 που συνετρίβη στη Φλόριντα, παρασύροντας στον θάνατο και τους εννέα επιβαίνοντες. Η νεαρή γυναίκα είχε αποκτήσει άδεια ιδιώτη χειριστή αεροσκάφους μόλις στα 17 της, πριν ακόμη βγάλει δίπλωμα οδήγησης. Η ιστορία της είχε γίνει γνωστή το 2023, όταν είχε περιγράψει με χιούμορ την ασυνήθιστη διαδρομή της, λέγοντας: «Δεν ξέρω να οδηγώ, αλλά μπορώ να πετάω». Σήμερα, η φράση αυτή αποκτά μια τραγική διάσταση, καθώς η φωνή της φέρεται να ακούγεται στις τελευταίες επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.

https://www.instagram.com/thetimes/
https://www.instagram.com/thetimes/

Η Νατάλια Γκαντέλια μεγάλωσε στην κομητεία Palm Beach της Florida και φοίτησε στο West Boca Raton High School. Ξεκίνησε μαθήματα πτήσης το 2020, επηρεασμένη και από τον πατέρα της, ο οποίος είχε αρχίσει να μαθαίνει να πετάει δύο χρόνια νωρίτερα. Με συστηματική εκπαίδευση και 88 ώρες πτήσης, κατάφερε να αποκτήσει την άδειά της σε ηλικία 17 ετών. Τα έξοδα της εκπαίδευσής της καλύφθηκαν από την Ακαδημία Αεροπορίας της σχολικής περιφέρειας Palm Beach, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος.

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Σε τηλεοπτική συνέντευξη στο CBS12 το 2023, είχε μιλήσει για την περηφάνια της που μπορούσε να χειρίζεται αεροσκάφος χωρίς να έχει ακόμη δίπλωμα αυτοκινήτου. Όπως είχε εξηγήσει, ήθελε να γίνει επαγγελματίας πιλότος και να εργαστεί κάποια ημέρα σε εμπορικές αερογραμμές.

 

Το Learjet 60 είχε απογειωθεί από το Austin του Texas με προορισμό τις Bahamas, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το πλήρωμα ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου, ζητώντας να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος.

Λίγο αργότερα, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος. Στις ηχογραφημένες επικοινωνίες ακούγεται μέλος του πληρώματος να εκπέμπει σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι η κάθοδος ξεπερνούσε τα 10.000 πόδια ανά λεπτό. Σε επόμενη επικοινωνία γίνεται λόγος για ρυθμό καθόδου που έφτανε τα 20.000 πόδια ανά λεπτό.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα ηχητικά, ακούγεται επίσης η φράση «Θα συντριβούμε στο έδαφος», ενώ η τελευταία δραματική αναφορά φέρεται να είναι: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο». Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη έκκληση για βοήθεια, η επικοινωνία διακόπηκε.

Η συντριβή στη Florida και η έρευνα των αρχών

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Greenacres της κομητείας Palm Beach, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά. Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε την απότομη κάθοδό του, ενώ εικόνες από το σημείο έδειξαν έναν μεγάλο κρατήρα και συντρίμμια διασκορπισμένα στον δρόμο. Και οι εννέα επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους. Ο κυβερνήτης της Florida, Ron DeSantis, περιέγραψε τη συντριβή λέγοντας ότι «έμοιαζε σαν να έπεφτε πύραυλος».

 

Οι αμερικανικές αρχές και το National Transportation Safety Board (NTSB) διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι καιρικές συνθήκες και οι αναφορές του πληρώματος για σχηματισμό πάγου, χωρίς να έχει εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα.

Η Νατάλια Γκαντέλια είχε καταφέρει από την εφηβεία της να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα προς την επαγγελματική καριέρα που ονειρευόταν. Η τραγωδία στη Florida έβαλε τέλος στα σχέδιά της, αφήνοντας πίσω μια ιστορία που ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή επιτυχία και κατέληξε σε μια ανείπωτη απώλεια.

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αεροσκάφος Νατάλια Γκαντέλια πιλότος Φλόριντα
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