Life 31.10.2026

Liangzhu Forum: Το MAD βρέθηκε στην Κίνα για μια συνάντηση πολιτισμών

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Το MAD βρέθηκε στο 4ο Liangzhu Forum, στην Hangzhou της Κίνας, σε μια διεθνή συνάντηση αφιερωμένη στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον διάλογο μεταξύ πολιτισμών και τη συνεργασία πέρα από τα σύνορα
Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Με μια ματιά
  • Το 4ο Liangzhu Forum στην Κίνα εστίασε στη σύνδεση αρχαίων πολιτισμών με τον σύγχρονο κόσμο.
  • Συζητήθηκαν οι ρόλοι των media, της τεχνολογίας και του τουρισμού στη διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Η Ελλάδα, μέσω του MAD, εκπροσώπησε τη δημοσιογραφική παρουσία και ανέδειξε τη σημασία των media.
  • Υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ MAD και Zhejiang Media Group για ανταλλαγή εμπειριών.
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Πώς μπορεί ένας πολιτισμός που άνθισε πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια να συνομιλήσει με τον σημερινό κόσμο; Και τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα media, η τεχνολογία και ο τουρισμός στη σύνδεση διαφορετικών χωρών και πολιτισμών; Αυτά τα ερωτήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του 4ου Liangzhu Forum, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 19 Οκτωβρίου 2026 στην Hangzhou της Κίνας.

Το MAD συμμετείχε στο διεθνές γεγονός, έπειτα από πρόσκληση της κινεζικής πλευράς, εκπροσωπώντας την ελληνική δημοσιογραφική παρουσία σε μια διοργάνωση που έφερε κοντά εκπροσώπους του πολιτισμού, της αρχαιολογίας και διεθνών οργανισμών.

Ομάδα ατόμων ποζάρει χαμογελώντας σε εσωτερικό χώρο, στο πλαίσιο του διαλόγου για τον πολιτισμό, τα media και τον τουρισμό.

Με κεντρικό θέμα «Bridging the Past and the Future: Safeguarding Cultural Heritage for Our Times» – «Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον: Προστατεύοντας την πολιτιστική κληρονομιά στην εποχή μας»– το φετινό Forum ανέδειξε τη σημασία της διαφύλαξης των πολιτιστικών θησαυρών και της διεθνούς συνεργασίας. Η διοργάνωση συνέπεσε με την 90ή επέτειο από την ανακάλυψη του αρχαιολογικού χώρου Liangzhu, ο οποίος έχει εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 2019.

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Liangzhu: Ένας πολιτισμός που επιβιώνει μέσα στους αιώνες

Η επιλογή του Liangzhu ως σημείου συνάντησης δεν είναι τυχαία. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής αποτελούν σημαντική μαρτυρία ενός πρώιμου οργανωμένου πολιτισμού που αναπτύχθηκε πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια, με εντυπωσιακά έργα διαχείρισης υδάτων, οργανωμένους οικισμούς και ξεχωριστά αντικείμενα από νεφρίτη. Η ιστορία του Liangzhu δεν αφορά μόνο το παρελθόν της Κίνας. Αναδεικνύει το πώς οι αρχαίοι πολιτισμοί ανέπτυξαν γνώσεις, τεχνικές και μορφές οργάνωσης που εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον της σύγχρονης επιστημονικής κοινότητας.

Αρχαία ευρήματα από την Κίνα εκτίθενται σε μουσείο, παρουσιάζοντας την ιστορία της Zhejiang και τη ζωή στην περιοχή.
Liangzhu Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο Forum, η συζήτηση επεκτάθηκε πέρα από την αρχαιολογική έρευνα, αγγίζοντας ζητήματα όπως η προστασία των μνημείων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη συντήρηση πολιτιστικών αγαθών, η επιστροφή πολιτιστικών αντικειμένων στις χώρες προέλευσής τους και η σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον βιώσιμο τουρισμό.

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Ελλάδα και Κίνα: Ο πολιτισμός ως κοινή γλώσσα

Η Ελλάδα και η Κίνα διαθέτουν μακραίωνη ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Η συμμετοχή τους σε διεθνείς πρωτοβουλίες διαλόγου δημιουργεί ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσης, κοινές δράσεις και νέες συνεργασίες.

Η ελληνική αποστολή του MAD στο Forum
Η ελληνική αποστολή του MAD στο Forum (από αριστερά): Ανδρέας Σίσκας, Ανδρέας Κουρής, Χριστιάννα Δανέζη, Νίκος Τάγης, Χάρης Φυσερός, Βασιλική Σουλάνη, Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Χρήστος Θεοδώρου

Στο Forum συμμετείχε και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία ανέδειξε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ άλλων μέσα από την επιστημονική έρευνα, τις νέες τεχνολογίες και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού Ελλάδας
Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού Ελλάδας

Για το MAD, η παρουσία στη διοργάνωση αποτέλεσε μια ευκαιρία να αναδειχθεί μια ακόμη διάσταση των σχέσεων Ελλάδας και Κίνας: ο ρόλος των media στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, στην προβολή πολιτιστικών εμπειριών και στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τον τουρισμό και τους ανθρώπους κάθε χώρας. Στο πλαίσιο των εργασιών, ο CEO του MAD Ανδρέας Κουρής μίλησε για τις δυνατότητες συνεργασίας Κίνας και Ευρώπης στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας και των media στη σύνδεση διαφορετικών χωρών και στην ανάδειξη κοινών σημείων αναφοράς.

Συνέδριο στην Κίνα για πολιτισμό και media, με ομιλητές να συζητούν σε πάνελ, ενώ η Ελλάδα εκπροσωπείται.
Ο CEO του Mad, κ. Ανδρέας Κουρής

Από τον διάλογο στις συνεργασίες

Η συμμετοχή του MAD δεν περιορίστηκε στην παρακολούθηση των εργασιών του Forum. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε και υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με το Zhejiang Media Group. ενώ η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις εγκαταστάσεις, τα στούντιο και τις δραστηριότητες του κινεζικού οργανισμού μέσων ενημέρωσης.

Συνεργασία MAD TV Ελλάδας με κινεζική εταιρεία για πολιτισμό, media και τουρισμό, με υπογραφές συμφωνίας παρουσία εκπροσώπων.
Συνεργασία MAD TV Ελλάδας με την Zhejiang Media Group για πολιτισμό, media και τουρισμό, με υπογραφές συμφωνίας παρουσία εκπροσώπων των δύο ομίλων

Η ελληνική αποστολή είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις εγκαταστάσεις, τα στούντιο και τις δραστηριότητες του κινεζικού οργανισμού μέσων ενημέρωσης.

tileoptika_studios_kinas
Το newsroom του Zhejiang Media Group
Το control
Το control

Η επαφή αυτή ανοίγει ένα πεδίο ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών σε μια εποχή κατά την οποία το περιεχόμενο ταξιδεύει πιο γρήγορα από ποτέ και οι συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών αγορών μπορούν να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την πολιτιστική επικοινωνία.

Άλλωστε, ένα ταξίδι σε μια διαφορετική χώρα δεν αφορά μόνο όσα βλέπεις. Αφορά και τις ιστορίες που επιλέγεις να μεταφέρεις πίσω, τους ανθρώπους που γνωρίζεις και τις γέφυρες που μπορείς να δημιουργήσεις μέσα από τη δουλειά σου.

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Liangzhu Liangzhu Forum Κίνα πολιτισμός συνέδριο ταξίδι
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