Από την Ελλάδα στην Κίνα: Το MAD στο επίκεντρο του διαλόγου για τον πολιτισμό, τα media και τον τουρισμό

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο Liangzhu Forum, το MAD, προσκεκλημένο της κινεζικής πρεσβείας και του Zhejiang Media Group, γνώρισε από κοντά τον πολιτισμό, την ιστορία και τη σύγχρονη δυναμική της Κίνας

Με μια ματιά Στελέχη του MAD Media Group επισκέφτηκαν την Κίνα για να συζητήσουν συνεργασίες σε πολιτισμό, media και τουρισμό.

Το MAD υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Zhejiang Media Group για ανταλλαγή περιεχομένου και κοινές πρωτοβουλίες.

Η αποστολή συμμετείχε στο Liangzhu Forum, όπου τονίστηκε ο ρόλος των media στην πολιτιστική ανταλλαγή και γνωριμία λαών.

Το ταξίδι στην Κίνα ανέδειξε την ποικιλομορφία της χώρας, από αστικά κέντρα μέχρι παραδοσιακές περιοχές, και τις δυνατότητες προβολής της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην Κίνα βρέθηκαν στελέχη του MAD Media Group, έπειτα από πρόσκληση της κινεζικής πρεσβείας και του Zhejiang Media Group, συμμετέχοντας στο Liangzhu Forum και σε μια σειρά πολιτιστικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων που ανέδειξαν τις δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας στους τομείς του πολιτισμού, των media και του τουρισμού.

Πώς μπορεί μια τηλεοπτική εικόνα να φέρει πιο κοντά δύο διαφορετικούς πολιτισμούς; Πώς μπορεί μια ιστορία που αφηγείται ένα μέσο ενημέρωσης να κάνει έναν τόπο πιο οικείο σε ανθρώπους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά; Και πώς η συνεργασία των media μπορεί να δημιουργήσει νέες γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Κίνα;

Αυτά τα ερωτήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της εμπειρίας που έζησε η αποστολή του MAD στην Κίνα, σε ένα ταξίδι που συνδύασε τον διάλογο για τον πολιτισμό με την εξερεύνηση μιας χώρας που επενδύει δυναμικά στην τεχνολογία, την καινοτομία, την πολιτιστική της κληρονομιά και τη διεθνή προβολή της.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, το MAD σύναψε συμφωνία συνεργασίας με το Zhejiang Media Group, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την ανταλλαγή περιεχομένου και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς της ενημέρωσης, του πολιτισμού και της επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Η αποστολή του MAD Media Group ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και τα τηλεοπτικά studios του Zhejiang Media Group, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας, της παραγωγικής δυναμικής και των σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών ενός από τους σημαντικούς ομίλους media της Κίνας.

Το Liangzhu Forum και η δύναμη των media να ενώνουν πολιτισμούς

Κεντρική στιγμή της αποστολής αποτέλεσε η συμμετοχή στο Liangzhu Forum, όπου ο CEO του Mad, κ. Ανδρέας Κουρής, μίλησε για τις δυνατότητες που δημιουργεί η συνεργασία των δύο πλευρών στον χώρο του πολιτισμού και της επικοινωνίας. Σε έναν κόσμο όπου η εικόνα και το ψηφιακό περιεχόμενο ταξιδεύουν χωρίς σύνορα, τα media μπορούν να λειτουργήσουν ως κάτι πολύ περισσότερο από δίαυλοι ενημέρωσης. Μπορούν να γίνουν εργαλεία πολιτιστικής ανταλλαγής, να συστήσουν στο κοινό διαφορετικούς τρόπους ζωής και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστικότερη γνωριμία μεταξύ των λαών.

Όπως τόνισε ο Ανδρέας Κουρής στην ομιλία του, η τηλεόραση, οι ψηφιακές πλατφόρμες, τα websites και τα social media έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εμπειρία ενός τόπου πέρα από τα γεωγραφικά του όρια. Μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων, τις παραδόσεις, τη σύγχρονη δημιουργία, τη γαστρονομία, την αρχιτεκτονική και τις καθημερινές συνήθειες, ένας προορισμός αποκτά πρόσωπο και χαρακτήρα. Αυτή ακριβώς η δυναμική δημιουργεί ευκαιρίες και για τον τουρισμό. Η προβολή μιας χώρας δεν περιορίζεται πλέον σε μια εντυπωσιακή εικόνα ή σε μια τουριστική καμπάνια. Χτίζεται μέσα από αυθεντικές αφηγήσεις, εμπειρίες και περιεχόμενο που γεννά στον θεατή την επιθυμία να γνωρίσει από κοντά όσα μέχρι τότε έβλεπε μόνο στην οθόνη.

Για την Ελλάδα και την Κίνα, δύο χώρες με μακραίωνη πολιτιστική ιστορία αλλά και σύγχρονη δημιουργική δυναμική, αυτή η επικοινωνία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πεδίο συνεργασίας.

Ένα ταξίδι στην Κίνα πέρα από τις γνωστές εικόνες

Για την αποστολή του MAD Media Group, η συζήτηση γύρω από τον πολιτισμό και την επικοινωνία απέκτησε μια ακόμη διάσταση: την προσωπική εμπειρία. Από τη Σαγκάη, με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, τον ιστορικό Κήπο Yu και τον εμβληματικό παραλιακό περίπατο Bund, μέχρι το Yiwu, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του διεθνούς εμπορίου, το ταξίδι αποκάλυψε διαφορετικές όψεις μιας χώρας που συνδυάζει την ιστορική της ταυτότητα με τη σύγχρονη οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη.

Η αποστολή επισκέφθηκε επίσης τις εγκαταστάσεις του Zhejiang Geely Holding Group, ενός από τους μεγάλους κινεζικούς ομίλους αυτοκινητοβιομηχανίας, γνωρίζοντας από κοντά την πορεία του από την παραδοσιακή κατασκευή αυτοκινήτων προς ένα διεθνές οικοσύστημα τεχνολογίας, καινοτομίας και σύγχρονης κινητικότητας. Η επίσκεψη ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογική εξέλιξη και η έρευνα επαναπροσδιορίζουν το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το ταξίδι αποτέλεσε μια πολυδιάστατη γνωριμία με την Κίνα, από τον εντυπωσιακό αστικό ορίζοντα της Σαγκάης, με τον Oriental Pearl Tower, τον ιστορικό κήπο Yu Garden και τον εμβληματικό παραλιακό περίπατο Bund, μέχρι το Hengdian, όπου η κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή αποκτά τη δική της ξεχωριστή διάσταση μέσα από τεράστια στούντιο και σκηνικά.

Στο Dongyang, η ιστορική κατοικία Lu Family Mansion έφερε την αποστολή σε επαφή με την παραδοσιακή κινεζική αρχιτεκτονική, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική όψη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Στο Yiwu, η εμπειρία του εμπορίου συνδέθηκε με την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τις διεθνείς συναλλαγές. Στο Dongyang και στην ιστορική κατοικία Luzhai, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η πολιτιστική κληρονομιά έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στη γνωριμία με την κινεζική ιστορία.

Η διαδρομή προς το Hangzhou και τη διάσημη West Lake έφερε στο προσκήνιο τη σχέση του τοπίου με την τοπική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα.

Παράλληλα, η γνωριμία με την περιοχή Liangzhu και τις ιστορικές της αναφορές ανέδειξε το βάθος του κινεζικού πολιτισμού, ενώ οι επισκέψεις σε κοινότητες και περιοχές που αναζητούν νέους τρόπους ανάπτυξης μέσα από την οικολογία, την τοπική παραγωγή και την ανάδειξη της φύσης έδειξαν πώς η παράδοση μπορεί να συνδεθεί με τη σύγχρονη ζωή.

Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ιστορικές πόλεις και τις τοπικές κοινότητες, η Κίνα δεν παρουσιάστηκε ως μια ενιαία εικόνα, αλλά ως ένα μωσαϊκό εμπειριών, αντιθέσεων και διαφορετικών ρυθμών ζωής.

Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη αξία ενός τέτοιου ταξιδιού για έναν οργανισμό media: η δυνατότητα να μετατρέψει την προσωπική γνωριμία με έναν τόπο σε περιεχόμενο που επιτρέπει και σε άλλους ανθρώπους να τον ανακαλύψουν.

Από την προσωπική εμπειρία στην επικοινωνία χωρίς σύνορα

Η αποστολή του MAD δεν είχε ως μοναδικό στόχο τη γνωριμία με την Κίνα. Ανέδειξε παράλληλα τις δυνατότητες που δημιουργούνται όταν οργανισμοί media από διαφορετικές χώρες συναντώνται, ανταλλάσσουν εμπειρίες και αναζητούν κοινά πεδία δράσης.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η διεθνής συνεργασία δεν αφορά μόνο τις επίσημες συναντήσεις και τις θεσμικές συμφωνίες.

Αφορά και τη δημιουργία ιστοριών που μπορούν να ταξιδέψουν από τη μία χώρα στην άλλη, να απευθυνθούν σε διαφορετικά κοινά και να δημιουργήσουν μια πιο άμεση σχέση με τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και τους προορισμούς. Για το MAD, η εμπειρία αυτή αποτελεί αφετηρία για την ανάδειξη της Κίνας μέσα από διαφορετικές θεματικές: την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, την καθημερινότητα, την πολιτιστική κληρονομιά, το εμπόριο, την αρχιτεκτονική και τις ιστορίες των ανθρώπων που συνάντησε η ελληνική αποστολή.

Το ζητούμενο είναι η εικόνα να συνοδεύεται από γνώση, η πληροφορία από προσωπική εμπειρία και η προβολή ενός τόπου από μια αφήγηση που δίνει στον θεατή λόγο να ενδιαφερθεί περισσότερο.

Γιατί, τελικά, η γνωριμία δύο χωρών δεν ξεκινά απαραίτητα από ένα ταξίδι. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα βίντεο, μια συνέντευξη, ένα άρθρο ή μια ιστορία που θα κάνει κάποιον να θελήσει να δει τον κόσμο διαφορετικά. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η δύναμη των media: να μετατρέπουν την απόσταση σε ευκαιρία επικοινωνίας, τον πολιτισμό σε κοινό σημείο αναφοράς και τον τουρισμό σε μια ουσιαστική εμπειρία γνωριμίας μεταξύ ανθρώπων και χωρών.