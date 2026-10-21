Beauty 21.10.2026

Η Hailey Bieber έκανε το μαύρο μανικιούρ να δείχνει πιο cool από ποτέ

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Η Hailey Bieber εμφανίστηκε με glossy μαύρο μανικιούρ στο Academy Museum Gala 2026, αποδεικνύοντας πως η κλασική απόχρωση παραμένει chic
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το μαύρο μανικιούρ, κλασικό και έντονο, αναδεικνύεται σε σύγχρονη τάση.
  • Η Hailey Bieber επέλεξε κατάμαυρα, γυαλιστερά νύχια στο Academy Museum Gala 2026.
  • Συνδυάστηκε με ροζ φόρεμα Chanel, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση.
  • Το αμυγδαλωτό σχήμα και το γυαλιστερό φινίρισμα προσδίδουν κομψότητα και βάθος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ορισμένες τάσεις ομορφιάς που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού επιστρέφουν κάθε σεζόν και αποδεικνύουν ότι η κομψότητα κρύβεται συχνά στην απλότητα. Το μαύρο μανικιούρ είναι μία από αυτές. Διαχρονικό, έντονο και με μια ανεπιτήδευτη rock διάθεση, αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσες θέλουν να ξεφύγουν από τις κλασικές nude αποχρώσεις χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στο στιλ τους.

Μια γυναίκα με ροζ μακρύ φόρεμα στέκεται σε μπαλκόνι με θέα την πόλη, αναδεικνύοντας ένα από τα ξεχωριστά looks του Academy Museum Gala.
https://www.instagram.com/haileybieber/

Η Hailey Bieber έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική του, εμφανιζόμενη στο Academy Museum Gala 2026 με κατάμαυρα, γυαλιστερά νύχια. Η ιδρύτρια του Rhode επέλεξε να τα συνδυάσει με ένα bubblegum pink φόρεμα Chanel, δημιουργώντας μια αντίθεση που έκανε το beauty look της να ξεχωρίζει. Το αποτέλεσμα αποδεικνύει πως ακόμη και ένα τόσο κλασικό χρώμα μπορεί να αποκτήσει σύγχρονο χαρακτήρα, όταν συνδυάζεται με τις σωστές λεπτομέρειες.

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Για το συγκεκριμένο μανικιούρ, η Hailey Bieber συνεργάστηκε με τη nail artist Zola Ganzorigt, με την οποία δημιουργεί συχνά τα looks των νυχιών της. Η επιλογή τους ήταν ένα βαθύ μαύρο χρώμα με έντονη λάμψη, που αναδεικνύει την καθαρή γραμμή του νυχιού και κάνει το αποτέλεσμα να δείχνει περιποιημένο και μοντέρνο.

https://www.instagram.com/nailsbyzola/
https://www.instagram.com/nailsbyzola/

Το σχήμα σε αμυγδαλωτή γραμμή προσθέτει επιπλέον κομψότητα, καθώς επιμηκύνει οπτικά τα δάχτυλα, ενώ το γυαλιστερό φινίρισμα χαρίζει βάθος στο μαύρο. Δεν χρειάζονται περίτεχνα σχέδια, στρας ή διαφορετικές αποχρώσεις για να ξεχωρίσει το συγκεκριμένο manicure. Η ένταση του χρώματος και η λεία, λαμπερή επιφάνεια αρκούν για να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει τόσο σε καθημερινά looks όσο και σε πιο επίσημες εμφανίσεις.

Πώς να φορέσεις το μαύρο μανικιούρ αυτή τη σεζόν

Αν έχεις συνδέσει το μαύρο βερνίκι με πιο σκοτεινά ή αυστηρά looks, η εμφάνιση της Hailey Bieber είναι μια καλή αφορμή να το δεις διαφορετικά. Η αντίθεση με το ροζ φόρεμά της δείχνει πως τα μαύρα νύχια μπορούν να λειτουργήσουν ως statement λεπτομέρεια ακόμη και δίπλα σε ένα ρομαντικό, θηλυκό σύνολο.

https://www.instagram.com/nailsbyzola/
https://www.instagram.com/nailsbyzola/

Για ένα αποτέλεσμα που δείχνει σύγχρονο, μπορείς να επιλέξεις κοντά, τετραγωνισμένα νύχια για μια πιο minimal αισθητική ή να προτιμήσεις το αμυγδαλωτό σχήμα για μια πιο κομψή γραμμή. Το glossy φινίρισμα είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, γι’ αυτό ένα καλό top coat θα βοηθήσει να διατηρήσεις τη λάμψη του μανικιούρ σου.

https://www.instagram.com/nailsbyzola/
https://www.instagram.com/nailsbyzola/

Το μαύρο μανικιούρ αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν χρειάζεται να ακολουθείς κάθε νέα τάση για να ανανεώσεις το beauty look σου. Μερικές φορές, αρκεί να επιστρέψεις σε ένα κλασικό χρώμα και να το φορέσεις με μια πιο σύγχρονη διάθεση.

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beauty Hailey Bieber νύχια
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