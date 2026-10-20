Life 20.10.2026

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δες τι αξίζει να κάνεις σε 2 μέρες από τη Sagrada Família και το Park Güell μέχρι tapas και βόλτες και ζήσε ένα ονειρικό σαββατοκύριακο
Αργυρώ Καρατζά

Αν έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη διάθεσή σου και θέλεις να κάνεις ένα σύντομο ταξίδι στο εξωτερικό, η Βαρκελώνη είναι ένας προορισμός που μπορείς να απολαύσεις ακόμη και μέσα σε δύο ημέρες. Πολύχρωμη, ζωντανή και γεμάτη αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, σου προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για ένα city break: βόλτες, καλό φαγητό, τέχνη, αγορές και ατμόσφαιρα.

Unsplash
Unsplash

Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να δεις τα πάντα. Το μυστικό είναι να οργανώσεις σωστά τις διαδρομές σου, ώστε να αξιοποιήσεις τον χρόνο σου χωρίς να περάσεις ολόκληρο το ταξίδι τρέχοντας από το ένα αξιοθέατο στο άλλο.

Διάβασε επίσης: Ίος: Το νησί του Ομήρου που η Le Figaro βλέπει με άλλα μάτια

Ξεκίνα το πρωινό σου από τη Sagrada Família, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της Βαρκελώνης. Η εντυπωσιακή βασιλική του Antoni Gaudí είναι από εκείνα τα σημεία που αξίζει να δεις από κοντά, ακόμη κι αν έχεις περιορισμένο χρόνο. Στη συνέχεια, κατευθύνσου προς το Park Güell. Κάνε μια βόλτα ανάμεσα στα πολύχρωμα ψηφιδωτά και τις ιδιαίτερες κατασκευές του Gaudí και αφιέρωσε λίγο χρόνο για να απολαύσεις τη θέα προς την πόλη.

Unsplash
Unsplash

Το μεσημέρι μπορείς να κινηθείς προς τη Gràcia, μία από τις πιο όμορφες και ζωντανές γειτονιές της πόλης. Κάθισε σε ένα μικρό εστιατόριο ή tapas bar και δοκίμασε ισπανικές γεύσεις χωρίς να βιαστείς. Το απόγευμα κατευθύνσου προς το Passeig de Gràcia, όπου θα συναντήσεις μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια της πόλης, όπως το Casa Batlló και το La Pedrera. Ακόμη κι αν δεν μπεις μέσα, η εξωτερική τους αρχιτεκτονική αξίζει την προσοχή σου.Το βράδυ, άφησε τον χάρτη στην άκρη και περιπλανήσου στη Γοτθική Συνοικία. Τα στενά δρομάκια, οι μικρές πλατείες και τα παλιά κτίρια δημιουργούν την ιδανική ατμόσφαιρα για μια χαλαρή βραδινή βόλτα.

Unsplash
Unsplash

Τη δεύτερη ημέρα ξεκίνα με έναν καφέ και μια βόλτα στη La Rambla. Από εκεί μπορείς να περάσεις από τη La Boqueria, τη διάσημη αγορά τροφίμων, για να χαζέψεις τους πάγκους με φρούτα, αλλαντικά, τυριά και τοπικά προϊόντα. Συνέχισε προς τη Barceloneta, αν θέλεις να πάρεις μια μικρή γεύση από τη θαλασσινή πλευρά της πόλης. Ακόμη και αν δεν είναι εποχή για μπάνιο, ένας περίπατος δίπλα στη θάλασσα είναι ένας όμορφος τρόπος να χαλαρώσεις πριν ολοκληρώσεις το ταξίδι σου.

Unsplash
Unsplash

Αν έχεις λίγο περισσότερο χρόνο, μπορείς να ανέβεις προς το Montjuïc για τη θέα και να επισκεφθείς κάποιο από τα μουσεία ή τους χώρους πολιτισμού της περιοχής. Για το τελευταίο σου γεύμα, προτίμησε ένα παραδοσιακό tapas bar και δοκίμασε διαφορετικά μικρά πιάτα. Έτσι, αντί να επιλέξεις μόνο ένα γεύμα, μπορείς να γνωρίσεις περισσότερες από τις γεύσεις της Καταλονίας.

Η απάντηση είναι ναι, αρκεί να μην προσπαθήσεις να την «κατακτήσεις» σε δύο ημέρες. Επίλεξε μερικά βασικά σημεία, οργάνωσε τις διαδρομές σου ανά περιοχή και άφησε χρόνο για αυθόρμητες στάσεις. Γιατί η Βαρκελώνη δεν είναι μόνο τα διάσημα αξιοθέατά της. Είναι οι βόλτες στα στενά, ένας καφές σε μια μικρή πλατεία, ένα τραπέζι με tapas και ένα ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα. Και αυτά είναι που μπορούν να κάνουν ακόμη και ένα σύντομο weekend trip να σου μείνει αξέχαστο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Βαρκελώνη σαββατοκύριακο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μουσακάς express: Η συνταγή που θα σου λύσει τα χέρια σε 30 λεπτά

Μουσακάς express: Η συνταγή που θα σου λύσει τα χέρια σε 30 λεπτά

20.10.2026
Επόμενο
Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξιδεύει ξανά στην Αυστραλία – Όλες οι λεπτομέρειες για τα live της

Η Κέλλυ Κελεκίδου ταξιδεύει ξανά στην Αυστραλία – Όλες οι λεπτομέρειες για τα live της

20.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ποια είναι η λύση για την κακοσμία των ποδιών – Το απλό υλικό που ίσως δεν περιμένεις
Life

Ποια είναι η λύση για την κακοσμία των ποδιών – Το απλό υλικό που ίσως δεν περιμένεις

20.10.2026
380.000 λουλούδια LEGO μεταμορφώνουν μια παλιά δεξαμενή πετρελαίου στη Σαγκάη
Life

380.000 λουλούδια LEGO μεταμορφώνουν μια παλιά δεξαμενή πετρελαίου στη Σαγκάη

20.10.2026
Γιατί νιώθεις την ανάγκη να διορθώνεις τις ζωές των άλλων – Μάθε πώς να το σταματήσεις
Life

Γιατί νιώθεις την ανάγκη να διορθώνεις τις ζωές των άλλων – Μάθε πώς να το σταματήσεις

20.10.2026
Overthinking alert! Τα 5 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω
Life

Overthinking alert! Τα 5 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω

20.10.2026
Μουσακάς express: Η συνταγή που θα σου λύσει τα χέρια σε 30 λεπτά
Food

Μουσακάς express: Η συνταγή που θα σου λύσει τα χέρια σε 30 λεπτά

20.10.2026
Fashion editor’s choice: 4 trends στα παλτό που έχω ήδη βάλει στο wish list μου
Fashion

Fashion editor’s choice: 4 trends στα παλτό που έχω ήδη βάλει στο wish list μου

20.10.2026
Τα 5 πιο hot Halloween makeup trends που βλέπω συνέχεια στο feed μου
Beauty

Τα 5 πιο hot Halloween makeup trends που βλέπω συνέχεια στο feed μου

20.10.2026
Ο 22χρονος που ξόδεψε 40.000 δολάρια για να ζήσει στη ζούγκλα
Life

Ο 22χρονος που ξόδεψε 40.000 δολάρια για να ζήσει στη ζούγκλα

20.10.2026
Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα
Life

Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα

20.10.2026
Matcha vs Coffee: Ποιο ρόφημα ταιριάζει στο lifestyle σου

Matcha vs Coffee: Ποιο ρόφημα ταιριάζει στο lifestyle σου

Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις το άρωμά σου;

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις το άρωμά σου;

Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

Chronoworking: Η νέα τάση που βάζει τέλος στο 9-5 και αλλάζει τη δουλειά όπως την ξέρεις

Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα

Πώς η ζάχαρη εξαφανίζει τον ανεξέλεγκτο λόξυγκα σε 5 δευτερόλεπτα

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις