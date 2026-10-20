Fashion editor’s choice: 4 trends στα παλτό που έχω ήδη βάλει στο wish list μου

Οι 4 τάσεις στα παλτό για τον χειμώνα 2026-2027 που έχω ήδη βάλει στο wishlist μου και πάρε έμπνευση για τις επόμενες fashion αγορές σου

Με μια ματιά Τα παλτό για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026-2027 εστιάζουν σε ρομαντισμό, υφές και τολμηρές επιλογές.

Το μπροκάρ επιστρέφει για να προσδώσει πολυτέλεια και ρομαντισμό στα πανωφόρια.

Τα printed παλτό προσφέρουν χρώμα και ένταση, με σχέδια από καρό έως καλλιτεχνικά μοτίβα.

Το βασιλικό μωβ είναι μια κομψή και δυναμική εναλλακτική στα κλασικά χρώματα παλτό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Οκτώβριος βρίσκεται ήδη στα μισά του και η αλλαγή του καιρού σηματοδοτεί την επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της φθινοπωρινής και χειμερινής γκαρνταρόμπας: του παλτό. Για εμένα, τα πανωφόρια έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στο προσωπικό στιλ, καθώς θεωρώ πως ένα καλοδιαλεγμένο παλτό μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό outfit. Είναι εκείνο το κομμάτι που δεν προσφέρει μόνο ζεστασιά, αλλά δίνει χαρακτήρα, αναβαθμίζει τη σιλουέτα και απογειώνει μια εμφάνιση χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας 2026-2027, οι τάσεις της μόδας στρέφονται προς τον ρομαντισμό, τις ιδιαίτερες υφές και τις πιο τολμηρές στιλιστικές επιλογές. Κλασικές γραμμές επιστρέφουν ανανεωμένες, vintage αναφορές αποκτούν σύγχρονη αισθητική και τα πανωφόρια ξεφεύγουν από τον αυστηρά πρακτικό χαρακτήρα τους, διεκδικώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε εμφάνιση. Αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι πως δεν περιορίζονται στα εφήμερα trends, αλλά δίνουν χώρο σε σχέδια και υλικά που μπορούν να αποκτήσουν διαχρονική θέση στην γκαρνταρόμπα σου.

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Το μπροκάρ, τα εντυπωσιακά prints, οι διαφάνειες και το βασιλικό μωβ είναι μερικά από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν, προσθέτοντας διαφορετική διάθεση στο χειμερινό ντύσιμο. Αν, λοιπόν, αναζητάς το επόμενο παλτό που θα ανανεώσει το στιλ σου, οι τάσεις της νέας σεζόν προσφέρουν έμπνευση για να πειραματιστείς, να ανακαλύψεις νέους συνδυασμούς και να επενδύσεις σε ένα κομμάτι που θα σε εκφράζει πραγματικά.

1. Μπροκάρ παλτό

Το μπροκάρ επιστρέφει με διάθεση να δώσει μια πιο πολυτελή και ρομαντική διάσταση στα πανωφόρια. Τα ανάγλυφα μοτίβα, οι περίτεχνες υφές και οι αναφορές σε άλλες εποχές δημιουργούν παλτό που ξεχωρίζουν χωρίς να χρειάζονται υπερβολικά αξεσουάρ. Αν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς να συνδυάσεις ένα μπροκάρ παλτό με ένα απλό μαύρο παντελόνι, ένα ζιβάγκο και δερμάτινες μπότες. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνεις το πανωφόρι να πρωταγωνιστήσει, διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπημένη και κομψή εμφάνιση.

Rein

Desigual

2. Τα prints αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο

Αν θεωρείς πως το χειμερινό ντύσιμο χρειάζεται περισσότερο χρώμα και ένταση, τα printed παλτό είναι μια επιλογή που αξίζει να εξετάσεις. Από καρό και γεωμετρικά σχέδια μέχρι πιο καλλιτεχνικά μοτίβα, τα prints δίνουν νέα πνοή ακόμη και στα πιο ουδέτερα σύνολα. Προσωπικά, θα επέλεγα ένα παλτό με έντονο μοτίβο και θα το συνδύαζα με μονόχρωμα κομμάτια, ώστε να αναδεικνύεται χωρίς να δημιουργείται οπτική υπερβολή. Αν πάλι αγαπάς τους τολμηρούς συνδυασμούς, μπορείς να παίξεις με διαφορετικές υφές και χρώματα, δημιουργώντας ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα.

Toi Moi

Funky Buddha

Zara

3. Διαφάνειες για ένα ανατρεπτικό χειμερινό look

Οι διαφάνειες δεν περιορίζονται πλέον στα βραδινά φορέματα και στα αέρινα tops, αλλά αποκτούν θέση και στα πανωφόρια. Πρόκειται για μια πιο ιδιαίτερη τάση, που συνδυάζει τον ρομαντισμό με μια δόση μυστηρίου και δίνει διαφορετική διάσταση στο layering. Αν θέλεις να τη δοκιμάσεις, μπορείς να επιλέξεις ένα διάφανο ή ημιδιάφανο πανωφόρι και να το φορέσεις πάνω από ένα σακάκι, ένα εφαρμοστό πλεκτό ή ένα σύνολο σε παρόμοιους τόνους. Το μυστικό είναι να αντιμετωπίσεις το παλτό ως στιλιστικό στοιχείο που ολοκληρώνει την εμφάνισή σου, αντί να το περιορίσεις στον παραδοσιακό του ρόλο.

Reversed

4. Βασιλικό μωβ

Το βασιλικό μωβ προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στα κλασικά μαύρα, γκρι και καφέ παλτό. Είναι μια απόχρωση που αποπνέει δυναμισμό και κομψότητα, ενώ μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο minimal outfit να δείχνει προσεγμένο. Αν θέλεις να επενδύσεις σε ένα χρωματιστό πανωφόρι, δοκίμασε να το συνδυάσεις με γκρι, μαύρο ή εκρού, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην ένταση και την απλότητα. Για μια πιο τολμηρή προσέγγιση, μπορείς να πειραματιστείς με διαφορετικές αποχρώσεις του μωβ ή να προσθέσεις αξεσουάρ σε μπορντό τόνους.

Medicine

Κεντρική Εικόνα: @fredricae

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