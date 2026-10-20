Fashion 20.10.2026

Οι 4 τάσεις που λατρεύουν οι κομψές Γαλλίδες αυτόν τον χειμώνα

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Οι Γαλλίδες αποκαλύπτουν τις 4 τάσεις της μόδας που ξεχωρίζουν φέτος τον χειμώνα, από τα εντυπωσιακά παλτό μέχρι τις printed φούστες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Εντυπωσιακά παλτό με μοτίβα και πλούσιες υφές κυριαρχούν φέτος.
  • Οι φούστες με prints, ειδικά από σατέν, προσθέτουν χρώμα και εκλέπτυνση.
  • Ζώνες με μεγάλες, μεταλλικές αγκράφες αναβαθμίζουν κάθε εμφάνιση.
  • Τα κρόσσια σε ρούχα και αξεσουάρ προσθέτουν κίνηση και χαρακτήρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Γαλλίδες έχουν μια ξεχωριστή σχέση με τη μόδα, καθώς καταφέρνουν να συνδυάζουν τα διαχρονικά κομμάτια με τις νέες τάσεις χωρίς να χάνουν την προσωπική τους αισθητική. Για τον φετινό χειμώνα, η γαλλική κομψότητα αποκτά πιο πολυτελή διάθεση, με ιδιαίτερες υφές, εντυπωσιακά πανωφόρια και αξεσουάρ που μεταμορφώνουν ακόμη και τα πιο απλά σύνολα.

https://www.instagram.com/alisontoby/
https://www.instagram.com/alisontoby/

Η φιλοσοφία του φετινού χειμερινού ντυσίματος βασίζεται στη λεπτομέρεια. Τα κλασικά jeans, οι φούστες και τα καθημερινά πλεκτά αποκτούν νέα δυναμική μέσα από πλούσια υφάσματα, διακοσμητικά στοιχεία και κοσμήματα με γλυπτικές γραμμές. Το αποτέλεσμα είναι εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην ανεπιτήδευτη κομψότητα και τη διακριτική πολυτέλεια.

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Αν αναζητάς έμπνευση για να ανανεώσεις το χειμερινό σου στιλ,  αυτές οι τάσεις ξεχωρίζουν στις εμφανίσεις των πιο καλοντυμένων γυναικών της Γαλλίας. Πρόκειται για επιλογές που μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με όσα ήδη έχεις στην ντουλάπα σου, δίνοντας μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη διάσταση στις εμφανίσεις σου.

1. Παλτό με εντυπωσιακά μοτίβα και πολυτελείς υφές

Τα μονόχρωμα παλτό παραμένουν σταθερή αξία, αλλά φέτος τη θέση τους στη χειμερινή γκαρνταρόμπα διεκδικούν σχέδια με jacquard υφάσματα, πλούσιες υφές και περίτεχνα μοτίβα. Οι μακριές γραμμές και οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες κάνουν τα συγκεκριμένα πανωφόρια να ξεχωρίζουν, ακόμη και όταν συνδυάζονται με ένα απλό λευκό T-shirt και μπλε jeans.

Το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία. Άφησε το παλτό να πρωταγωνιστήσει και κράτησε τα υπόλοιπα κομμάτια σε πιο λιτές γραμμές, δημιουργώντας ένα σύνολο που αποπνέει πολυτέλεια χωρίς υπερβολές.

https://www.instagram.com/jen_wonders/
https://www.instagram.com/jen_wonders/

2. Printed φούστες που τραβούν τα βλέμματα

Οι φούστες με prints επιστρέφουν δυναμικά, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στα κλασικά χειμερινά παντελόνια. Floral σχέδια, διακοσμητικά μοτίβα και έντονες γραμμές δίνουν χρώμα στις εμφανίσεις, ενώ τα σατέν υφάσματα προσθέτουν μια πιο εκλεπτυσμένη αίσθηση.

Για ένα σύγχρονο καθημερινό look, μπορείς να συνδυάσεις μια printed φούστα με ένα μονόχρωμο πλεκτό, μπότες μέχρι το γόνατο και ένα μακρύ παλτό. Αν θέλεις κάτι πιο τολμηρό για μια βραδινή έξοδο, επίλεξε μια φούστα με έντονο μοτίβο και κράτησε τα αξεσουάρ σε πιο διακριτικούς τόνους.

https://www.instagram.com/annelauremais/
https://www.instagram.com/annelauremais/

3. Ζώνες με μεγάλες μεταλλικές αγκράφες

Οι ζώνες με εντυπωσιακά μεταλλικά στοιχεία αποτελούν έναν από τους πιο εύκολους τρόπους να αναβαθμίσεις ένα σύνολο. Οι μεγάλες, διακοσμητικές αγκράφες προσθέτουν μια vintage και ελαφρώς retro διάθεση, ενώ ταιριάζουν τόσο με ψηλόμεσα jeans όσο και με παντελόνια από κοτλέ ύφασμα.

Η τάση λειτουργεί ιδιαίτερα καλά όταν η ζώνη αποτελεί το κεντρικό αξεσουάρ της εμφάνισης. Συνδύασέ τη με ένα απλό πουκάμισο, ένα tailored παντελόνι ή ένα μονόχρωμο φόρεμα για να δώσεις έμφαση στη λεπτομέρεια χωρίς να φορτώσεις το look.

https://www.instagram.com/josefinehj/
https://www.instagram.com/josefinehj/

4. Κρόσσια σε ρούχα και αξεσουάρ

Τα κρόσσια αφήνουν πίσω τους τη διακοσμητική τους χρήση και γίνονται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του χειμερινού styling. Εμφανίζονται σε κασκόλ, σακάκια και φούστες, προσθέτοντας κίνηση και χαρακτήρα ακόμη και στις πιο απλές εμφανίσεις.

Αν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση χωρίς να αλλάξεις ριζικά το στιλ σου, ξεκίνησε με ένα κασκόλ με κρόσσια ή ένα ιδιαίτερο jacket. Για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μια φούστα με κρόσσια μπορεί να συνδυαστεί με ένα απλό top και κλασικές μπότες, δημιουργώντας ένα σύνολο που ξεχωρίζει χωρίς να δείχνει υπερβολικό.

https://www.instagram.com/emmaleger/
https://www.instagram.com/emmaleger/

Το μυστικό του γαλλικού στιλ

Αυτό που κάνει τις συγκεκριμένες τάσεις να ξεχωρίζουν δεν είναι μόνο τα ίδια τα κομμάτια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται στην καθημερινή γκαρνταρόμπα. Ένα ιδιαίτερο παλτό, μια printed φούστα ή μια ζώνη με εντυπωσιακή αγκράφα αρκούν για να ανανεώσουν τα basics που ήδη διαθέτεις.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να επιλέξεις εκείνη την τάση που ταιριάζει περισσότερο στην προσωπικότητά σου και να την προσαρμόσεις στο δικό σου στιλ. Άλλωστε, η πραγματική κομψότητα δεν βρίσκεται στην υιοθέτηση κάθε νέας τάσης, αλλά στην ικανότητα να τη φοράς με αυτοπεποίθηση.

Κεντρική Εικόνα: @alisontoby

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