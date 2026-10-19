Life 19.10.2026

Πριν κλείσεις την επόμενη πτήση σου, μάθε γιατί η θέση στο παράθυρο ξεχωρίζει

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Οι κρυφοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηρεμία σου που κρύβονται στον διάδρομο του αεροπλάνου και γιατί οι ειδικοί προτιμούν πάντα το παράθυρο
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η θέση στον διάδρομο προσφέρει ελευθερία κινήσεων, αλλά έχει μειονεκτήματα.
  • Η θέση στον διάδρομο εκθέτει σε συνεχείς ενοχλήσεις από άλλους επιβάτες και το πλήρωμα.
  • Η θέση στον διάδρομο αυξάνει την έκθεση σε μικρόβια και ιούς λόγω της ροής επιβατών.
  • Η θέση στο παράθυρο προσφέρει καλύτερη ποιότητα ύπνου και προστασία, ενώ η θέση στον διάδρομο είναι ακατάλληλη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ετοιμάζεσαι να κλείσεις τα αεροπορικά σου εισιτήρια για την επόμενη απόδραση, η στιγμή της επιλογής θέσης μοιάζει με μια απλή, σχεδόν τυπική διαδικασία. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα: εκείνους που λατρεύουν το παράθυρο για να βλέπουν τη θέα και εκείνους που ορκίζονται στη θέση του διαδρόμου. Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, πιθανότατα θεωρείς ότι ο διάδρομος σου προσφέρει την απόλυτη ελευθερία, καθώς μπορείς να σηκωθείς όποτε θέλεις, να τεντώσεις τα πόδια σου και να αποφύγεις την αίσθηση εγκλωβισμού.

Pexels
Pexels

Ωστόσο, η πραγματικότητα της καμπίνας του αεροπλάνου κρύβει λεπτομέρειες που οι περισσότεροι επιβάτες αγνοούν μέχρι να βιώσουν μια δυσάρεστη έκπληξη. Η θέση στον διάδρομο, παρότι μοιάζει με την πιο βολική επιλογή, συνοδεύεται από μια σειρά από μειονεκτήματα που μπορούν να καταστρέψουν την ποιότητα του ταξιδιού σου. Από την αδιάκοπη ενόχληση των συνταξιδιωτών σου μέχρι ζητήματα που αφορούν την υγιεινή και την προσωπική σου ασφάλεια, η επιλογή αυτή αποδεικνύεται συχνά η πιο λανθασμένη.

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Αν θέλεις να ταξιδεύεις σαν έμπειρη ταξιδιώτισσα, είναι η ώρα να αναθεωρήσεις τις συνήθειές σου και να καταλάβεις γιατί οι συχνοί ταξιδιώτες αποφεύγουν τον διάδρομο όπως ο διάβολος το λιβάνι. Αν θέλεις να μάθεις τους πραγματικούς λόγους που η θέση στο παράθυρο είναι η απόλυτη νικήτρια, πώς να προστατευθείς από τις οχλήσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης και ποιο είναι το κόλπο για να εξασφαλίζεις πάντα την καλύτερη θέση, συνέχισε να διαβάζεις.

Unsplash
Unsplash

Η συνεχής ενόχληση και το αδιάκοπο «σουλάτσο»

Όταν κάθεσαι στον διάδρομο, η ηρεμία σου εξαρτάται απόλυτα από τους άλλους. Κάθε φορά που ο επιβάτης στη μέση ή στο παράθυρο θέλει να πάει στην τουαλέτα, είσαι υποχρεωμένος να σηκώνεσαι, διακόπτοντας τον ύπνο, την ταινία ή το διάβασμά σου. Επιπλέον, ο διάδρομος είναι ο πιο πολυσύχναστος «δρόμος» της καμπίνας. Επιβάτες που περπατούν για να ξεμουδιάσουν, παιδιά που τρέχουν και μέλη του πληρώματος με τα βαριά καρότσια φαγητού θα χτυπούν σχεδόν νομοτελειακά τον ώμο ή το γόνατό σου σε όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Pexels
Pexels

Ο αόρατος κίνδυνος των μικροβίων και η υγιεινή

Μια παράμετρος που ελάχιστοι αναλογίζονται είναι η έκθεση σε βακτήρια και ιούς. Οι άνθρωποι που περπατούν στον διάδρομο συχνά κρατιούνται από τις γωνίες των προσκέφαλων των καθισμάτων του διαδρόμου για να διατηρήσουν την ισορροπία τους, αφήνοντας πίσω τους αμέτρητα μικρόβια. Σε αντίθεση με τη θέση στο παράθυρο, όπου περιβάλλεσαι από έναν σταθερό τοίχο και έχεις ελάχιστη επαφή με το διερχόμενο κοινό, στον διάδρομο βρίσκεσαι στο επίκεντρο της ροής του αέρα και των σταγονιδίων, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να κολλήσεις κάποια ίωση.

Unsplash
Unsplash

Η ποιότητα του ύπνου και η προστασία του σώματός σου

Αν ο στόχος σου σε μια πτήση είναι να κοιμηθείς για να φτάσεις ξεκούραστος στον προορισμό σου, ο διάδρομος είναι ο χειρότερος εχθρός σου. Χωρίς ένα σταθερό σημείο να ακουμπήσεις το κεφάλι σου, το σώμα σου καταπονείται και ο αυχένας σου υποφέρει. Αντίθετα, η θέση στο παράθυρο σου προσφέρει μια στερεή επιφάνεια για να στηριχτείς με ένα ταξιδιωτικό μαξιλάρι, ενώ παράλληλα σου εξασφαλίζει ότι κανείς δεν θα σε ξυπνήσει κατά λάθος. Το κόλπο είναι να επιλέγεις πάντα το παράθυρο, ελέγχοντας από πριν το διάγραμμα του αεροσκάφους ώστε να αποφύγεις τις σειρές που δεν έχουν παράθυρο ή βρίσκονται κοντά στις τουαλέτες.

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αεροπλάνο ταξίδι
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