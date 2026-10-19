Life 19.10.2026

5 apps που θα σε βάλουν σε fitness mood

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε 5 fitness apps που σε βοηθούν να γυμναστείς να δοκιμάσεις νέες δραστηριότητες και να βρεις το workout που σου ταιριάζει
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το Nike Training Club προσφέρει ποικιλία προπονήσεων για ενδυνάμωση, HIIT, yoga και κινητικότητα, προσαρμοσμένες σε χρόνο και χώρο.
  • Το Nike Run Club λειτουργεί ως "running buddy", καταγράφοντας διαδρομές, απόδοση και προσφέροντας ηχητική καθοδήγηση.
  • Το Strava συνδυάζει καταγραφή άσκησης (τρέξιμο, ποδήλατο) με κοινωνική εμπειρία, επιτρέποντας κοινοποίηση δραστηριοτήτων.
  • Το FitOn παρέχει video workouts (cardio, pilates, yoga) για γυμναστική στο σπίτι ή ενσωμάτωση κίνησης στο πρόγραμμα.
  • Το Hevy βοηθά στην οργάνωση προπονήσεων με βάρη, καταγράφοντας ασκήσεις, σετ, επαναλήψεις και κιλά για παρακολούθηση προόδου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το κινητό σου είναι γεμάτο με apps για μουσική, social media και streaming, ήρθε η ώρα να κάνεις λίγο χώρο και για το fitness! Είτε θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστική από το μηδέν είτε ψάχνεις έναν πιο fun τρόπο να παραμείνεις δραστήριος, υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά σου πιο εύκολη.

Χέρι που αγγίζει οθόνη smartphone με εικονίδια δημοφιλών social media, όπως Instagram, TikTok και YouTube, αναδεικνύοντας τα trends.
Unsplash

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πληρώνεις συνδρομή σε γυμναστήριο ή να έχεις τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό. Ποιες εφαρμογές αξίζει, λοιπόν, να δοκιμάσεις.

Διάβασε επίσης: 4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό

1. Nike Training Club: Το personal training στο κινητό σου

Θέλεις να γυμναστείς στο σπίτι, αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις; Το Nike Training Club προσφέρει προπονήσεις που περιλαμβάνουν ενδυνάμωση, HIIT, yoga και ασκήσεις κινητικότητας. Μπορείς να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και να οργανώσεις την προπόνησή σου ανάλογα με τον χρόνο και τον χώρο που διαθέτεις. Είναι μια καλή επιλογή αν θέλεις να ανακαλύψεις διαφορετικά είδη άσκησης χωρίς να δεσμευτείς σε ένα μόνο πρόγραμμα.

Pexels
Pexels

2. Nike Run Club: Βάλε τα sneakers σου και φύγαμε!

Αν το τρέξιμο είναι ο δικός σου τρόπος να ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, το Nike Run Club μπορεί να γίνει ο νέος σου running buddy. Καταγράφει τις διαδρομές σου, παρακολουθεί την απόδοσή σου και προσφέρει ηχητική καθοδήγηση και προγράμματα για διαφορετικά επίπεδα. Είτε ετοιμάζεσαι για το πρώτο σου run είτε θέλεις να βελτιώσεις την αντοχή σου, μπορείς να βρεις κίνητρο για να βγεις από την πόρτα και να ξεκινήσεις.

Χρήστης αλληλεπιδρά με εφαρμογή γνωριμιών σε smartphone, με καρδιά σύμβολο στην οθόνη, σχετικό με το θέμα των stories.
Pexels

3. Strava: Κάνε την κίνησή σου social

Για σένα που αγαπάς το τρέξιμο, το ποδήλατο ή τις outdoor δραστηριότητες, το Strava συνδυάζει την καταγραφή της άσκησης με μια κοινωνική εμπειρία. Μπορείς να παρακολουθείς τις διαδρομές σου, να μοιράζεσαι τις δραστηριότητές σου και να βλέπεις τις επιδόσεις της παρέας σου. Έτσι, η γυμναστική γίνεται ένας ακόμη τρόπος να συνδεθείς με ανθρώπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα. Μην ξεχνάς, βέβαια, ότι οι επιδόσεις των άλλων δεν χρειάζεται να αποτελούν μέτρο σύγκρισης για εσένα.

Γυναίκα με κόκκινο αθλητικό σουτιέν και μαύρο κολάν κρατάει αλτήρα, ενώ κάθεται δίπλα σε τοίχο από τούβλα, απολαμβάνοντας το fitness trend.
Pexels

4. FitOn: Workout όποτε και όπου θέλεις

Δεν προλαβαίνεις να πας γυμναστήριο; Το FitOn προσφέρει video workouts με επιλογές όπως cardio, pilates, yoga και προπονήσεις ενδυνάμωσης. Μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικά είδη άσκησης, να ακολουθήσεις καθοδηγούμενα προγράμματα και να βρεις εκείνο που ταιριάζει στη διάθεσή σου. Είναι μια πρακτική λύση αν θέλεις να γυμνάζεσαι στο σπίτι ή να εντάξεις λίγη κίνηση στο πρόγραμμά σου χωρίς περίπλοκη οργάνωση.

Γυναίκα που κάνει γυμναστική για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.
pexels.com

5. Hevy: Για να βλέπεις την πρόοδό σου

Αν προτιμάς τα βάρη και τις προπονήσεις στο γυμναστήριο, το Hevy σε βοηθά να οργανώνεις το workout σου. Μπορείς να καταγράφεις ασκήσεις, σετ, επαναλήψεις και κιλά, ώστε να έχεις μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της προόδου σου. Αντί να προσπαθείς να θυμηθείς τι έκανες στην προηγούμενη προπόνηση, έχεις τις πληροφορίες συγκεντρωμένες στο κινητό σου.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση lunges σε χαλάκι γυμναστικής, ιδανική για γρήγορη fitness ρουτίνα στο σπίτι.
Pexels

Ποια εφαρμογή ταιριάζει στο δικό σου lifestyle

Δεν χρειάζεται να κατεβάσεις και τις πέντε εφαρμογές για να αλλάξεις τη ρουτίνα σου. Ξεκίνα με εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο ζωής σου, δοκίμασε τις διαθέσιμες δυνατότητές της και δες αν σε βοηθά να παραμένεις δραστήριος. Έλεγξε, επίσης, ποιες λειτουργίες είναι δωρεάν και ποιες απαιτούν συνδρομή. Το σημαντικότερο; Βρες μια μορφή άσκησης που απολαμβάνεις και δώσε στον εαυτό σου χρόνο να δημιουργήσει τη δική του ρουτίνα. Γιατί το fitness δεν χρειάζεται να είναι άλλη μία υποχρέωση στη λίστα σου. Μπορεί να γίνει το διάλειμμα που χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα σου.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Apps fitness γυμναστική κινητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πριν κλείσεις την επόμενη πτήση σου, μάθε γιατί η θέση στο παράθυρο ξεχωρίζει

Πριν κλείσεις την επόμενη πτήση σου, μάθε γιατί η θέση στο παράθυρο ξεχωρίζει

19.10.2026
Επόμενο
Γιατί νιώθεις ενοχές όταν δεν κάνεις τίποτα – Η παγίδα του hustle culture που έχει αλλάξει τη ζωή σου

Γιατί νιώθεις ενοχές όταν δεν κάνεις τίποτα – Η παγίδα του hustle culture που έχει αλλάξει τη ζωή σου

19.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιατί νιώθεις ενοχές όταν δεν κάνεις τίποτα – Η παγίδα του hustle culture που έχει αλλάξει τη ζωή σου
Life

Γιατί νιώθεις ενοχές όταν δεν κάνεις τίποτα – Η παγίδα του hustle culture που έχει αλλάξει τη ζωή σου

19.10.2026
Πριν κλείσεις την επόμενη πτήση σου, μάθε γιατί η θέση στο παράθυρο ξεχωρίζει
Life

Πριν κλείσεις την επόμενη πτήση σου, μάθε γιατί η θέση στο παράθυρο ξεχωρίζει

19.10.2026
Τα ζώδια που κάνουν το friendship feel διαφορετικό
Life

Τα ζώδια που κάνουν το friendship feel διαφορετικό

19.10.2026
Η λύση για την κακοσμία του στόματος βρίσκεται στο ψυγείο σου – Ποιο τρόφιμο να προτιμήσεις
Life

Η λύση για την κακοσμία του στόματος βρίσκεται στο ψυγείο σου – Ποιο τρόφιμο να προτιμήσεις

19.10.2026
Ποιο απρόσμενο υλικό από την κουζίνα σου μπορεί να βοηθήσει μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού
Life

Ποιο απρόσμενο υλικό από την κουζίνα σου μπορεί να βοηθήσει μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού

19.10.2026
Γιατί τα κορυφαία fashion brands εγκαταλείπουν την επίδειξη πλούτου;
Fashion

Γιατί τα κορυφαία fashion brands εγκαταλείπουν την επίδειξη πλούτου;

19.10.2026
Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες
Celeb News

Η Marina Vernicos βούτηξε στα νερά της Τόνγκα – Η στιγμή που αποθανάτισε τις μεγάπτερες φάλαινες

19.10.2026
Κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά; Η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζεις
Beauty

Κοιμάσαι με βρεγμένα μαλλιά; Η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζεις

19.10.2026
«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου
Food

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

19.10.2026
Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Πώς τα μελομακάρονα κατάφεραν να κατακτήσουν τον πλανήτη μέσα σε μια νύχτα!

Οι 9 αγγλικές λέξεις που έγιναν μόδα στα ’60s και ακόμα τις λέμε

Οι 9 αγγλικές λέξεις που έγιναν μόδα στα ’60s και ακόμα τις λέμε

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

«Eat the Rainbow»: Τι αποκαλύπτουν τα χρώματα στο πιάτο σου

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

ΠΑΖΑΡΙΑ για μία καρέκλα

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Στο Λαύριο ο «Δαίδαλος»: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην τεχνητή νοημοσύνη

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ

Τα μυστήρια του Νταβός με την αίθουσα του δευτέρου ορόφου και η «βόμβα» Γκίλφοϊλ