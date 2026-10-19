5 apps που θα σε βάλουν σε fitness mood

Ανακάλυψε 5 fitness apps που σε βοηθούν να γυμναστείς να δοκιμάσεις νέες δραστηριότητες και να βρεις το workout που σου ταιριάζει

Με μια ματιά Το Nike Training Club προσφέρει ποικιλία προπονήσεων για ενδυνάμωση, HIIT, yoga και κινητικότητα, προσαρμοσμένες σε χρόνο και χώρο.

Το Nike Run Club λειτουργεί ως "running buddy", καταγράφοντας διαδρομές, απόδοση και προσφέροντας ηχητική καθοδήγηση.

Το Strava συνδυάζει καταγραφή άσκησης (τρέξιμο, ποδήλατο) με κοινωνική εμπειρία, επιτρέποντας κοινοποίηση δραστηριοτήτων.

Το FitOn παρέχει video workouts (cardio, pilates, yoga) για γυμναστική στο σπίτι ή ενσωμάτωση κίνησης στο πρόγραμμα.

Το Hevy βοηθά στην οργάνωση προπονήσεων με βάρη, καταγράφοντας ασκήσεις, σετ, επαναλήψεις και κιλά για παρακολούθηση προόδου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το κινητό σου είναι γεμάτο με apps για μουσική, social media και streaming, ήρθε η ώρα να κάνεις λίγο χώρο και για το fitness! Είτε θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστική από το μηδέν είτε ψάχνεις έναν πιο fun τρόπο να παραμείνεις δραστήριος, υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά σου πιο εύκολη.

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πληρώνεις συνδρομή σε γυμναστήριο ή να έχεις τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό. Ποιες εφαρμογές αξίζει, λοιπόν, να δοκιμάσεις.

Διάβασε επίσης: 4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό

1. Nike Training Club: Το personal training στο κινητό σου

Θέλεις να γυμναστείς στο σπίτι, αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις; Το Nike Training Club προσφέρει προπονήσεις που περιλαμβάνουν ενδυνάμωση, HIIT, yoga και ασκήσεις κινητικότητας. Μπορείς να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και να οργανώσεις την προπόνησή σου ανάλογα με τον χρόνο και τον χώρο που διαθέτεις. Είναι μια καλή επιλογή αν θέλεις να ανακαλύψεις διαφορετικά είδη άσκησης χωρίς να δεσμευτείς σε ένα μόνο πρόγραμμα.

2. Nike Run Club: Βάλε τα sneakers σου και φύγαμε!

Αν το τρέξιμο είναι ο δικός σου τρόπος να ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, το Nike Run Club μπορεί να γίνει ο νέος σου running buddy. Καταγράφει τις διαδρομές σου, παρακολουθεί την απόδοσή σου και προσφέρει ηχητική καθοδήγηση και προγράμματα για διαφορετικά επίπεδα. Είτε ετοιμάζεσαι για το πρώτο σου run είτε θέλεις να βελτιώσεις την αντοχή σου, μπορείς να βρεις κίνητρο για να βγεις από την πόρτα και να ξεκινήσεις.

3. Strava: Κάνε την κίνησή σου social

Για σένα που αγαπάς το τρέξιμο, το ποδήλατο ή τις outdoor δραστηριότητες, το Strava συνδυάζει την καταγραφή της άσκησης με μια κοινωνική εμπειρία. Μπορείς να παρακολουθείς τις διαδρομές σου, να μοιράζεσαι τις δραστηριότητές σου και να βλέπεις τις επιδόσεις της παρέας σου. Έτσι, η γυμναστική γίνεται ένας ακόμη τρόπος να συνδεθείς με ανθρώπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα. Μην ξεχνάς, βέβαια, ότι οι επιδόσεις των άλλων δεν χρειάζεται να αποτελούν μέτρο σύγκρισης για εσένα.

4. FitOn: Workout όποτε και όπου θέλεις

Δεν προλαβαίνεις να πας γυμναστήριο; Το FitOn προσφέρει video workouts με επιλογές όπως cardio, pilates, yoga και προπονήσεις ενδυνάμωσης. Μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικά είδη άσκησης, να ακολουθήσεις καθοδηγούμενα προγράμματα και να βρεις εκείνο που ταιριάζει στη διάθεσή σου. Είναι μια πρακτική λύση αν θέλεις να γυμνάζεσαι στο σπίτι ή να εντάξεις λίγη κίνηση στο πρόγραμμά σου χωρίς περίπλοκη οργάνωση.

5. Hevy: Για να βλέπεις την πρόοδό σου

Αν προτιμάς τα βάρη και τις προπονήσεις στο γυμναστήριο, το Hevy σε βοηθά να οργανώνεις το workout σου. Μπορείς να καταγράφεις ασκήσεις, σετ, επαναλήψεις και κιλά, ώστε να έχεις μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της προόδου σου. Αντί να προσπαθείς να θυμηθείς τι έκανες στην προηγούμενη προπόνηση, έχεις τις πληροφορίες συγκεντρωμένες στο κινητό σου.

Ποια εφαρμογή ταιριάζει στο δικό σου lifestyle

Δεν χρειάζεται να κατεβάσεις και τις πέντε εφαρμογές για να αλλάξεις τη ρουτίνα σου. Ξεκίνα με εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο ζωής σου, δοκίμασε τις διαθέσιμες δυνατότητές της και δες αν σε βοηθά να παραμένεις δραστήριος. Έλεγξε, επίσης, ποιες λειτουργίες είναι δωρεάν και ποιες απαιτούν συνδρομή. Το σημαντικότερο; Βρες μια μορφή άσκησης που απολαμβάνεις και δώσε στον εαυτό σου χρόνο να δημιουργήσει τη δική του ρουτίνα. Γιατί το fitness δεν χρειάζεται να είναι άλλη μία υποχρέωση στη λίστα σου. Μπορεί να γίνει το διάλειμμα που χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα σου.

Διάβασε επίσης: