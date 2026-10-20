Η Kylie Minogue σε ρόλο-έκπληξη στο «Bad Fairies» – Ποιοι stars συμμετέχουν μαζί της

Με μια ματιά Η Kylie Minogue θα συμμετάσχει στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Bad Fairies» ως «Μάγισσα-Γάτα».

Μαζί της στο καστ θα είναι οι Jonathan Groff και Catherine Tate, όπως ανακοίνωσε η Cynthia Erivo.

Η ταινία αφορά απρόβλεπτες νεράιδες που προκαλούν χάος, αντί για παραδοσιακά παραμυθένια στοιχεία.

Το «Bad Fairies» είναι μια μουσική κωμωδία από τις Warner Bros. Animation και Locksmith. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι οι νεράιδες είναι πάντα γλυκές, χαριτωμένες και έτοιμες να σκορπίσουν λίγη μαγεία, το «Bad Fairies» έρχεται να σου αλλάξει γνώμη. Η νέα μουσική κωμωδία κινουμένων σχεδίων των Warner Bros. Animation και Locksmith ετοιμάζεται να φέρει στην οθόνη μια παρέα από εντελώς απρόβλεπτες νεράιδες, που προτιμούν το χάος από τους κανόνες και δεν έχουν καμία διάθεση να παίξουν με τους παραδοσιακούς όρους του παραμυθιού. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το καστ της ταινίας μόλις απέκτησε τρία πολύ δυνατά ονόματα, με την Kylie Minogue να αναλαμβάνει έναν ρόλο που ήδη κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση έγινε από τη Cynthia Erivo, η οποία μοιράστηκε τα νέα με το κοινό κατά τη διάρκεια της συναυλίας της «Let Me Sing to You» στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Εκεί αποκάλυψε ότι η Kylie Minogue, ο Jonathan Groff και η Catherine Tate θα ενώσουν τις φωνές τους με τη δική της στο φιλόδοξο animated project. Με ένα τέτοιο lineup, το «Bad Fairies» βάζει από νωρίς στο παιχνίδι τη μουσική, το χιούμορ και τις ανατροπές, δημιουργώντας προσδοκίες για μια διαφορετική εκδοχή του παραμυθένιου κόσμου.

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Το στοιχείο, όμως, που κάνει την ανακοίνωση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί η Minogue: η «Μάγισσα-Γάτα», μια φιγούρα που προσθέτει ακόμη περισσότερη ιδιαιτερότητα στο ήδη ανατρεπτικό σύμπαν της ταινίας. Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα ή για το πώς θα ενταχθεί στην ιστορία, όμως η συμμετοχή της pop star είναι αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα. Αν αγαπάς τα animation που ξεφεύγουν από τα κλασικά παραμυθένια στερεότυπα, αυτή είναι σίγουρα μία από τις νέες παραγωγές που αξίζει να έχεις στο radar σου.

«Bad Fairies»: Οι νεράιδες που δεν ήρθαν για να παίξουν με τους κανόνες

Στο επίκεντρο του «Bad Fairies» βρίσκεται μια απολαυστικά αντισυμβατική συμμορία νεράιδων, η οποία περιφέρεται στο Λονδίνο και προκαλεί αναστάτωση στον κόσμο της. Αντί για τις συνηθισμένες ιστορίες μαγείας όπου όλα κυλούν αρμονικά, εδώ η αταξία φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι μια μουσική κωμωδία που παίζει με τις προσδοκίες σου γύρω από το τι σημαίνει να είσαι νεράιδα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Megan Nicole Dong και ο Olivier Staphylas, ενώ το σενάριο ανήκει στην Deborah Frances-White. Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία των Warner Bros. Animation και Locksmith και συνδυάζει τον κόσμο του animation με τη μουσική κωμωδία. Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες της πλοκής, η βασική ιδέα δείχνει ότι οι πρωταγωνίστριες δεν πρόκειται να ακολουθήσουν την πεπατημένη.

Kylie Minogue, Jonathan Groff και Catherine Tate στο ίδιο animated project

Η συμμετοχή της Kylie Minogue αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ανακοίνωσης, καθώς η Αυστραλή pop star έχει συνδέσει το όνομά της με δεκαετίες επιτυχιών και μια ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα. Αυτή τη φορά, θα βρεθεί σε έναν διαφορετικό δημιουργικό χώρο, δανείζοντας τη φωνή της σε έναν χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων. Ο τίτλος «Μάγισσα-Γάτα» αρκεί για να δημιουργήσει περιέργεια, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την προσωπικότητα ή τον ρόλο της στην ιστορία.

Δίπλα της θα βρίσκονται ο Jonathan Groff και η Catherine Tate, δύο ακόμη ηθοποιοί που συμπληρώνουν το καστ της ταινίας. Η ανακοίνωση της Cynthia Erivo στο Hollywood Bowl έφερε τα ονόματά τους στο προσκήνιο και έδωσε μια πρώτη εικόνα για το ταλέντο που συγκεντρώνει η παραγωγή. Το πώς ακριβώς θα συνδεθούν οι χαρακτήρες τους και ποια θέση θα έχουν στην ιστορία παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει τα νέα από τη σκηνή του Hollywood Bowl

Η Cynthia Erivo επέλεξε τη συναυλία της «Let Me Sing to You» για να μοιραστεί την είδηση με το κοινό της. Η ανακοίνωση έγινε στις 15 Οκτωβρίου, προσθέτοντας ένα κινηματογραφικό highlight σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική. Με τη δική της συμμετοχή και τα νέα ονόματα που αποκαλύφθηκαν, το «Bad Fairies» αρχίζει να αποκτά ακόμη πιο ξεκάθαρη ταυτότητα ως ένα project που θέλει να συνδυάσει μουσική, χιούμορ και μια διαφορετική ματιά στον κόσμο των παραμυθιών.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία ούτε έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες και τη μουσική της. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το «Bad Fairies» ετοιμάζει μια ιστορία με νεράιδες που δεν ενδιαφέρονται να είναι τέλειες και ένα καστ που περιλαμβάνει ονόματα από διαφορετικούς χώρους της ψυχαγωγίας.

Και κάπως έτσι, η Kylie Minogue ετοιμάζεται να περάσει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, εκεί όπου οι νεράιδες μπορεί να είναι απρόβλεπτες, η μαγεία να συνοδεύεται από μπελάδες και το happy ending να μην είναι απαραίτητα το ζητούμενο.

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