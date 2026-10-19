Cinema 19.10.2026

Τι συνέβαινε πίσω από τις επιτυχίες των Jackson 5; Το νέο ντοκιμαντέρ φέρνει στο φως άγνωστες ιστορίες

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Μια νέα ταινία μεγάλου μήκους και σειρά 3 επεισοδίων θα εξερευνήσει τη διαδρομή των Jackie, Jermaine, Marlon και Tito Jackson, αφήνοντας στο περιθώριο τη λάμψη των αδελφών τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέο ντοκιμαντέρ εξερευνά την άγνωστη ιστορία των Jackson 5, από τις ταπεινές καταβολές τους ως την παγκόσμια επιτυχία.
  • Η ταινία εστιάζει στην αυστηρή ανατροφή υπό τον πατέρα Joe Jackson και τον ρόλο της μητέρας Katherine.
  • Καλύπτεται η μουσική πορεία των Jackson 5, η αποχώρηση από την Motown και η solo καριέρα του Michael.
  • Περιλαμβάνει σπάνιο υλικό, προσωπικές μαρτυρίες και την τελευταία συνέντευξη του Tito Jackson.
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Ετοιμάζεται ένα νέο ντοκιμαντέρ που υπόσχεται να ρίξει φως στην άγνωστη, για πολλούς, ιστορία των Jackie, Jermaine, Marlon και Tito Jackson, των τεσσάρων ιδρυτικών μελών των θρυλικών Jackson 5. Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η παραγωγή, η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη τα τελευταία τρία χρόνια, θα παρουσιάσει τη διαδρομή των αδελφών, από ταπεινές καταβολές μέχρι την παγκόσμια αναγνώριση ως ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της ιστορίας.

Ο Joe Jackson και τα μέλη των Jackson 5 σε vintage φωτογραφία
https://www.instagram.com/thejacksons/

Η ταινία, χωρίς ακόμη τίτλο, φιλοδοξεί να αφηγηθεί την «ασυνήθιστη άνοδο, την επιτυχία, τις ρήξεις και την επανένωση» των αδελφών από το Gary της Ιντιάνα. Η αφήγηση αναμένεται να εμβαθύνει στις προσωπικές τους διαδρομές, εστιάζοντας παράλληλα στην δυναμική που διαμόρφωσε η αυστηρή ανατροφή τους υπό τον πατέρα και μάνατζερ τους, Joe Jackson. Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει πώς η «ακλόνητη αποφασιστικότητα» του Joe Jackson μετέτρεψε τις οικογενειακές πρόβες σε ένα «αμείλικτο πεδίο προπόνησης».

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Οι τέσσερις αδελφοί θα μοιραστούν τις αναμνήσεις τους από εκείνες τις πρώτες πρόβες, περιγράφοντας την πίεση, τον ανταγωνισμό, το γέλιο μεταξύ των λήψεων, αλλά και την αίσθηση ότι, ακόμη και ως παιδιά, κάτι εξαιρετικό διαδραματιζόταν. Παράλληλα, θα αναδειχθεί ο κεντρικός ρόλος της μητέρας τους, Katherine Jackson, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, καθώς τα μέλη άρχισαν να εξερευνούν νέους ορίζοντες πέρα από το Gary.

Ο Michael Jackson και ο Jermaine Jackson των Jackson 5 σε νεαρή ηλικία
https://www.instagram.com/thejacksons/

Η Μουσική Πορεία και η Σκιά του Michael

Η ταινία θα καλύψει και την εξελικτική πορεία του συγκροτήματος. Οι Jackson 5, με την προσθήκη του νεότερου αδελφού Michael, υπέγραψαν με την Motown Records το 1968, καθιερώνοντας ένα πρωτοφανές ρεκόρ με τέσσερα συνεχόμενα τραγούδια στο Νο. 1 των charts του Billboard Hot 100: «I Want You Back», «ABC», «The Love You Save» και «I’ll Be There».

Ο Michael Jackson σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του για τη βιογραφική ταινία Michael.
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Το 1976, η μπάντα αποχώρησε από την Motown για την Epic Records, με τον Jermaine να αντικαθίσταται από τον Randy στο σχήμα, το οποίο μετονομάστηκε σε The Jacksons. Συνέχισαν να σημειώνουν επιτυχίες, όπως το «Shake Your Body (Down to the Ground)» το 1978 και το «Can You Feel It» το 1981. Ταυτόχρονα, ο Michael Jackson γνώρισε την εκρηκτική διεθνή του καριέρα το 1979 με το ντεμπούτο του άλμπουμ, Off the Wall.

Σπάνιο υλικό και τελευταία συνέντευξη

Το ντοκιμαντέρ, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Benjamin Hirsch (γνωστού από τα ντοκιμαντέρ JANET. και Bruno v Tyson, θα χρησιμοποιήσει παρατηρητικό κινηματογραφικό στυλ, σπάνιο αρχειακό υλικό, αδημοσίευτο μέχρι σήμερα υλικό, καθώς και προσωπικές μαρτυρίες των τεσσάρων αδελφών.

Τραγουδίστρια στη σκηνή με μικρόφωνο και υψωμένο χέρι
https://www.instagram.com/thejacksons/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η παραγωγή περιλαμβάνει την τελευταία συνέντευξη του Tito Jackson πριν τον θάνατό του το 2024, σε ηλικία 70 ετών. Ο σκηνοθέτης Benjamin Hirsch δήλωσε πως η συνεργασία με τους Jackson brothers αποτέλεσε «τεράστιο προνόμιο», τονίζοντας τη σημασία της ανάδειξης των «ανείπωτων και εκπληκτικών ιστοριών τους» και της επανανακάλυψης του «απίστευτου καταλόγου επιτυχιών τους».

Μουσικό συγκρότημα The Jacksons στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας
https://www.instagram.com/thejacksons/

Το ντοκιμαντέρ αυτό τη στιγμή παρουσιάζεται σε διεθνείς αγοραστές στο πλαίσιο της εμπορικής έκθεσης Mipcom στις Κάννες της Γαλλίας, αναμένοντας να βρει τη θέση του στις οθόνες παγκοσμίως.

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Documentary The Jackson 5
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