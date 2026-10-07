Taylor Swift: Το «Patient Zero» στην κορυφή των παγκόσμιων charts του Billboard

Με μια ματιά Το νέο single της Taylor Swift, «Patient Zero», κατέκτησε την πρώτη θέση στα Billboard Global 200 και Global Excl. U.S.

Η Swift ισοφάρισε το ρεκόρ των BTS για τις περισσότερες No. 1 επιτυχίες στο Global 200.

Τρία άλλα νέα τραγούδια από την επανέκδοση του άλμπουμ της Swift εισήλθαν στο Top 10 και των δύο παγκόσμιων charts.

Η Taylor Swift κατέχει πλέον το ρεκόρ για τις περισσότερες συμμετοχές στο Top 10 του Global 200. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και να κατακτά τις κορυφές των παγκόσμιων μουσικών charts. Το νέο της single, «Patient Zero», έκανε την είσοδό του στην πρώτη θέση τόσο στο Billboard Global 200 όσο και στο Billboard Global Excl. U.S., επιβεβαιώνοντας την αδιαμφισβήτητη επιρροή της στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η κυριαρχία της Swift στα παγκόσμια charts

Με το «Patient Zero», η Taylor Swift συμπλήρωσε οκτώ πρωτιές στο Global 200, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των BTS για τις περισσότερες No. 1 επιτυχίες από την έναρξη του chart τον Σεπτέμβριο του 2020. Στο Global Excl. U.S. chart, η τραγουδίστρια έφτασε τις πέντε πρωτιές, ξεπερνώντας πλέον τους Bad Bunny και Ariana Grande ως σολίστ με τις περισσότερες κορυφές, ενώ τα BTS εξακολουθούν να ηγούνται της λίστας με οκτώ.

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Το «Patient Zero» αποτελεί ένα από τα τέσσερα νέα τραγούδια που προστέθηκαν στην deluxe έκδοση του άλμπουμ της Taylor Swift για το 2025, «The Life of a Showgirl», η οποία κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου με τον τίτλο «The Life of a Showgirl: The Encore». Η επανέκδοση του άλμπουμ, όλων των εκδόσεων μαζί, επέστρεψε δυναμικά στην κορυφή του Billboard 200 για 13η εβδομάδα, ενώ τα υπόλοιπα τρία νέα τραγούδια – «Cleveland!», «Babylon» και «Pink Clouding» – εισήλθαν στο Top 10 και των δύο παγκόσμιων charts.

Επιτυχία που ξεπερνά τα σύνορα

Σύμφωνα με στοιχεία της Luminate, το «Patient Zero» κατέκτησε την παγκόσμια κορυφή με 70.7 εκατομμύρια streams και 80.000 πωλήσεις παγκοσμίως κατά την περίοδο 25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα του video clip του τραγουδιού, που σκηνοθέτησε η ίδια η Taylor Swift και στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Dakota Johnson και Colin Farrell, πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2026.

Το «Cleveland!» έκανε πρεμιέρα στο Global 200 στη δεύτερη θέση, χάρη στα 37.3 εκατομμύρια streams του παγκοσμίως, ενώ το «Babylon» ακολούθησε στην τρίτη θέση (36.3 εκατομμύρια) και το “Pink Clouding” στην πέμπτη (36 εκατομμύρια). Με αυτή την επιτυχία, η Taylor Swift έφτασε τις 47 συμμετοχές στο Top 10 του Global 200, προσπερνώντας τον Drake (45) και σημειώνοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες εμφανίσεις στο Top 10 του chart.

Επιπλέον, το τραγούδι «The Fate of Ophelia» από την αρχική έκδοση του «The Life of a Showgirl» επανήλθε στη 14η θέση του Global 200 (29.8 εκατομμύρια streams, αύξηση 27%), έχοντας προηγουμένως παραμείνει στο Νο. 1 για επτά εβδομάδες από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026. Στο Global Excl. U.S. chart, το «Patient Zero» συγκέντρωσε 37.3 εκατομμύρια streams και 15.000 πωλήσεις εκτός ΗΠΑ. Το «Cleveland!» κατέκτησε την έκτη θέση, ακολουθούμενο από το «Pink Clouding» στην έβδομη και το «Babylon» στην όγδοη. Η Taylor Swift διεύρυνε το ρεκόρ της για τις περισσότερες συμμετοχές στο Top 10 του συγκεκριμένου chart, φτάνοντας τις 34, με τον Bad Bunny να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 24. Το «The Fate of Ophelia» ανέβηκε επίσης από την 13η στην 10η θέση, μετά από οκτώ εβδομάδες παραμονής στο Νο. 1 την προηγούμενη περίοδο.

Η εξέλιξη των charts

Μετά από τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή και των δύο παγκόσμιων charts, το «BbY WOW» των Karol G, Judeline και rusowsky υποχώρησε στην τρίτη θέση του Global 200 και στη δεύτερη του Global Excl. U.S. Στο Top 5 του Global Excl. U.S., το «Training Season» της Dua Lipa έπεσε στην τρίτη θέση, ενώ η ADÉLA εξακολουθεί να έχει δύο τραγούδια στο Top 5: το «Nicole Kidman» ανέβηκε στην τέταρτη θέση, σημειώνοντας νέα υψηλά, και το «Ain’t in LA» υποχώρησε στην πέμπτη.

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