Taylor Swift: Γιατί διαφώνησαν Dakota Johnson και Colin Farrell – Το παρασκήνιο από τα γυρίσματα του «Patient zero»

Η Taylor Swift αποκάλυψε τα παρασκήνια από το music video του «Patient zero», όπου οι Dakota Johnson και Colin Farrell είχαν μια ξεκαρδιστική διαφωνία για τον Brendan Fraser, με την ίδια να σχολιάζει την «πιο χαζή διαμάχη όλων των εποχών»

Με μια ματιά Η Taylor Swift αποκάλυψε τη διαφωνία Johnson-Farrell για ταινία του Brendan Fraser στο music video του «Patient Zero».

Η Dakota Johnson πίστευε ότι ο Brendan Fraser έπαιξε στον «Tarzan», ενώ ο Colin Farrell επέμενε στον «George of the Jungle».

Η Swift περιέγραψε τη διαφωνία ως «την πιο χαζή διαμάχη όλων των εποχών», με χιούμορ στα γυρίσματα.

Το βίντεο εξερευνά κινηματογραφικά είδη όπως γοτθικές ιστορίες, αληθινά εγκλήματα και ψυχολογικά θρίλερ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift μοιράστηκε πρόσφατα με τους θαυμαστές της στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του music video για το τραγούδι «Patient zero», προσφέροντας μια μοναδική ματιά στα παρασκήνια της δημιουργικής διαδικασίας. Μέσω ενός αποκλειστικού βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω της Apple Music, αποκαλύφθηκε η αιτία μιας έντονης, αν και αστείας, διαφωνίας μεταξύ των συμπρωταγωνιστών της, Dakota Johnson και Colin Farrell.

Το βίντεο, που παρουσιάζει το «Patient zero» χωρίς τη μουσική επένδυση, αποκαλύπτει τη συζήτηση μεταξύ της Johnson και του Farrell σχετικά με το ποια ταινία του Brendan Fraser ήταν στην πραγματικότητα η σωστή. Η Johnson, με αποφασιστικότητα, υποστήριξε ότι ο Fraser υποδύθηκε τον Tarzan, ενώ ο Farrell αντέδρασε εντόνως, επιμένοντας ότι ο ρόλος του ήταν στο «George of the Jungle». Η ίδια η Swift περιέγραψε τη διαφωνία ως «την πιο χαζή διαμάχη όλων των εποχών», δείχνοντας την αίσθηση του χιούμορ που επικρατούσε στα γυρίσματα.

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Η σκηνή διαδραματίζεται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι, με τους δύο ηθοποιούς να βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, ανταλλάσσοντας φωνές σε μια πραγματική «μάχη λόγων». Η Swift, μάλιστα, ανέλαβε και χρέη σκηνοθέτη, συνεργαζόμενη στενά με τον κινηματογραφιστή Emmanuel ‘Chivo’ Lubezki.

Η Taylor Swift εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη δημιουργία αυτού του video, δηλώνοντας ότι «ήθελε να το κάνει αυτό σε όλη της τη ζωή». Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2025, η καλλιτέχνιδα έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδικασία, αναρωτώμενη με χιούμορ για την ακριβή ημερομηνία των MTV Video Music Awards (VMAs), όπου το «Patient zero» έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη Κυριακή.

Το τραγούδι, που περιλαμβάνεται στην deluxe έκδοση του άλμπουμ της «The Life of a Showgirl», πραγματεύεται την ιστορία μιας γυναίκας που ξεφεύγει από μια τοξική σχέση και στη συνέχεια βοηθά τη νυν σύντροφο του πρώην της, η οποία επίσης υποφέρει. Στο music video, η Johnson και ο Farrell υποδύονται ένα φαινομενικά τέλειο ζευγάρι, μέχρι που η τοξική φύση της σχέσης τους έρχεται στην επιφάνεια. Η Taylor Swift εμφανίζεται ως μια φασματική φιγούρα, προσπαθώντας να προειδοποιήσει τη Johnson για επικείμενο κίνδυνο.

Η Taylor Swift έλαβε το εναρκτήριο βραβείο Artist Director Honors στα VMAs, γεγονός που την έκανε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της. Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ευχαρίστησε την Dakota Johnson και τον Colin Farrell για την εμπιστοσύνη, το γούστο και το ταλέντο τους. «Το να γελάς με τον φίλο σου επειδή ταιριάζετε σε όλο το γύρισμα ήταν μια νέα και πραγματικά υπέροχη εμπειρία», έγραψε, ενώ για τον Farrell πρόσθεσε ότι η ερμηνεία του ως κακός είναι «ακόμα πιο εντυπωσιακή όταν τον έχεις κοντά σου. Είναι ένα απόλυτο φως και τόσο ευγενικός όσο γίνεται».

Επιπλέον, η Taylor Swift ανέφερε ότι με το «Patient zero» είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει κινηματογραφικά και λογοτεχνικά είδη που αγαπά ιδιαίτερα, ενσωματώνοντας στοιχεία από γοτθικές ιστορίες φαντασμάτων, αληθινά εγκλήματα και ψυχολογικά θρίλερ, σε ένα σκηνικό που δεν είχε εξερευνήσει πολύ στο παρελθόν.

Το βίντεο του «Patient zero» αποτελεί μια ξεκάθαρη απόδειξη της σκηνοθετικής της ικανότητας, η οποία αναγνωρίστηκε και με το πρόσφατο βραβείο της. Η ικανότητά της να συνδυάζει την αφήγηση, τη μουσική και την οπτική τέχνη, δημιουργώντας έργα που αγγίζουν και εντυπωσιάζουν, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά.

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