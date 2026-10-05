Η θρυλική κωμωδία που σπάει τα ταμεία: Οι «Μπαμπάδες με ρούμι» επιστρέφουν για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη

Μετατρέποντας την απληστία και τα καθημερινά μας ελαττώματα σε μια εκρηκτική θεατρική εμπειρία, ο λαμπερός θίασος σερβίρει γέλιο με... λίγο δηλητήριο

Με μια ματιά Η κωμωδία «Μπαμπάδες με ρούμι» επιστρέφει για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη, ξεκινώντας 7 Οκτωβρίου.

Το έργο, γραμμένο από τους Παπαθανασίου και Ρέππα, σατιρίζει την ελληνική κοινωνία και τις αλλαγές της.

Περισσότεροι από 300.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει την παράσταση τα τελευταία 4 χρόνια.

Η υπόθεση αφορά την αναζήτηση κληρονόμου για ένα μεγάλο ποσό από τζόκερ, με τους χαρακτήρες να δολοπλοκούν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η θρυλική κωμωδία «Μπαμπάδες με ρούμι» των Θανάση Παπαθανασίου + Μιχάλη Ρέππα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη και η έναρξη των παραστάσεων έχει οριστεί για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Τριάντα χρόνια από την πρώτη παρουσίασή τους στο θέατρο, το 1996, οι «Μπαμπάδες με Ρούμι» συνεχίζουν να ξεσηκώνουν το κοινό με το ειρωνικό και καυστικό χιούμορ τους και οι 300.000 θεατές των τελευταίων 4 ετών, το επιβεβαιώνουν.

Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Μα τί είναι αυτοί οι «Μπαμπάδες» επιτέλους ;

Είναι μία αιχμηρή σάτιρα, που διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Μία κοινωνία που ακόμη και σήμερα συνεχίζει να είναι δυστυχώς μεγαλύτερη από τον εαυτό της, «πιο μικρή» στη συμπεριφορά της, άπληστη, ρατσιστική, προσβλητική σε όλες τις εκδηλώσεις της.

Φυσικά έχουν μεσολαβήσει πολλά από τότε. Μία νέα χιλιετία ξημέρωσε και μία νέα πραγματικότητα εγκαταστάθηκε ανάμεσά μας. Ανατροπές, ματαιώσεις σχεδίων, αμέτρητα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναπροσδιορισμοί ζωής και πολλή αταξία. Η αλλαγή ταξικής ταυτότητας που πολύς κόσμος επιδίωξε άρχισε να επιφέρει ζημίες αντί για κέρδη. Σπίτια «έκλεισαν», αλυσίδες μαγαζιών έπνιξαν τους ιδιοκτήτες τους. Οι ανύπαρκτες αρχές παρέμειναν όμως το ίδιο σταθερές και ίσως και πιο εγκληματικές. Δεν ακούγεται συχνά ο όρος «κρίση συνείδησης». Έμεινε σκέτη η «κρίση».

Η ιστορία των 5 ανόητων, κακόμοιρων και απελπισμένων καθαρμάτων της παράστασης είναι στην εποχή μας μία μπανάλ καθημερινότητα. Η Ρόη, η Βέσκα, ο Παναγιώτης, η Τζένη, ο Χρήστος και η κυρία Βάσω είναι πλέον πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του ρεαλισμού, αφού πήδηξαν έξω από τις σελίδες του έργου. Είναι κινούμενα εγκλήματα που συναντάμε και χαιρετάμε καθημερινά ανυποψίαστοι για το τί μπορεί να κρύβουν «στην κουζίνα τους».

Και τι κάνουν αυτά τα ανόητα καθάρματα στο θέατρο Αλίκη;

Σερβίρουν κάτι υπέροχους «Μπαμπάδες με ρούμι» με λιγουλάκι δηλητήριο και …όποιον πάρει ο χάρος. Τα τέσσερα εκατομμύρια που είχε κερδίσει στο τζόκερ ο μπαμπάς -που πλέον έχει φύγει από τον μάταιο τούτο κόσμο- αναζητούν τον κληρονόμο τους. Δύο γιοί, δύο νύφες, μία γειτόνισσα φωτεινός παντογνώστης και μία εφιαλτική νοσοκόμα μιλάνε, μαλώνουν, δολοπλοκούν και κοιμούνται ήσυχοι, υφαίνοντας ένα γλυκό σχέδιο αλληλοεξόντωσης.

«Μπαμπάδες με ρούμι» 2026! Ποιος θα ξεμείνει ζωντανός να πάρει την περιουσία; Μένει να αποδειχθεί.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφείς: Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Έβελυν Σιούπη

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός Σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού και επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου

Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)

Θέατρο Αλίκη Αμερικής 4, Αθήνα Τ. 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων Τετάρτη: 20:00, Πέμπτη-Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 & 21:00, Κυριακή: 19:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1: 40€,

VIP2: 30€,

Α’ Ζώνη: 25€ (Σάββατο απόγευμα: 22€),

Β΄Ζώνη: 20€

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (Χωρίς αμαξίδιο) : 18€ (στην Β’ Ζώνη)

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 16€

Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mpampades-me-roumi-5os-xronos/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις : Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου – Κατερίνα Σταθάτου: 211- 1026277 Δευτ- Παρ: 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: 211 1000 365

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2