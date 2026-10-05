City Guide 05.10.2026

Η «Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει στο Θέατρο Κάππα με όπλο τη σάτιρα

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Η «Καρυάτιδα!» επιστρέφει στο Θέατρο Κάππα και κοιτάζει κατάματα μια Ελλάδα που συγκινείται, πανηγυρίζει, διχάζεται και αυτοσαμποτάρεται
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει στο Θέατρο Κάππα με όπλο τη σάτιρα.
  • Το έργο πραγματεύεται την επιστροφή της έκτης Καρυάτιδας και τη μετατροπή της σε εθνική παράσταση.
  • Η κωμωδία σατιρίζει την πολιτική, την επικοινωνία και την εθνική ρητορική στην Ελλάδα.
  • Η παράσταση συνδυάζει χιούμορ, κοινωνική παρατήρηση και γρήγορο ρυθμό, αναδεικνύοντας αντιφάσεις.
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Λίγο πριν μπούμε ξανά σε προεκλογικούς ρυθμούς, η «Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει για να θυμίσει πως στην Ελλάδα το μεγαλείο, η εθνική συγκίνηση και η πολιτική σκοπιμότητα συχνά βρίσκονται στην ίδια σκηνή. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα γίνονται το πιο πολύτιμο «όπλο» και η σάτιρα παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο. Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην Ελλάδα; Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται, οι δηλώσεις προετοιμάζονται, οι λόγοι γράφονται και ξαναγράφονται, οι πολιτικοί μηχανισμοί τίθενται σε πλήρη λειτουργία και ένα ιστορικό γεγονός μετατρέπεται μέσα σε λίγες ώρες σε μια μεγάλη εθνική παράσταση.

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Γιατί στην Ελλάδα τα σύμβολα έχουν πάντα μια ιδιαίτερη δύναμη. Και ανάμεσα σε όλα, τα Γλυπτά του Παρθενώνα παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά πολιτιστικά και πολιτικά κεφάλαια της χώρας. Έτσι η Καρυάτιδα μεταμορφώνεται σε εργαλείο που μπορεί να αναφλέξει συναισθήματα, να χτίσει αφηγήματα και να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα. Κάπου ανάμεσα στην εθνική υπερηφάνεια και την πολιτική διαχείριση, όμως, η πραγματικότητα αρχίζει να αποκαλύπτει τις πιο παράδοξες και κωμικές πλευρές της. Ακριβώς εκεί συναντάμε την «Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη, την απολαυστική και αιχμηρή κωμωδία που επιστρέφει εκ νέου στο Θέατρο Κάππα, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε για δύο συνεχόμενες χρονιές — αρχικά στο ΡΕΞ και στη συνέχεια στο Θέατρο Κάππα — αλλά και μετά το καλοκαιρινό της ταξίδι σε όλη την Ελλάδα.

Με αφορμή μια ευφυή θεατρική ιδέα, ο Γιώργος Καπουτζίδης στήνει έναν καθρέφτη απέναντι στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η επιστροφή της έκτης Καρυάτιδας δεν γίνεται απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά αφορμή για μια ανελέητη σάτιρα πάνω στην πολιτική, την επικοινωνία, την εθνική ρητορική και την ανάγκη μας να μετατρέπουμε κάθε μεγάλη στιγμή σε θέαμα. Η Ελλάδα του έργου συγκινείται, πανηγυρίζει, διχάζεται και αυτοσαμποτάρεται — συχνά όλα μαζί. Το μεγαλείο συναντά το φιάσκο και το φιάσκο μετατρέπεται σε μια ξεκαρδιστική θεατρική εμπειρία.

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Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η γραφή του

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να “χτίσει” μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό, όχι μόνο μέσα από τις τηλεοπτικές επιτυχίες που έχουν αφήσει εποχή, αλλά και μέσα από τη θεατρική του γραφή, όπου το χιούμορ συνυπάρχει με την κοινωνική παρατήρηση. Στην «Καρυάτιδα!» ο δημιουργός αξιοποιεί το γνώριμο, κοφτερό του χιούμορ για να φωτίσει τις αντιφάσεις μιας χώρας που αναζητά διαρκώς σύμβολα, ήρωες και μεγάλες αφηγήσεις, αλλά συχνά δυσκολεύεται να διαχειριστεί την πραγματικότητα πίσω από αυτά. Το αποτέλεσμα είναι μια σπαρταριστή κωμωδία με γρήγορο ρυθμό, εξωφρενικές ατάκες και μια σατιρική ματιά που δεν χαρίζεται σε κανέναν. Πίσω από το γέλιο, όμως, βρίσκεται ένα πιο βαθύ ερώτημα: τι συμβαίνει όταν η εικόνα γίνεται σημαντικότερη από την ουσία;

Η σκηνοθετική ματιά της Κατερίνας Μαυρογεώργη

Στη σκηνοθεσία, η Κατερίνα Μαυρογεώργη χαρίζει στην παράσταση δυναμικό ρυθμό, σκηνική ενέργεια και μια σύγχρονη ματιά πάνω στη φαρσοκωμωδία. Η συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη κινείται ανάμεσα στο αβίαστο χιούμορ και την κοινωνική ματιά, αναδεικνύοντας τις κωμικές αλλά και τις πιο ευάλωτες πλευρές των ηρώων. Με όχημα το έξυπνο κείμενο του Καπουτζίδη, η σκηνοθεσία μετατρέπει το πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο σε μια απολαυστική σκηνική εμπειρία, όπου κάθε ανατροπή έρχεται με ακρίβεια και κάθε αστείο κρύβει μια δόση αλήθειας. Στην παράσταση συμμετέχουν οι Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης και Μαρία Φιλίνη. Τη συνολική καλλιτεχνική ταυτότητα της παράστασης συμπληρώνουν ο Αντώνης Αντωνόπουλος ως σύμβουλος δραματουργίας και καλλιτεχνικός συνεργάτης, η Άρτεμις Φλέσσα στα σκηνικά, η Ιφιγένεια Νταουντάκη στα κοστούμια, ο Larry Gus στη μουσική, η Σοφία Πάσχου στην κίνηση και η Βάσια Ατταριάν στους φωτισμούς.

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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Γιώργος Καπουτζίδης
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη
Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος
Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα
Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη
Μουσική: Larry Gus
Κίνηση: Σοφία Πάσχου
Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν
Σχεδιασμός βίντεο: Τάσος Γκολέτσος
Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα
Βοηθός σκηνοθέτιδος: Σοφία Σταθάτου
Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση
Βοηθός φωτίστριας: Σεραφείμ Ράδης
Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη
Β’ βοηθός σκηνοθέτιδος: Κορίνα Βεζυργιάννη
Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης
Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk
Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη
Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

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Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη

Η παράσταση «Η Καρυάτιδα!» είχε παρουσιαστεί από το Εθνικό Θέατρο για πρώτη φορά την περίοδο 2024-2025 και σε επανάληψη την περίοδο 2025-2026.
Η νέα παράσταση που παρουσιάζεται στο θέατρο ΚΑΠΠΑ τη χειμερινή σεζόν 2026-2027 πραγματοποιείται σε συνεργασία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ARK PRODUCTIONS E.E. και του Εθνικού Θεάτρου.

 

ΙNFO

Θέατρο Κάππα
Κυψέλης 2, Κυψέλη

Πρεμιέρα:

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

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Μέρες & ώρες:

Τετάρτη – Κυριακή: 20:00
Πέμπτη – Παρασκευή: 21:00
Σάββατο: 18:00 & 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

23 & 25 ευρώ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-karyatida-2os-xronos/

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

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ΘΕΑΤΡΟ Καρυάτιδα
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