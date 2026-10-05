Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε άλμα σε… κήπο και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου συμμετείχε σε έναν αντισυμβατικό αγώνα άλματος σε κήπο σπιτιού, κατακτώντας την πρώτη θέση με εντυπωσιακό άλμα

Με μια ματιά Ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετείχε στο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο» στην Παλλήνη.

Ο αγώνας διοργανώθηκε σε ιδιωτικό χώρο, με αυτοσχέδιο διάδρομο και σκάμα προσγείωσης.

Ο Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα 6,29 μέτρων, που ονομάστηκε «ρεκόρ κήπου».

Η συμμετοχή του επιβεβαιώνει την αφοσίωσή του στο άθλημα και την αγάπη του για την πρόκληση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι οι αθλητικές του επιδόσεις δεν περιορίζονται μόνο στα μεγάλα στάδια και τα διεθνή μίτινγκ. Πρόσφατα, ο Έλληνας αθλητής έδωσε το «παρών» σε ένα ιδιαίτερο αθλητικό γεγονός, το «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», που διοργανώθηκε σε έναν ιδιωτικό χώρο στην Παλλήνη.

Το «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο» δεν είναι ένας συνηθισμένος αγώνας. Η ιδέα πίσω από αυτόν τον ξεχωριστό θεσμό γεννήθηκε το 2010 από τον βετεράνο αθλητή του στίβου και του μήκους, Γιώργο Δεμέναγα. Ο αγώνας δημιουργήθηκε ως μέρος μιας γιορτής που φιλοξένησε στο σπίτι του στην περιοχή Μπαλάνα, μετά από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε.

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Ο αυτοσχέδιος χώρος αγώνων, που δημιουργήθηκε για την περίσταση, περιλαμβάνει έναν ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο για την απαραίτητη φόρα των αθλητών, ένα σκάμα με άμμο για την προσγείωση, αλλά και καρέκλες για τους θεατές. Αυτή τη φορά, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον Τεντόγλου να «ιπτάται» στον κήπο, με το άλμα του να φτάνει σε εντυπωσιακές διαστάσεις, θέτοντας μάλιστα σε κίνδυνο την… «έξοδό» του από τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου όχι μόνο συμμετείχε με ενθουσιασμό στο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», αλλά κατάφερε να κατακτήσει και την πρώτη θέση. Η επίδοσή του στον αγώνα αυτόν ανήλθε στα 6,29 μέτρα, ένα άλμα που κατοχυρώθηκε ως «ρεκόρ κήπου». Ο Έλληνας πρωταθλητής φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή του, διασκεδάζοντας με την ψυχή του στον χώρο του στενού του φίλου και διοργανωτή.

Αυτή η εμφάνιση του Τεντόγλου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εξαιρετικές αθλητικές του επιτυχίες. Η ικανότητά του να επιτυγχάνει κορυφαίες επιδόσεις, είτε σε επίσημους αγώνες είτε σε πιο αντισυμβατικές αθλητικές εκδηλώσεις, επιβεβαιώνει την αφοσίωσή του στο άθλημα και την αγάπη του για την πρόκληση.

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