Celeb News 05.10.2026

«Η αγάπη ελευθερώνει»: Χώρισαν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου

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Η Λίνα Πρίντζου στέλνει 1 συγκινητικό μήνυμα αγάπης και ελευθερίας, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού της από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου χώρισαν μετά από 17 χρόνια σχέσης.
  • Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε τον χωρισμό, δηλώνοντας ότι η αγάπη και ο σεβασμός παραμένουν.
  • Η Λίνα Πρίντζου ανέφερε ότι η αγάπη τους τους δυνάμωσε και τους σημάδεψε.
  • Η σχέση τους, που ξεκίνησε με γάμο στη Βενετία, ολοκληρώνεται με διατήρηση αμοιβαίου σεβασμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η είδηση του χωρισμού του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Λίνας Πρίντζου έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς το ζευγάρι θεωρούνταν ένα από τα πιο αγαπημένα και διακριτικά της ελληνικής showbiz. Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, επιβεβαίωσε τον χωρισμό του, τονίζοντας παράλληλα πως παρά τον χωρισμό, η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους παραμένουν.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με υψωμένα χέρια σε πλατεία, τιμώντας τη Μάρω Κοντού.
https://www.instagram.com/charalampopoulos_vasilis/

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, η Λίνα Πρίντζου θέλησε να μοιραστεί δημόσια τις σκέψεις της για το τέλος της κοινής τους πορείας. Μέσω μιας ανάρτησης στα social media, η οποία συνοδευόταν και από μια κοινή τους φωτογραφία, εξέφρασε τα συναισθήματά της με τρόπο που άγγιξε τους διαδικτυακούς της φίλους.

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Στο συγκινητικό της μήνυμα, η Λίνα Πρίντζου έγραψε: «Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει. Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία».

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με μουστάκι και γιλέκο, σε συγκινητική αφιέρωση για τη Μάρω Κοντού.
https://www.instagram.com/charalampopoulos_vasilis

Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει την βαθιά σύνδεση και την ουσιαστική αγάπη που υπήρξε μεταξύ του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Λίνας Πρίντζου, αλλά και την απόφαση τους να ακολουθήσουν πλέον χωριστούς δρόμους, απελευθερωμένοι από την ανάγκη της δέσμευσης, διατηρώντας όμως αναλλοίωτο τον σεβασμό και την αγάπη.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μαζί

Η σχέση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Λίνας Πρίντζου μετρούσε σχεδόν 17 χρόνια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Ιουνίου 2014, με έναν ρομαντικό και διακριτικό γάμο που τελέστηκε στη Βενετία, παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Η επιλογή της Βενετίας για τον γάμο τους, μιας πόλης γεμάτης ρομαντισμό και ιστορία, αντανακλούσε την προσωπικότητα και την αισθητική του ζευγαριού.

Παρά την επιβεβαίωση του χωρισμού, η ανάρτηση της Λίνας Πρίντζου δείχνει πως η αγάπη και η εκτίμηση που τρέφει για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο παραμένουν, στοιχεία που αναμένεται να διατηρηθούν και στο μέλλον, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τους δυο τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Βασίλης Χαραλαμπόπουλος Λίνα Πρίντζου
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