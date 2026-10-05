Celeb News 05.10.2026

Έτσι γιόρτασαν οι celebrities την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων – Δες τις συγκινητικές αναρτήσεις

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Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων έγινε αφορμή για τρυφερές αναρτήσεις από γνωστά πρόσωπα, που μάς σύστησαν ξανά τα αγαπημένα τους κατοικίδια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Celebrities γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με αναρτήσεις στα social media.
  • Μοιράστηκαν προσωπικές στιγμές με τα κατοικίδιά τους, στέλνοντας μηνύματα αγάπης.
  • Διάφοροι παρουσιαστές, ηθοποιοί και αθλητές τίμησαν την ημέρα με συγκινητικές αναρτήσεις.
  • Οι αναρτήσεις υπογραμμίζουν τη βαθιά σχέση ανθρώπων και κατοικίδιων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στις 4 Οκτωβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων αποτέλεσε την αφορμή για πολλούς Έλληνες celebrities να τιμήσουν τα αγαπημένα τους τετράποδα. Μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοί από την τηλεόραση, τον αθλητισμό και τον καλλιτεχνικό χώρο, μοιράστηκαν προσωπικές στιγμές με τους σκύλους και τις γάτες τους, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα αγάπης και υπευθυνότητας.

https://www.instagram.com/gliagas
https://www.instagram.com/gliagas

Ανάμεσα σε αυτούς που γιόρτασαν την ημέρα αυτή ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας μαζί με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά. Ο παρουσιαστής δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με τη σκυλίτσα τους, Φούσκα, γράφοντας: «Το καλύτερο πλάσμα του κόσμου. Η φουσκίδα μου…. Χρόνια πολλά στα ζωάκια μας!».

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Η Μαρία Αντωνά ακολούθησε το παράδειγμά του, μοιραζόμενη επίσης μια φωτογραφία με τη Φούσκα, την οποία αποκαλεί «πρώτη» και «μοναδική» της. Η ανάρτησή της στο Instagram υπογραμμίζει τη βαθιά σύνδεση που αισθάνεται με το αγαπημένο της κατοικίδιο, τονίζοντας την ιδιαίτερη θέση που κατέχει στην καρδιά της.

https://www.instagram.com/maria_antwna
https://www.instagram.com/maria_antwna

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν έμεινε εκτός, μοιραζόμενη φωτογραφίες με τη σκυλίτσα που της έχει χαρίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα γιορτάζει η “ανιδιοτελής αγάπη”. Χρόνια πολλά σε όλα τα πλάσματα που κάνουν τη ζωή μας ομορφότερη κι εμάς καλύτερους και πιο δίκαιους ανθρώπου».

https://www.instagram.com/mariampekatwrou
https://www.instagram.com/mariampekatwrou

Η Ρίτσα Μπιζόγλη, γνωστή για την αγάπη της στα αδέσποτα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη στιγμή που τάιζε γάτες στον δρόμο, δείχνοντας έμπρακτα την αφοσίωσή της στα ζώα. Η Φωτεινή Πετρογιάννη μοιράστηκε μια συγκινητική στιγμή με τον 13χρονο σκύλο της, Μοκάκο, γράφοντας: «Σχεδόν 13 χρόνια μαζί σου και σε γιορτάζουμε κάθε μέρα! Σ’αγαπώ Μοκάκο μου!».

https://www.instagram.com/r_bizogli
https://www.instagram.com/r_bizogli

Η Δέσποινα Καμπούρη εξομολογήθηκε πώς ο σκύλος της, Τάρας, πριν από πέντε χρόνια, έγινε αναπόσπαστο μέλος της οικογένειάς της. «Γιατί στην οικογένειά μας δεν υπάρχει “μισή” αγάπη. Ή αγαπάς ολόκληρο το πακέτο της ζωής μας ή δεν το παίρνεις καθόλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

fotini petrogianni_skylos_imera ton zoon
https://www.instagram.com/fotinipetrogianni_
https://www.instagram.com/elenitsolaki
https://www.instagram.com/elenitsolaki

Τέλος, η Τίνα Μεσσαροπούλου και η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκαν επίσης προσωπικές στιγμές με τα κατοικίδιά τους, εκφράζοντας την ανεκτίμητη αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους για την παρουσία τους στη ζωή τους. Η Ελένη Τσολάκη ανέφερε χαρακτηριστικά για τη σκυλίτσα της, Τρούφα: «Σ’ ευχαριστώ γιατί μου έμαθες τόσα πολλά ανιδιοτελώς! […] Θα σ’ αγαπώ για πάντα!».

Αυτές οι αναρτήσεις υπογραμμίζουν τη βαθιά σχέση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με τα κατοικίδιά τους και την αξία της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων ως υπενθύμιση της αγάπης και της φροντίδας που αξίζουν όλα τα πλάσματα.

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Παγκόσμια Ημέρα Ζώων
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