EUROVISION 05.10.2026

Eurovision 2027: Ποιοι καλλιτέχνες ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου

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Οι πρώτες πληροφορίες για πιθανούς εκπροσώπους της Κύπρου στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για το 2027 αρχίζουν να διαρρέουν, με ονόματα από την ελληνική και κυπριακή μουσική σκηνή να βρίσκονται στο επίκεντρο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Josephine, Biased Beast και Ήβη Αδάμου ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Eurovision 2027.
  • Η Josephine φέρεται να έχει ξανά πρόταση από τη Heaven Music, ενώ ο Biased Beast προτείνεται από την PANIK Records.
  • Η Ήβη Αδάμου, που εκπροσώπησε την Κύπρο το 2012, είναι επίσης υποψήφια.
  • Το ΡΙΚ εξετάζει απευθείας ανάθεση ή εθνικό τελικό με δέκα τραγούδια και κριτική επιτροπή/κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ενδιαφέρον για τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision έχει ήδη αρχίσει να πυροδοτεί συζητήσεις στην Κύπρο, με τις πρώτες πληροφορίες για καλλιτέχνες που φέρονται να έχουν προταθεί στο ΡΙΚ (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου) για το 2027 να κάνουν την εμφάνισή τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που βασίζονται σε πληροφορίες από την εκπομπή «Πάμε Παρέα» του OMEGA TV Κύπρου, 3 ονόματα έχουν ακουστεί έντονα: η Josephine, ο Biased Beast και η Ήβη Αδάμου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένα από αυτά τα ονόματα δεν αποτελεί επίσημη επιλογή του ΡΙΚ σε αυτό το στάδιο.

Η Antigoni εμφανίζεται με χρυσό φόρεμα στην πρόβα της για τον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2026.
https://www.instagram.com/antigoni

Η Josephine φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για την εκπροσώπηση της Κύπρου. Η Heaven Music φέρεται να έχει καταθέσει εκ νέου πρόταση για την Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία είχε βρεθεί κοντά στην ανάληψη αυτού του ρόλου και κατά την προηγούμενη διαδικασία επιλογής. Η παρουσία της σε έναν τέτοιο διαγωνισμό θα μπορούσε να φέρει μια νέα δυναμική, δεδομένης της δημοτικότητάς της.

Διάβασε επίσης: «Θα ήθελα να πάω Eurovision»: H αινιγματική δήλωση του Biased Beast στο Your Face Sounds Familiar

Στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την PANIK Records περιλαμβάνεται και ο Biased Beast. Ο νεαρός Κύπριος καλλιτέχνης έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό μουσικό σόου «Your Face Sounds Familiar», όπου οι ερμηνείες του είχαν αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Η πιθανή του συμμετοχή θα σηματοδοτούσε την ανάδειξη ενός νέου ταλέντου της κυπριακής μουσικής σκηνής στη διεθνή αρένα.

josephine
https://www.instagram.com/josephinewendel

Το όνομα της Ήβης Αδάμου βρίσκεται επίσης στο τραπέζι των συζητήσεων. Η Κύπρια τραγουδίστρια έχει ήδη μια αξιοσημείωτη πορεία στην Eurovision, έχοντας εκπροσωπήσει τη χώρα το 2012, σε ηλικία μόλις 18 ετών, με το τραγούδι «La La Love». Τότε, είχε κατακτήσει την 16η θέση στον μεγάλο τελικό. Μια νέα συμμετοχή της θα σήμαινε την επιστροφή της στη σκηνή του διαγωνισμού μετά από 15 χρόνια, φέροντας μαζί της την εμπειρία και την αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει έκτοτε.

Η Ήβη Αδάμου χαμογελαστή με γυαλιά ηλίου σε ανοιχτό όχημα
https://www.instagram.com/iviadamou

Η διαδικασία επιλογής παραμένει αβέβαιη

Παρά τις πρώτες συζητήσεις για τα ονόματα, το ΡΙΚ δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλεγεί ο τελικός εκπρόσωπος για το 2027. Το ραδιοτηλεοπτικό ίδρυμα εξετάζει διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας ανάθεσης, αλλά και της διοργάνωσης ενός εθνικού τελικού. Το προτεινόμενο σχέδιο για εθνικό τελικό περιλαμβάνει δέκα τραγούδια, ζωντανές εμφανίσεις και ένα σύστημα ψηφοφορίας που θα συνδυάζει την ψήφο του κοινού με αυτήν της κριτικής επιτροπής.

Ο Biased Beast με μακριά σγουρά μαλλιά και μαύρο γιλέκο, νικητής του YFSF, έτοιμος για την εμφάνισή του.
https://www.instagram.com/biasedbeast

Η «κούρσα» για την κυπριακή συμμετοχή έχει ήδη ξεκινήσει, τουλάχιστον σε επίπεδο φημών και προτάσεων. Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στο ΡΙΚ, το οποίο θα κληθεί να λάβει τις τελικές αποφάσεις τόσο σχετικά με τη διαδικασία επιλογής όσο και, φυσικά, για το ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει τελικά την Κύπρο στη σκηνή της Eurovision το 2027.

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Eurovision 2027 ΚΥΠΡΟΣ
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