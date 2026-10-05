Μουσική 05.10.2026

Γιώργος Σαμπάνης: Η συγκινητική στιγμή στο Κατράκειο και το ζεϊμπέκικο για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Ο Γιώργος Σαμπάνης τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία του στο Κατράκειο, μιλώντας για τη 18χρονη μουσική τους συνεργασία και τραγουδώντας μεγάλες επιτυχίες τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Σαμπάνης τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε συναυλία στο Κατράκειο.
  • Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί για 18 χρόνια, δημιουργώντας 22 τραγούδια.
  • Ο Σαμπάνης ερμήνευσε επιτυχίες που έγραψε για τον Μαζωνάκη, όπως τις «Ώρες Μικρές».
  • Η στιγμή κορυφώθηκε με το κοινό να τραγουδά και τον Σαμπάνη να χορεύει ζεϊμπέκικο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όταν ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δύο καλλιτέχνες συνδέονταν με μια μακρά και ξεχωριστή μουσική σχέση, που μετρά περίπου 18 χρόνια και έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Γιώργος Σαμπάνης τραγουδάει σε συναυλία με φώτα στην σκηνή, εκφράζοντας τη συγκίνησή του.
https://www.instagram.com/georgesabanis/

Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει υπογράψει τη μουσική σε συνολικά 22 τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μεταξύ των οποίων και αρκετές από τις μεγάλες επιτυχίες της τελευταίας περιόδου της πορείας του, που κυκλοφόρησαν από την Panik Records. Από τη σκηνή του Κατράκειου, ο Σαμπάνης μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για αυτή τη συνεργασία, επιλέγοντας να παρουσιάσει στο κοινό ορισμένα από τα τραγούδια που είχαν δημιουργήσει μαζί.

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«Στα 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε 22 τραγούδια. Από τη μία σκεφτόμουν να μην πω κανένα, από την άλλη σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο να μην πω κανένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σαμπάνης, εξηγώντας πως αποφάσισε τελικά να τα συμπεριλάβει στη συναυλία. «Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί», πρόσθεσε, εμφανώς φορτισμένος.

Ο Γιώργος Σαμπάνης στη σκηνή των MAD VMA 2023 με το τραγούδι «Μόνο Με Σένα» να γεμίζει συναίσθημα.
https://www.instagram.com/georgesabanis/

Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν και οι «Ώρες Μικρές», ένα από τα κομμάτια που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ερμηνεύσει σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Η στιγμή έγινε ακόμη πιο έντονη όταν το κοινό πήρε τη σκυτάλη και τραγούδησε δυνατά, ενώ ο Σαμπάνης άφησε το μικρόφωνο και στη συνέχεια χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο πάνω στη σκηνή.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιώργος Σαμπάνης τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από τη μουσική που τους ένωσε όλα αυτά τα χρόνια. Μια σχέση που ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες και αποτυπώθηκε σε τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, αποκτώντας μια ξεχωριστή θέση στη δισκογραφία του αείμνηστου καλλιτέχνη.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
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