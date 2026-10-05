Μουσική 05.10.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η αποθέωση στη Βοστώνη και η πρώτη live εμφάνιση του «Ρεύμα»

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποθεώθηκε στη sold out συναυλία του στη Βοστώνη, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά live το νέο του τραγούδι «Ρεύμα»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πραγματοποίησε sold out συναυλία στη Βοστώνη, αποθεωμένος από χιλιάδες θεατές.
  • Παρουσίασε για πρώτη φορά live το νέο του τραγούδι «Ρεύμα», το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα.
  • Οι επόμενοι διεθνείς σταθμοί του είναι το Παρίσι (18 Οκτωβρίου) και το Λονδίνο (22 Οκτωβρίου).
  • Ετοιμάζει επίσης εμφανίσεις στην Αθήνα, έχοντας μια γεμάτη μουσική σεζόν μπροστά του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει να γράφει τη δική του διεθνή πορεία, γνωρίζοντας για ακόμα μία φορά την αποθέωση από χιλιάδες θεατές. Αυτή τη φορά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρέθηκε στη Βοστώνη, όπου πραγματοποίησε μία ακόμα sold out συναυλία στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική απήχηση της μουσικής του και εκτός Ελλάδας.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Το κατάμεστο Agganis Arena υποδέχθηκε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με το κοινό να τραγουδά μαζί του τις μεγάλες επιτυχίες του και να τον αποθεώνει καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Με τις δυνατές ερμηνείες του, την ενέργεια και τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία, ο καλλιτέχνης παρέσυρε τους χιλιάδες θεατές σε ένα μουσικό show γεμάτο ένταση και συναίσθημα.

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Ξεχωριστή θέση στη βραδιά είχε το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού με τίτλο «Ρεύμα», το οποίο παρουσίασε για πρώτη φορά live. Το νέο κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες από την Panik Platinum και ήδη έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη προσμονή στο κοινό του καλλιτέχνη.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Η live πρεμιέρα του «Ρεύμα» στη Βοστώνη αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της συναυλίας, με το κοινό να υποδέχεται θερμά το νέο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, άλλωστε, βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, συνεχίζοντας παράλληλα την επιτυχημένη διεθνή του πορεία.

Μετά τη Βοστώνη, επόμενοι διεθνείς σταθμοί του είναι το Παρίσι και το Λονδίνο. Στις 18 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Παρίσι, ενώ στις 22 Οκτωβρίου επιστρέφει στο εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου για δεύτερη φορά.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos

Η επιστροφή του στο Royal Albert Hall έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη του συναυλία στον ιστορικό χώρο, η οποία είχε αποτελέσει σημαντικό σταθμό στη διεθνή του πορεία. Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός προετοιμάζει και τις εμφανίσεις του στη νυχτερινή Αθήνα, έχοντας μπροστά του μια γεμάτη μουσική σεζόν.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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