Evangelia: 5 τραγούδια της που αξίζει να έχεις στο repeat

Από το «Páli» και το «Fotiá» μέχρι το «Paréa», η Evangelia συνδυάζει ελληνικά στοιχεία με σύγχρονη pop και κοιτάζει προς τα Grammys

Με μια ματιά Η Evangelia συνδυάζει ελληνικές ρίζες με διεθνή pop, δημιουργώντας ξεχωριστό ήχο.

Το όνειρό της είναι να τραγουδήσει στα ελληνικά στα Grammys με μπουζούκι.

Το ντεμπούτο άλμπουμ της «Peproméno» κυκλοφόρησε το 2025.

Τραγούδια όπως το «Fotiá» και το «Paréa» αναδεικνύουν τον μοναδικό της ήχο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από την Κρήτη και το New Jersey μέχρι τη διεθνή pop σκηνή, η Evangelia έχει δημιουργήσει έναν ήχο που συνδυάζει τις ελληνικές μουσικές της ρίζες με τη σύγχρονη pop. Με τραγούδιαπου παντρεύουν ελληνικούς στίχους, παραδοσιακά στοιχεία και διεθνείς επιρροές, η τραγουδίστρια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, χτίζοντας σταδιακά το δικό της κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Γεννημένη στο New Jersey από Ιταλοαμερικανίδα μητέρα και Κρητικό πατέρα, η Evangelia μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κουλτούρες, οι οποίες αποτελούν μέχρι σήμερα βασικό κομμάτι της μουσικής της ταυτότητας. Πριν ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική, σπούδασε Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες και εργάστηκε ως δασκάλα για τρία χρόνια. Ωστόσο, το τραγούδι παρέμενε το μεγάλο της όνειρο και, παράλληλα με τη δουλειά της, έγραφε μουσική και εμφανιζόταν σε χώρους της Νέας Υόρκης, μέχρι να αποφασίσει να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην καλλιτεχνική της πορεία.

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Το 2026 τη βρίσκει να συνεχίζει να εξερευνά τον ήχο της μέσα από το project «PARÉA», με νέες κυκλοφορίες όπως το «Γλυκό Μεθύσι» και το «Ένα Νερό», ένα τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια, καθώς συνδέεται με τις οικογενειακές της αναμνήσεις και την Κρήτη. Παράλληλα, η συνεργασία της με τη Lena Zevgara στο «Παρέα» ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή της με την ελληνική μουσική. Μετά το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Peproméno», που κυκλοφόρησε το 2025, η Evangelia συνεχίζει να συνδυάζει διαφορετικές μουσικές επιρροές, διατηρώντας σταθερά τον προσωπικό της χαρακτήρα.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Unplugged Stories» του MAD, τον Ιούλιο του 2026, η Evangelia μίλησε για τα επόμενα βήματα της καριέρας της και για ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της: να βρεθεί στη σκηνή των Grammys, τραγουδώντας στα ελληνικά και έχοντας δίπλα της ένα μπουζούκι. Όπως εξήγησε, θα ήθελε μέσα από αυτή την εμφάνιση να κάνει περήφανες τόσο την Ελλάδα όσο και την ελληνική διασπορά, αλλά και τη γιαγιά της, που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής και της μουσικής της έμπνευσης.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της επιμονής και της σκληρής δουλειάς, αλλά και στην επιθυμία της να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή. Για την Evangelia, η διεθνής αναγνώριση αποτελεί έναν μεγάλο στόχο, χωρίς όμως να χάνει την επαφή με τις ρίζες και τους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν.

5 τραγούδια της Evangelia που αξίζει να βάλεις στο repeat

1. «Fotiá» Ένα από τα τραγούδια που έβαλαν την Evangelia δυναμικά στον μουσικό χάρτη. Η συνεργασία της με την Eleni Foureira συνδυάζει pop ρυθμούς με ελληνικά στοιχεία και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας σε διπλή πλατινένια πιστοποίηση. 2. «Páli» Ένα χαρακηριστικό δείγμα του προσωπικού της ήχου, με σύγχρονη pop αισθητική και ελληνικές επιρροές. Το «Páli» συγκαταλέγεται στα τραγούδια που συνέβαλαν στην αναγνωρισιμότητά της. 3. «Paréa» Το «Paréa» συνδυάζει τον σύγχρονο pop ήχο της Evangelia με τις ελληνικές μουσικές επιρροές της. Το τραγούδι βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης για τη Eurovision 2026, αναδεικνύοντας την επιθυμία της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με έναν ήχο που συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική. 4. «Aletheia?!» Ένα ακόμη κομμάτι που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο συνδυασμό ελληνικού και διεθνούς pop ήχου που χαρακτηρίζει την Evangelia, προσθέτοντας μια διαφορετική πλευρά στη δισκογραφία της. Με τη μελωδία και τον ρυθμό του, το τραγούδι συμπληρώνει την ξεχωριστή μουσική ταυτότητα που έχει διαμορφώσει η ίδια. 5. «Vále» Το «Vále» είναι ένα από τα τραγούδια που ανέδειξαν τη σύγχρονη μουσική ταυτότητα της Evangelia, συνδυάζοντας τον pop ήχο με ελληνικά στοιχεία και αναφορές στις μουσικές της ρίζες. Μέσα από τη δυναμική του μελωδία και τον έντονο ρυθμό του, το κομμάτι αποτυπώνει την καλλιτεχνική της προσέγγιση, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην ελληνική παράδοση και τις διεθνείς pop επιρροές. Η συμμετοχή της με το τραγούδι στον ελληνικό εθνικό τελικό για τη Eurovision έφερε την Evangelia στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερο κόσμο να γνωρίσει τη μουσική της και να έρθει σε επαφή με τον ιδιαίτερο ήχο της.

Με διεθνείς εμφανίσεις, συνεργασίες και νέες μουσικές αναζητήσεις, η Evangelia συνεχίζει να χτίζει μια πορεία που συνδέει την ελληνική της ταυτότητα με τις φιλοδοξίες της για το εξωτερικό. Και, όπως έχει δηλώσει η ίδια, το όνειρο να τραγουδήσει στα ελληνικά στη σκηνή των Grammys παραμένει ένας από τους σημαντικότερους στόχους της.

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