Ο Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία: 6 τραγούδια του ξεπέρασαν το 1 δισ. streams στο Spotify

Με μια ματιά Έξι τραγούδια του Michael Jackson ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Το «Don’t Stop ’Til You Get Enough» είναι το τελευταίο κομμάτι που έφτασε αυτό το ορόσημο.

Η μουσική του Michael Jackson παραμένει διαχρονική και δημοφιλής δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της.

Το streaming επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία του καλλιτέχνη στο σύγχρονο μουσικό τοπίο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michael Jackson συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η μουσική του δεν γνωρίζει εποχές, σύνορα ή ημερομηνίες λήξης, καθώς πλέον έχει επίσημα 6 τραγούδια που έχουν ξεπεράσει το εντυπωσιακό όριο του 1 δισεκατομμυρίου αναπαραγωγών στο Spotify. Το «Don’t Stop ’Til You Get Enough» είναι το πιο πρόσφατο κομμάτι του που περνά αυτό το ορόσημο, προσθέτοντας ακόμη ένα διαμάντι σε μια ήδη εντυπωσιακή ψηφιακή διαδρομή. Αν έχεις μεγαλώσει με τη μουσική του, αν έχεις χορέψει έστω μία φορά στους ρυθμούς του ή αν απλώς έχεις αναρωτηθεί ποιοι καλλιτέχνες καταφέρνουν να παραμένουν διαχρονικά παρόντες στις playlists εκατομμυρίων ακροατών, η συγκεκριμένη επίδοση λέει πολλά: ο Michael Jackson εξακολουθεί να ακούγεται μαζικά, δεκαετίες μετά την κυκλοφορία των μεγαλύτερων επιτυχιών του.

Το «Don’t Stop ’Til You Get Enough» αποτελεί πλέον το έκτο τραγούδι του Michael Jackson που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο Spotify. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1979 και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της πρώιμης solo καριέρας του, εξακολουθεί να βρίσκει νέο κοινό σχεδόν μισό αιώνα αργότερα. Η χαρακτηριστική disco-funk ενέργειά του, η εμβληματική ερμηνεία του Jackson και η θέση του στην ιστορία της pop μουσικής έχουν μετατρέψει το κομμάτι σε ένα από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν να μην παλιώνουν ποτέ. Και τώρα, η streaming εποχή έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη διαχρονικότητα με έναν αριθμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

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Με το «Don’t Stop ’Til You Get Enough», ο Michael Jackson φτάνει πλέον τα έξι τραγούδια με περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο Spotify. Η λίστα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες στην ιστορία της pop:

«Billie Jean»

«Beat It»

«Smooth Criminal»

«Thriller»

«Rock With You»

«Don’t Stop ’Til You Get Enough»

Αρκεί να κοιτάξεις τους τίτλους για να καταλάβεις το μέγεθος του επιτεύγματος. Πρόκειται για τραγούδια που όχι μόνο σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της καριέρας του Jackson, αλλά παραμένουν ενεργά στην καθημερινή ακρόαση ενός τεράστιου παγκόσμιου κοινού.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που συνδέονται με μια συγκεκριμένη εποχή και υπάρχουν και εκείνοι που καταφέρνουν να ξεπερνούν την εποχή τους. Ο Michael Jackson ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Το «Thriller», το «Billie Jean», το «Beat It» και το «Smooth Criminal» δεν είναι απλώς παλιές μεγάλες επιτυχίες. Είναι τραγούδια που εξακολουθούν να αναγνωρίζονται μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα, να χρησιμοποιούνται σε playlists, να επιστρέφουν στα charts και να αποκτούν συνεχώς νέους ακροατές. Το Spotify έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μετράμε την επιτυχία ενός τραγουδιού. Σε μια εποχή όπου η φυσική πώληση δίσκων δεν αποτελεί πλέον τον βασικό δείκτη δημοφιλίας, το streaming έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς. Και το γεγονός ότι έξι τραγούδια του Michael Jackson έχουν περάσει το 1 δισεκατομμύριο streams δείχνει πόσο ισχυρή παραμένει η παρουσία του στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.

Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο ο αριθμός των αναπαραγωγών, αλλά και η χρονική απόσταση που χωρίζει τις αρχικές κυκλοφορίες αυτών των τραγουδιών από το σημερινό κοινό. Το «Don’t Stop ’Til You Get Enough» κυκλοφόρησε το 1979. Το «Thriller» και το «Billie Jean» ανήκουν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ το «Smooth Criminal» ήρθε αργότερα, μέσα από την εποχή του «Bad». Κι όμως, όλα αυτά τα τραγούδια συνεχίζουν να συγκεντρώνουν εκατομμύρια streams. Αν σκεφτείς πόσο διαφορετικός ήταν ο τρόπος με τον οποίο άκουγες μουσική όταν κυκλοφόρησαν, το επίτευγμα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό. Από τα βινύλια και τις κασέτες μέχρι τα CD και σήμερα τις ψηφιακές πλατφόρμες, τα τραγούδια του Jackson έχουν περάσει από σχεδόν κάθε μεγάλη αλλαγή στη μουσική κατανάλωση.

Το νέο επίτευγμα του «Don’t Stop ’Til You Get Enough» προσθέτει ακόμη μία σημαντική ψηφιακή διάκριση στην κληρονομιά του Michael Jackson. Το Spotify έχει δημιουργήσει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο με τον οποίο το κοινό επιστρέφει σε παλιότερα τραγούδια. Δεν χρειάζεται πλέον να αναζητήσεις έναν παλιό δίσκο ή να περιμένεις να ακούσεις ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο. Με λίγα taps, μπορείς να επιστρέψεις σε μια επιτυχία που κυκλοφόρησε πριν από δεκαετίες – και κάθε ακρόαση προστίθεται στο συνολικό streaming του τραγουδιού. Έτσι, η μουσική ιστορία συναντά τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Και στην περίπτωση του Michael Jackson, η συνάντηση αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

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