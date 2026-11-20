Οι U2 κατακτούν τη 12η κορυφή τους στα ARIA Charts με το «Carnaval De Luz» και ισοφαρίζουν τη Madonna σε No1 albums

Με μια ματιά Το νέο άλμπουμ των U2, «Carnaval De Luz», έφτασε στο Νο. 1 των ARIA Charts της Αυστραλίας.

Αυτή είναι η 12η πρωτιά των U2 στην Αυστραλία, ισοφαρίζοντας τη Madonna.

Οι U2 βρίσκονται τέταρτοι σε No. 1 άλμπουμ, πίσω από The Beatles, Taylor Swift και Jimmy Barnes.

Ο Jamie Miller κατέκτησε την κορυφή του ARIA Singles Chart με το «Babydoll». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι U2 αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την αδιαμφισβήτητη τους δυναμική, καθώς το νέο τους άλμπουμ, «Carnaval De Luz», κάνει την εμφάνισή του στην κορυφή των ARIA Charts της Αυστραλίας. Αυτή η 12η πρωτιά για τους Ιρλανδούς θρύλους της ροκ, μέσω της Island/Universal, σηματοδοτεί μια ακόμη λαμπρή στιγμή στην πολυετή καριέρα τους και τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες No. 1 κυκλοφορίες στην ιστορία των αυστραλιανών charts.

Η πορεία των U2 στα ARIA Charts ξεκίνησε το 1984 με το «The Unforgettable Fire», έναν χρόνο μετά την έναρξη των charts, και ακολούθησαν αμέτρητες επιτυχίες, όπως τα «Rattle and Hum» (1988), «Achtung Baby» (1991), «Zooropa» (1993), «Pop» (1997), «The Best Of 1980-1990» (1998), «All That You Can’t Leave Behind» (2000), «The Best Of 1990-2000» (2002), «How To Dismantle An Atomic Bomb» (2004), «U218 Singles» (2006) και «No Line On The Horizon» (2009). Με αυτή τη νέα επιτυχία, οι U2 ισοφαρίζουν τη Madonna, φτάνοντας τις 12 πρωτιές και καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση όλων των εποχών. Μπροστά τους βρίσκονται μόνο οι The Beatles και η Taylor Swift με 14 No. 1 άλμπουμ, ενώ ο Jimmy Barnes κατέχει το ρεκόρ με 16, και 22 αν συμπεριληφθούν οι κυκλοφορίες με τους Cold Chisel.

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Η εβδομάδα που πέρασε στα ARIA Charts ήταν ιδιαίτερα γόνιμη για καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ο Aphex Twin, εορτάζοντας τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του «Drukqs», εισέρχεται στο Νο. 14 με την επετειακή έκδοση του άλμπουμ του, σημειώνοντας την υψηλότερη θέση του στην Αυστραλία, ξεπερνώντας το Νο. 45 του «Selected Ambient Works Volume II».

Επιπλέον, ο αείμνηστος βασιλιάς της pop, Michael Jackson, επιστρέφει στο Νο. 21 με το πρώην No. 1 άλμπουμ του «Invincible», χάρη στην κυκλοφορία της 25ης επετειακής έκδοσής του. Το αυστραλιανό punk rock συγκρότημα Trophy Eyes κάνει επίσης δυναμική είσοδο στο Νο. 24 με την 10η επετειακή έκδοση του «Chemical Miracle».

Η εβδομάδα υποδέχεται επίσης νέες κυκλοφορίες από το γερμανικό DJ duo DJ Heartstring (Νο. 17 με το «Sentimental Ultra»), τους Sydney pub rockers The Johnnys (Νο. 40 με το «Rarehide – Outtakes, B-sides And Rarities») και το Queensland sibling act Vixens of Fall (Νο. 48 με το ανεξάρτητο «Fox Hollow»).

Στο ARIA Singles Chart, ο Ουαλός pop καλλιτέχνης Jamie Miller κατακτά την κορυφή με το τραγούδι του «Babydoll», ανεβαίνοντας από το Νο. 4 στο Νο. 1. Ο Jamie Miller, πρώην διαγωνιζόμενος στο «The Voice U.K.», γίνεται έτσι όχι μόνο ο πρώτος καλλιτέχνης που φτάνει στο Νο. 1 το 2026, αλλά και ο μοναδικός solo άνδρας καλλιτέχνης που κορυφώνει το chart των singles φέτος. Η τελευταία φορά που ένας solo άνδρας καλλιτέχνης βρέθηκε στην κορυφή των ARIA Charts ήταν τον Ιούλιο του 2025 με τον Justin Bieber και το τραγούδι «Daisies».

Τέλος, η αναμενόμενη κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI» ωθεί το τραγούδι «Flower In A Hurricane» (Ed Banger Records/Universal) σε νέα υψηλά, φτάνοντας στο Νο. 17. Το κομμάτι, μια συνεργασία των Γάλλων electronic καλλιτεχνών Justice με την Αμερικανίδα R&B σταρ SZA, καθώς και τους Αυστραλούς Tame Impala και King Gizzard & The Lizard Wizard, σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο από το Νο. 48. Ήταν μια σπουδαία εβδομάδα για τον Kevin Parker των Tame Impala, ο οποίος απέσπασε βραβεία στα ARIA Awards 2026 την προηγούμενη Τετάρτη. Οι Tame Impala έχουν δύο τραγούδια, τα «Dracula» (πτώση από 9-12) και «Loser» (παραμένει στο Νο. 22), στο τρέχον Top 50 Singles Chart.

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