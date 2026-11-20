Με μια ματιά Το «sharenting» αφορά γονείς που μοιράζονται τη ζωή των παιδιών τους στα social media, εγείροντας ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.

Η Ευρώπη προωθεί δράσεις ευαισθητοποίησης, όπως η καμπάνια «Pause Before You Post», για την προστασία των παιδιών.

Στην Ελλάδα, αναμένεται η διάθεση της δωρεάν εφαρμογής FantomApp για την προστασία προσωπικών δεδομένων νέων στο διαδίκτυο.

Η δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών ρυθμίζεται από το δικαίωμα του παιδιού στην ιδιωτικότητα και την προσωπικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρακτική του «sharenting», όπου γονείς μοιράζονται εκτενώς τη ζωή των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις πρώτες τους αναρτήσεις μέχρι καθημερινές στιγμές, εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ψυχολογική ευημερία των παιδιών. Το φαινόμενο αυτό, που τροφοδοτείται από την επιθυμία για έκφραση αγάπης και περηφάνιας, αλλά ενίοτε και από την ανάγκη για αναγνώριση, έχει γίνει αντικείμενο προβληματισμού από αρμόδιους φορείς σε όλη την Ευρώπη.

Αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του sharenting, η Ευρώπη μέσω των Αρχών Προστασίας Δεδομένων, προχωρά σε δράσεις ευαισθητοποίησης, όπως η καμπάνια «Pause Before You Post». Στην Ελλάδα, αναμένεται η διάθεση, εντός του 2026, της ελληνικής έκδοσης του FantomApp. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή που αναπτύχθηκε από τη γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (CNIL) και στοχεύει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των νέων στο διαδίκτυο.

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Το FantomApp, διαθέσιμο μέσω App Store, Google Play και διαδικτυακά, θα προσφέρει εργαλεία για τη ρύθμιση της ιδιωτικότητας, τον έλεγχο κωδικών πρόσβασης και την αφαίρεση ανεπιθύμητου περιεχομένου. Είναι σχεδιασμένο να μην συλλέγει προσωπικά δεδομένα πέρα από την απαραίτητη IP και τον τύπο συσκευής, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία των χρηστών του.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών στα social media δεν απαγορεύεται καθολικά. Ωστόσο, οι γονείς καλούνται να λαμβάνουν υπόψη ότι η εικόνα, η προσωπικότητα και η ιδιωτική ζωή είναι δικαιώματα του ίδιου του παιδιού. Κάθε δημοσίευση δημιουργεί ένα ψηφιακό αποτύπωμα που μπορεί να ακολουθεί το παιδί για πολλά χρόνια, ακόμη και αν το περιεχόμενο αφαιρεθεί από τον αρχικό λογαριασμό.

Στην Ελλάδα, οι καταγγελίες που φτάνουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και στον Συνήγορο του Παιδιού αφορούν κυρίως γονείς που βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν χωρίσει, οι οποίοι καταγγέλλουν ο ένας τον άλλον για δημοσιοποίηση φωτογραφιών του παιδιού. Η Αρχή επισημαίνει ότι μια ανάρτηση ανηλίκου μπορεί να εμπίπτει στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, εφόσον η δραστηριότητα δεν είναι αποκλειστικά προσωπική ή οικιακή, με βασικό κριτήριο τον πραγματικό χαρακτήρα της ανάρτησης, τον κύκλο των αποδεκτών και τον σκοπό της.

Πίσω από το sharenting κρύβεται συχνά η γονική ανάγκη για αναγνώριση και θαυμασμό, συνδέοντας την αγάπη για τα παιδιά με την αναβίωση των δικών τους παιδικών αναγκών. Το παιδί, άθελά του, μπορεί να μετατραπεί σε «βιτρίνα» του γονιού, αποδεικνύοντας την επιτυχία του. Ακόμη και οι φωτογραφίες που δείχνουν τη σχέση γονιού-παιδιού, ενδέχεται να αφηγούνται περισσότερο την ιστορία του ενήλικα.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι τα παιδιά αισθάνονται την ανάγκη να ανταποκριθούν σε αυτές τις γονικές προσδοκίες, αναλαμβάνοντας το βάρος να καλύψουν όχι μόνο τις δικές τους ανάγκες, αλλά και την επιθυμητή ιστορία που η οικογένεια θέλει να αφηγηθεί.

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