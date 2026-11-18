Με μια ματιά Το GTA 6 κυκλοφορεί τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, προκαλώντας παγκόσμιο παροξυσμό και σημαντικό αριθμό αιτημάτων άδειας.

Ορισμένοι gamers αλλάζουν την περιοχή της κονσόλας τους σε Νέα Ζηλανδία για πρόωρη πρόσβαση, αποφεύγοντας spoilers.

Η κυκλοφορία του GTA 6 απαιτεί 212GB χώρο, με παρόχους internet να αυξάνουν χωρητικότητα.

Το GTA 6 δεν θα είναι διαθέσιμο σε PC αρχικά, ενώ οι παίκτες μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ Jason και Lucia. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του GTA 6 έχει ξεκινήσει, με τους απανταχού gamers να βρίσκονται σε κατάσταση παροξυσμού ενόψει της πολυαναμενόμενης πρεμιέρας. Μετά από 13 χρόνια αναμονής, η νέα έκδοση της θρυλικής σειράς Grand Theft Auto ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, σηματοδοτώντας ένα από τα μεγαλύτερα gaming γεγονότα των τελευταίων ετών. Το μέγεθος του ενδιαφέροντος έχει μεταφραστεί σε πρωτόγνωρες οργανώσεις από τους fans, που προσαρμόζουν την καθημερινότητά τους γύρω από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας.

Στη Βρετανία, η εταιρεία λογισμικού ανθρώπινου δυναμικού BrightHR, αναλύοντας στοιχεία από εκατομμύρια εργαζομένους, διαπίστωσε ότι το GTA βρίσκεται πίσω από ένα σημαντικό ποσοστό αιτημάτων για άδεια. Εκτιμάται ότι για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, περίπου 83.000 ημέρες άδειας έχουν «κλειστεί» αποκλειστικά λόγω του παιχνιδιού. Αυτή η πρακτική, αν και όχι πρωτόγνωρη στον χώρο του gaming είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενες μεγάλες κυκλοφορίες όπως το Red Dead Redemption 2 και το Cyberpunk 2077 φέτος αποκτά νέα διάσταση.

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Πολλοί gamers δεν περιορίζονται σε μία απλή ημέρα άδειας. Σύμφωνα με αναφορές, έχουν προγραμματιστεί πολυήμερες απουσίες, θεματικές βραδιές αφιερωμένες στο παιχνίδι, ακόμη και προβολές σε μεγάλη οθόνη. Κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο να δημιουργήσουν λεπτομερή προγράμματα που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ώρες για παιχνίδι, ύπνο και διαλείμματα, με στόχο να μεγιστοποιήσουν την εμπειρία τους τις πρώτες ημέρες.

Το «κόλπο» της Νέας Ζηλανδίας για πρόωρη πρόσβαση

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους παίκτες είναι η δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στο παιχνίδι νωρίτερα. Δεδομένου ότι το GTA 6 κυκλοφορεί τα μεσάνυχτα τοπική ώρα σε κάθε περιοχή, η Νέα Ζηλανδία, λόγω της χρονικής της ζώνης, είναι μία από τις πρώτες χώρες όπου θα γίνει διαθέσιμο. Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους χρήστες, κυρίως σε κονσόλες Xbox, να εξετάζουν τη δυνατότητα αλλαγής της περιοχής της κονσόλας τους, ώστε να εμφανίζονται σαν να βρίσκονται στη Νέα Ζηλανδία. Οι αναζητήσεις για τον όρο «GTA 6 New Zealand trick» στη Βρετανία έχουν αυξηθεί θεαματικά, ξεπερνώντας το 5.000% τον τελευταίο μήνα.

Το κίνητρο δεν είναι μόνο η πρόωρη απόλαυση του παιχνιδιού, αλλά και η αποφυγή πιθανών spoilers. Η διαφορά ώρας μπορεί να δώσει στους παίκτες της Νέας Ζηλανδίας αρκετές ώρες πλεονέκτημα, διάστημα στο οποίο βίντεο και πληροφορίες μπορούν να διαδοθούν ταχύτατα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, αυτή η τακτική ενέχει ρίσκα. Η Microsoft και η Sony έχουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με τους λογαριασμούς και τις αγορές ανά περιοχή, με τους όρους της Sony να θεωρούνται πιο περιοριστικοί. Οι παίκτες που επιχειρούν τέτοιες αλλαγές μπορεί να παραβιάσουν τους όρους χρήσης, αντιμετωπίζοντας περιορισμούς στους λογαριασμούς τους ή ακόμη και απώλεια πρόσβασης σε ψηφιακά παιχνίδια.

Προετοιμασία για τη λήψη και η απουσία PC έκδοσης

Το τεράστιο ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στην προετοιμασία για τη λήψη του παιχνιδιού, το οποίο απαιτεί 212GB χώρου. Πάροχοι internet, όπως η BT και η Virgin Media στη Βρετανία, έχουν ήδη αυξήσει τη χωρητικότητά τους για να ανταποκριθούν στην αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση.

Ένα κρίσιμο σημείο για πολλούς είναι ότι το GTA 6 δεν θα είναι διαθέσιμο σε PC κατά την αρχική του κυκλοφορία, μια στρατηγική που ακολουθήθηκε και σε προηγούμενες εκδόσεις της σειράς. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες υπολογιστών θα πρέπει να περιμένουν, ενώ οι παίκτες που θέλουν να απολαύσουν το παιχνίδι από την πρώτη ημέρα θα στραφούν στις κονσόλες.

Η αναμονή ενισχύεται από τη φύση της σειράς, γνωστής για τον ανοιχτό κόσμο, την απόλυτη ελευθερία κίνησης και την αίσθηση ότι ο παίκτης μπορεί να ακολουθήσει την κεντρική ιστορία ή να εξερευνήσει ελεύθερα το περιβάλλον. Για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς, οι παίκτες θα μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ του άνδρα πρωταγωνιστή Jason και της γυναίκας πρωταγωνίστριας Lucia, ένα στοιχείο που έχει προκαλέσει επιπλέον ενδιαφέρον, ειδικά σε παίκτριες που αισθάνονται μεγαλύτερη ταύτιση με τη δυνατότητα επιλογής γυναικείου χαρακτήρα.

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