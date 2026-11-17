Με μια ματιά Το 6ο επεισόδιο του NYXDrop Season 2 επικεντρώθηκε στο "Old & Viral Challenge", συνδυάζοντας κλασικά τραγούδια με σύγχρονες προσεγγίσεις.

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να δημιουργήσουν viral περιεχόμενο για το TikTok, χρησιμοποιώντας αυθεντικούς ή νέους στίχους.

Η Victoria, ο Giulio, η Eva Som και ο Jongo ξεχώρισαν με τις δημιουργικές τους διασκευές και προσωπικές ερμηνείες.

Μετά το 6ο επεισόδιο, οι Jongo, MONDKID και Giulio βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, καθώς πλησιάζει ο ημιτελικός. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 επέστρεψε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου με το 6ο επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε στις 16:00 στο TikTok του MAD TV, στις 18:00 στο YouTube του MAD TV και στις 20:00 στο τηλεοπτικό κανάλι MAD TV. Μετά τις προηγούμενες μουσικές δοκιμασίες, οι οκτώ διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν μπροστά σε μια νέα πρόκληση, αυτή τη φορά με στόχο να συνδυάσουν το κλασικό με το σύγχρονο και να δημιουργήσουν το επόμενο viral μουσικό hit.

Η αποστολή του επεισοδίου είχε τίτλο Old & Viral Challenge και έφερε στο προσκήνιο αγαπημένες, διαχρονικές μελωδίες, οι οποίες απέκτησαν μια διαφορετική μουσική προσέγγιση μέσα από τις διασκευές του music director του project, Βασίλη Κουμεντάκου. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τους αυθεντικούς στίχους ή να γράψουν τους δικούς τους, προσθέτοντας την προσωπικότητά τους και τη δική τους ιστορία σε κάθε τραγούδι.

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Το ζητούμενο δεν ήταν απλώς μια καλή ερμηνεία, αλλά η δημιουργία ενός ξεχωριστού μουσικού περιεχομένου που θα μπορούσε να ξεχωρίσει στο TikTok και να γίνει viral. Τις προσπάθειες των διαγωνιζόμενων παρακολούθησαν και αξιολόγησαν οι LILA και STAVENTO, ενώ η Mary Sunshine, στον ρόλο της NYX Reporter, βρέθηκε δίπλα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας. Παράλληλα, οι Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου ανέλαβαν το styling των συμμετεχόντων, προσθέτοντας τη δική τους δημιουργική πινελιά στις εμφανίσεις τους.

Η Ilenia Williams, από την πλευρά της, παρουσίασε το challenge και υπενθύμισε στους διαγωνιζόμενους πως το προσωπικό στοιχείο και η αυθεντικότητα είναι αυτά που μπορούν να κάνουν μια δημιουργία να ξεχωρίσει στα social media.

Οι 8 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή για το Old & Viral Challenge

Η νέα δοκιμασία έφερε στη σκηνή τους Jongo, MONDKID, Zorz, Giulio, Victoria, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Eva Som και Kristiana, οι οποίοι κλήθηκαν να μεταμορφώσουν κλασικά τραγούδια σε σύγχρονες μουσικές δημιουργίες. Κάθε διαγωνιζόμενος επέλεξε τη μελωδία που ένιωθε πιο κοντά του, ενώ αρκετοί αποφάσισαν να γράψουν πρωτότυπους στίχους, αντλώντας έμπνευση από προσωπικά βιώματα και συναισθήματα.

Η Victoria επέλεξε το «Ζητάτε να σας πω»

Η Victoria επέλεξε το κλασικό τραγούδι «Ζητάτε να σας πω», δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στους στίχους του. Αξιοποίησε, μάλιστα, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την παρουσία της στα social media, παρουσιάζοντας μια ερμηνεία που συνδύαζε το προσωπικό της ύφος με την ταυτότητά της ως κοπέλα από την Ουκρανία που ζει στην Ελλάδα. Οι κριτές ξεχώρισαν την αυθεντικότητα της προσέγγισής της και τη χαρακτήρισαν έξυπνη ιδέα που θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλά στο TikTok.

Ο Giulio συνδύασε το «The House of the Rising Sun» με το δικό του «Boss»

Ο Giulio επέλεξε το «The House of the Rising Sun», αλλά αποφάσισε να κάνει μια αναπάντεχη μουσική σύνδεση, ενσωματώνοντας στίχους του τραγουδιού «Boss» της Lila. Η ιδέα του ενθουσίασε την ομάδα, η οποία αναγνώρισε πως μια τέτοια μίξη θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή στο TikTok. Μάλιστα, οι κριτές τον παρότρυναν να ανεβάσει το αποτέλεσμα στα social media, καθώς θεώρησαν πως είχε όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει.

Η Eva Som έστειλε ένα μήνυμα ενδυνάμωσης μέσα από το «Ζητάτε να σας πω»

Η Eva Som επέλεξε επίσης το «Ζητάτε να σας πω», ωστόσο ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, γράφοντας δικούς της στίχους. Μέσα από την ερμηνεία της θέλησε να μιλήσει στη νέα γενιά για την πίστη στον εαυτό μας, τα εμπόδια που συναντάμε και τη σημασία του να μην εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας, ενώ παράλληλα έδωσε μια ξεχωριστή διάσταση στο act της, χορεύοντας μπαλέτο επί σκηνής.

Ο Jongo συγκινήθηκε με το «The House of the Rising Sun»

Ο Jongo επέλεξε το διαχρονικό «The House of the Rising Sun», παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερα συναισθηματική εκδοχή του τραγουδιού. Η ερμηνεία του συνδέθηκε με προσωπικές σκέψεις και προβληματισμούς, ενώ μετά την εμφάνισή του μίλησε για τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν στη μουσική βιομηχανία, τονίζοντας πως η εμφάνιση και ο σωματότυπος δεν θα έπρεπε να καθορίζουν ποιος μπορεί να βρίσκεται στη σκηνή.

Η Kristiana τραγούδησε το «Μενεξέδες και ζουμπούλια»

Η Kristiana επέλεξε το «Μενεξέδες και ζουμπούλια», ένα τραγούδι που γνώριζε και ένιωθε πως μπορούσε να προσεγγίσει. Η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια, με τους κριτές να αναγνωρίζουν την προσπάθειά της, αν και παρατήρησαν έναν αρχικό δισταγμό και κάποια δυσκολία στο να δώσει ξεκάθαρη κατεύθυνση στην ερμηνεία της.

Ο Zorz έκανε το «When the Saints Go Marching In»

Ο Zorz ανέλαβε το «When the Saints Go Marching In» και αποφάσισε να το συνδυάσει με rap στίχους, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή της γνωστής μελωδίας. Η εμφάνισή του είχε έντονη ενέργεια και χιούμορ, με τους κριτές να τον χαρακτηρίζουν «TikTok material», επισημαίνοντας πως βρισκόταν απόλυτα στο στοιχείο του. Μάλιστα, η ιδέα του να συνδυάσει το κλασικό τραγούδι με σύγχρονους στίχους θεωρήθηκε ιδιαίτερα κατάλληλη για την πλατφόρμα.

Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου δοκιμάστηκε ξανά με το «Ζητάτε να σας πω»

Η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου επέλεξε το «Ζητάτε να σας πω», προσπαθώντας να συνδυάσει την κλασική μελωδία με δικούς της rap στίχους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν λειτούργησε όπως θα ήθελε, καθώς οι κριτές παρατήρησαν πως η μουσική σύνδεση δεν ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Της επισήμαναν, επίσης, πως είχε την τάση να δυσκολεύει τον εαυτό της, αντί να εμπιστεύεται περισσότερο τις επιλογές της.

Ο MONDKID παρουσίασε μια προσωπική μουσική δημιουργία

Ο MONDKID επέλεξε να κινηθεί σε μια πιο προσωπική κατεύθυνση, παρουσιάζοντας δικούς του στίχους γύρω από την αγάπη, τα όνειρα και τον σκοπό της ζωής. Η εμφάνισή του ξεχώρισε για την αυθεντικότητα και τη συναισθηματική της διάσταση, ενώ οι κριτές δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, χαρακτηρίζοντάς τον εξαιρετικό.

Η τελική βαθμολογία του 6ου επεισοδίου

– 1η θέση: Jongo, MONDKID και Giulio – 18 βαθμοί

– 2η θέση: Eva Som – 14 βαθμοί

– 3η θέση: Zorz και Victoria – 13 βαθμοί

– 4η θέση: Kristiana – 12 βαθμοί

– 5η θέση: Ειρήνη Χρυσοβαλάντου – 10 βαθμοί

Η συνολική κατάταξη μετά το 6ο επεισόδιο

– 1η θέση: Jongo – 78 βαθμοί

– 2η θέση: MONDKID – 76 βαθμοί

– 3η θέση: Eva Som – 73 βαθμοί

– 4η θέση: George και Giulio – 71 βαθμοί

– 5η θέση:Kristiana – 61 βαθμοί

– 6η θέση: Ειρήνη Χρυσοβαλάντου – 58 βαθμοί

– 7η θέση: Victoria – 55 βαθμοί

Το NYXDrop Season 2 μπαίνει στην τελική ευθεία

Μετά και την ολοκλήρωση του 6ου επεισοδίου, οι 8 διαγωνιζόμενοι βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν από τον ημιτελικό. Απομένουν 2 επεισόδια μέχρι την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να κυκλοφορήσει το δικό του τραγούδι και να αποκτήσει ένα προσωπικό video clip, με την υποστήριξη της Minos EMI / Universal.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς η διαφορά ανάμεσα στους πρώτους της γενικής κατάταξης είναι μόλις δύο βαθμοί και κάθε επόμενη εμφάνιση μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Το επόμενο ραντεβού με το NYXDrop Season 2 δίνεται την επόμενη Τρίτη, με τον ημιτελικό να πλησιάζει και τη μουσική αναμέτρηση να γίνεται όλο και πιο δυνατή.

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