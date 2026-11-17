Με μια ματιά Η Βίκυ Καγιά μιλά για την καριέρα της, τη μόδα, τα social media και την αποδοχή του εαυτού.

Θυμάται ένα απρόοπτο περιστατικό με τη Naomi Campbell σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο.

Τονίζει τη σημασία της προσαρμοστικότητας και της μη προσκόλλησης στο παρελθόν.

Αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την επιστροφή της ως οικοδέσποινα στο MadWalk 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βίκυ Καγιά είναι η νέα καλεσμένη της Μαριαγάπης Ξυπολιά στο MadWalk 2026 Vidcast by Three Cents, σε μια συζήτηση που συνδυάζει μόδα, modeling, προσωπικές εμπειρίες και αποκαλύψεις από τη μακρόχρονη πορεία της. Με αφορμή την επιστροφή της ως οικοδέσποινα του MadWalk 2026 by Three Cents, η παρουσιάστρια και μοντέλο κάνει μια αναδρομή στα πρώτα της βήματα στις διεθνείς πασαρέλες, μοιράζεται όσα έμαθε από τις συνεργασίες της με σπουδαίους δημιουργούς και σχολιάζει τις αλλαγές που έχουν φέρει τα social media στον χώρο της μόδας.

Από την εποχή των supermodels και τις απαιτητικές φωτογραφίσεις μέχρι το GNTM και τη σχέση της με τη σημερινή γενιά μοντέλων, η Βίκυ Καγιά δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά. Μάλιστα, θυμάται ένα απρόοπτο περιστατικό με τη Naomi Campbell σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο, εξηγεί γιατί χρειάζεται να μην παίρνεις προσωπικά τα σχόλια των άλλων και στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την αποδοχή του εαυτού μας.

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Στη συζήτηση με τη Μαριαγάπη Ξυπολιά, η Βίκυ Καγιά μιλά ακόμη για τη φετινή διοργάνωση του MadWalk, αποκαλύπτει τι την κάνει να αισθάνεται πραγματικά σαν rockstar και δίνει μια μικρή γεύση από όσα ετοιμάζει για τη μεγάλη βραδιά. Φυσικά, δεν λείπουν τα γρήγορα fashion παιχνίδια, οι αυθόρμητες απαντήσεις και οι στιλιστικές προτιμήσεις που αποκαλύπτουν μια πιο προσωπική πλευρά της.

Βίκυ Καγιά: «Μην παίρνεις τίποτα προσωπικά»

1 από τα πιο ουσιαστικά σημεία της συνέντευξης αφορά την αποδοχή του εαυτού και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τα σχόλια που δέχεσαι. Η Βίκυ Καγιά αναγνωρίζει πως η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα της ως μοντέλο δεν ήταν απαραίτητα οι απαιτητικές πασαρέλες ή οι δύσκολες συνεργασίες, αλλά το να μάθει να αποδέχεται τον εαυτό της, μαζί με τις ατέλειές του.

«Όσο πιο σύντομα μάθεις να μην παίρνεις προσωπικά τα σχόλια των άλλων, να μην παίρνεις προσωπικά αυτά που λένε οι άλλοι για σένα, είναι καλά ή κακά, μην τα παίρνεις προσωπικά», τονίζει χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί, χρειάζεται χρόνος και αρκετές δύσκολες εμπειρίες για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, όμως όταν το καταφέρεις, μπορείς να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά.

Παράλληλα, αναφέρεται στα πρότυπα ομορφιάς και στην ανάγκη να υπάρχει πραγματικό representation στη μόδα. Η ίδια θεωρεί σημαντικό να βλέπεις διαφορετικούς σωματότυπους και πρόσωπα, ειδικά σε μια εποχή όπου τα social media προβάλλουν συχνά μια εξιδανικευμένη εικόνα της πραγματικότητας. «Όλα τα κορίτσια, όλοι οι σωματότυποι είναι τέλειοι έτσι ακριβώς όπως τους έχει κάνει ο Θεός», αναφέρει, επισημαίνοντας πως οι εικόνες που βλέπουμε στις καμπάνιες και στις φωτογραφίσεις δεν αντιστοιχούν πάντα στην καθημερινότητα.

Η Naomi Campbell, το Μιλάνο και το απρόοπτο στα παρασκήνια μιας επίδειξης

Η Βίκυ Καγιά γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν βρέθηκε σε επίδειξη μόδας του Ρομπέρτο Καβάλι στο Μιλάνο. Τότε, όπως περιγράφει, η Naomi Campbell ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένη με τα ρούχα της και αποφάσισε να πάρει ένα από τα δικά της, αφήνοντάς την να αναζητήσει κάτι άλλο για να φορέσει στην πασαρέλα.

Η ίδια θυμάται ότι τελικά εμφανίστηκε με ένα μεγάλο κόκκινο φανελάκι με V και μια δερμάτινη φούστα, περιγράφοντας με χιούμορ την εικόνα της ως «παπουτσωμένο γάτο». Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως δεν κράτησε κακία στη Naomi Campbell, καθώς εκείνη την εποχή τα supermodels ήταν πραγματικές superstar και είχαν τεράστια επιρροή στον χώρο της μόδας.

Μάλιστα, η Βίκυ Καγιά θυμάται με θαυμασμό την πρώτη της επαφή με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα εκείνης της γενιάς, όπως η Cindy Crawford, η Christy Turlington, η Helena Christensen και η Linda Evangelista. Όπως λέει, η παρουσία τους είχε κάτι σχεδόν μυθικό, ενώ η εικόνα τους στα παρασκήνια των επιδείξεων ήταν εξίσου εντυπωσιακή με εκείνη πάνω στην πασαρέλα.

«Όποιος μένει στο παρελθόν δεν έχει μέλλον»: Η άποψή της για τη μόδα σήμερα

Η συζήτηση περνά και στις αλλαγές που έχει γνωρίσει ο κόσμος της μόδας, με τη Βίκυ Καγιά να εξηγεί πως κάθε εποχή έχει τη δική της αισθητική και τα δικά της πρότυπα. Αναφερόμενη στη χρυσή εποχή των supermodels και στη σημερινή πραγματικότητα, επισημαίνει πως δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε διαρκώς το τότε με το τώρα, αφού η μόδα εξελίσσεται και ανακυκλώνεται.

«Όποιος μένει στο παρελθόν δεν έχει μέλλον», λέει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως το μόνο σταθερό πράγμα στη ζωή είναι οι αλλαγές. Για την ίδια, η προσαρμοστικότητα είναι απαραίτητη, τόσο στη μόδα όσο και στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Όσο για την επίδραση των social media στο modeling, η Βίκυ Καγιά θεωρεί πως σήμερα ένα μοντέλο χρειάζεται να έχει παρουσία στο Instagram και να επικοινωνεί την αισθητική και τη δουλειά του. Δεν πιστεύει, ωστόσο, πως χρειάζεται να μοιράζεται κάθε λεπτομέρεια της προσωπικής του ζωής. «Δεν είπε κανείς να ανοίγεις την κλειδαρότρυπα του σπιτιού σου και να δίνεις τα άπαντα», σχολιάζει, υπογραμμίζοντας πως μπορείς να διατηρείς την ιδιωτικότητά σου και παράλληλα να έχεις ένα προφίλ που παρουσιάζει τη δουλειά σου.

Η επιστροφή στο MadWalk 2026

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει το MadWalk 2026 by Three Cents, όπου η Βίκυ Καγιά επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά στον ρόλο της οικοδέσποινας. Η ίδια δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη που συμμετέχει σε έναν θεσμό που εδώ και 16 χρόνια συνδέει τη μόδα με τη μουσική, ενώ ξεχωρίζει τη σταθερότητα και την ποιότητα της διοργάνωσης.

Όπως εξηγεί, αυτό που κάνει το MadWalk διαφορετικό από ένα κλασικό fashion show είναι ο συνδυασμός της πασαρέλας με τη μουσική και τους καλλιτέχνες. Δεν πρόκειται απλώς για μια επίδειξη ρούχων, αλλά για ένα ολοκληρωμένο θέαμα που δημιουργεί μια ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό. Μάλιστα, όπως λέει, όταν παρουσιάζεις το MadWalk αισθάνεσαι σαν rockstar, κάτι που συνδέεται ιδανικά και με το φετινό μότο «WE ARE ALL MADE OF STARS».

Όταν η Μαριαγάπη τη ρωτά τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να λάμπει πραγματικά, η απάντηση της Βίκυς Καγιά είναι απλή: «Η αυτοεκτίμησή του και η αγάπη που έχει τον εαυτό του». Παράλληλα, αφήνει 1 μικρό teaser για την εμφάνισή της στη φετινή διοργάνωση, αποκαλύπτοντας πως θα φορέσει μια δημιουργία που θα αποκαλύπτεται «κομματάκι κομματάκι», χωρίς φυσικά να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα fashion παιχνίδια και οι στιλιστικές επιλογές της Βίκυς Καγιά

Στο τελευταίο μέρος του vidcast, η Βίκυ Καγιά συμμετέχει σε 2 γρήγορα παιχνίδια με τη Μαριαγάπη, αποκαλύπτοντας μερικές από τις αγαπημένες της fashion επιλογές. Ανάμεσα στις απαντήσεις της ξεχωρίζουν η προτίμησή της για την Kate Moss αντί της Naomi Campbell, τα flat παπούτσια αντί για τα ψηλοτάκουνα και το Παρίσι ως αγαπημένος προορισμός για Fashion Week.

Αποκαλύπτει ακόμη πως αν μπορούσε να κρατήσει μόνο 1 κομμάτι από την γκαρνταρόμπα της, θα επέλεγε το μαύρο σακάκι της, ενώ αν είχε τη δυνατότητα να μπει στην ντουλάπα μιας διάσημης γυναίκας, αυτή θα ήταν η Gwyneth Paltrow. Στο παιχνίδι με τις fashion προσωπικότητες, μάλιστα, η Jennifer Lopez είναι ένα από τα ονόματα που θεωρεί υπερβολικά, λέγοντας χαρακτηριστικά «Too much».

Η συνέντευξη ολοκληρώνεται με μια ακόμη προσωπική εξομολόγηση, καθώς η Βίκυ Καγιά αποκαλύπτει πως η μεγαλύτερη στιγμή που την έκανε να αισθανθεί πραγματικά star δεν ήταν πάνω σε κάποια πασαρέλα, αλλά όταν απέκτησε τα παιδιά της. «Το “μαμά” είναι όλος ο κόσμος», λέει, περιγράφοντας με τρυφερότητα τη μητρότητα ως την πιο ξεχωριστή εμπειρία της ζωής της.

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