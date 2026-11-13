Ο Inaki Lamua στο «MAD Restart»: «Ήμουν 14 χρονών όταν ήρθα πρώτη φορά στην Ελλάδα»

Με μια ματιά Ο Inaki Lamua, Ισπανός content creator, μετακόμισε στην Ελλάδα ακολουθώντας ένα όνειρο από τα 14 του χρόνια.

Η ψυχοθεραπεία τον βοήθησε να δώσει προτεραιότητα στον εαυτό του και να πάρει την απόφαση για τη μετακόμιση.

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η προσαρμογή σε συνήθειες όπως η οδήγηση ήταν προκλήσεις.

Η Ελλάδα τον έκανε πιο χαλαρό, διδάσκοντάς τον να απολαμβάνει τον χρόνο με τον εαυτό του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να χρειάζεται θάρρος για να αλλάξεις δουλειά, σπίτι ή καθημερινότητα, όμως ο Inaki Lamua αποφάσισε να κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο restart: άφησε την Ισπανία και μετακόμισε στην Ελλάδα, ακολουθώντας ένα όνειρο που είχε από την εφηβεία του. Σήμερα, σχεδόν 3 χρόνια μετά, ο Ισπανός content creator έχει δημιουργήσει τη δική του ζωή εδώ, μιλά άπταιστα ελληνικά και μέσα από τα social media μοιράζεται με χιούμορ τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες. Στο νέο επεισόδιο του vidcast «Restart», με παρουσιάστρια την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, μιλά ανοιχτά για την απόφαση που άλλαξε την καθημερινότητά του, αλλά και για τις προσωπικές αλλαγές που χρειάστηκε να κάνει μέχρι να νιώσει πραγματικά καλά με τον εαυτό του.

Η πρώτη του επαφή με την Ελλάδα ήρθε πολύ νωρίς, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Μια σχολική ταινία μικρού μήκους τον έφερε στον Πύργο Ηλείας, καθώς συμμετείχε σε φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά και νέους. Εκεί γνώρισε Έλληνες φίλους, ήρθε πιο κοντά στον ελληνικό πολιτισμό και άρχισε να μαθαίνει τη γλώσσα. Τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι, αρκετά χρόνια αργότερα, αυτή η εμπειρία θα τον οδηγούσε σε μια μόνιμη μετακόμιση.

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Πριν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ο Inaki Lamua είχε ήδη μια σταθερή καθημερινότητα στην Ισπανία. Μεγάλωσε στη Βαρκελώνη, σπούδασε δημοσιογραφία και στη συνέχεια μετακόμισε στη Μαδρίτη για επαγγελματικούς λόγους, όπου εργαζόταν σε διαφημιστική εταιρεία. Παράλληλα, είχε ξεκινήσει να δημιουργεί περιεχόμενο για τα social media και να κάνει τις πρώτες του συνεργασίες.

Όσο περνούσε ο καιρός, όμως, ένιωθε ότι ήθελε κάτι διαφορετικό. Η Ελλάδα παρέμενε στο μυαλό του από την πρώτη εκείνη επίσκεψη στην εφηβεία, ενώ η ενασχόλησή του με τα social media τού έδινε πλέον τη δυνατότητα να δοκιμάσει κάτι καινούργιο επαγγελματικά. Έτσι, πήρε μια απόφαση που μπορεί να ακούγεται αυθόρμητη, αλλά έκρυβε πίσω της χρόνια επιθυμίας.

Όπως αποκάλυψε στην Ευτυχία Χαραλαμπάκη, «ενημέρωσε τον εργοδότη του ότι ήθελε να μετακομίσει στην Ελλάδα και ζήτησε να συνεχίσει να εργάζεται εξ αποστάσεως». Η απάντηση ήταν θετική και τα πράγματα προχώρησαν πολύ γρήγορα: το είπε στα τέλη Νοεμβρίου και στις 7 Ιανουαρίου βρισκόταν ήδη στην Ελλάδα.

«Ξύπνησα μια μέρα και λέω τι κάνω εδώ;» θυμήθηκε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να αφήσει μια ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Είχε, φυσικά, τη σκέψη ότι μπορεί το εγχείρημα να μην πετύχει, όμως γνώριζε ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ισπανία, όπου είχε την οικογένειά του. Τελικά, προτίμησε να πάρει το ρίσκο αντί να αναρωτιέται στο μέλλον τι θα είχε συμβεί αν είχε τολμήσει.

Η ψυχοθεραπεία και η απόφαση να βάλει τον εαυτό του σε προτεραιότητα

Ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία της συζήτησης ήταν η αναφορά του Inaki Lamua στην ψυχική του υγεία. Όπως εξομολογήθηκε, η περίοδος της πανδημίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για εκείνον σε ψυχολογικό επίπεδο. Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε στην ψυχοθεραπεία, μέσα από την οποία άρχισε να καταλαβαίνει καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.

Συνειδητοποίησε ότι για μεγάλο διάστημα έδινε προτεραιότητα στους ανθρώπους γύρω του, προσπαθώντας να τους κάνει όλους να αισθάνονται καλά, χωρίς να αναρωτιέται τι ήθελε πραγματικά ο ίδιος. «Εσύ είσαι καλά, εσύ είσαι καλά, αλλά εγώ πώς είμαι;», ήταν το ερώτημα που περιέγραψε ότι άρχισε να θέτει στον εαυτό του.

Αυτή η αλλαγή στον τρόπο σκέψης του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να φύγει από την Ισπανία. Η ψυχοθεραπεία τον βοήθησε να ακούσει περισσότερο τον εαυτό του και να πάρει στα σοβαρά μια επιθυμία που υπήρχε μέσα του από τα 14 του χρόνια. Μάλιστα, στη συζήτηση με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη στάθηκε και στο οικονομικό κόστος της θεραπείας, τονίζοντας ότι τη θεωρεί μια σημαντική επένδυση, παρότι δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμη σε όλους.

Οι δυσκολίες της προσαρμογής και οι ελληνικές συνήθειες που τον ξάφνιασαν

Η μετακόμιση σε μια άλλη χώρα δεν σημαίνει μόνο καινούργιες εικόνες και εμπειρίες. Συνοδεύεται από πρακτικές δυσκολίες, διαφορετικές συνήθειες και την ανάγκη να χτίσεις ξανά έναν κύκλο ανθρώπων γύρω σου. Για τον Inaki Lamua, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν φυσικά η ελληνική γλώσσα, την οποία ξεκίνησε να μαθαίνει επειδή του άρεσε πολύ ο ήχος της και ήθελε να μπορεί να εκφράζεται μέσα από αυτήν.

Σήμερα, όχι μόνο επικοινωνεί με άνεση στα ελληνικά, αλλά έχει φτάσει στο σημείο να τα διδάσκει. Δεν έκρυψε, βέβαια, ότι η εκμάθησή τους είχε τις δυσκολίες της, ξεκινώντας από το ελληνικό αλφάβητο και φτάνοντας στις διαφορετικές προφορές και τους ήχους.

Υπήρχαν, όμως, και άλλες καθημερινές λεπτομέρειες που χρειάστηκε να συνηθίσει. Η οδήγηση στην Ελλάδα είναι ένα από τα πράγματα που εξακολουθούν να τον δυσκολεύουν, καθώς, όπως είπε με χιούμορ, βλέπει τρεις λωρίδες να γίνονται τέσσερις ή πέντε και αναρωτιέται πώς χωρούν όλοι. Παράλληλα, χρειάστηκε να προσαρμοστεί και στα διαφορετικά ωράρια του φαγητού. Έχοντας συνηθίσει στην Ισπανία να τρώει νωρίτερα, τού έκανε εντύπωση ότι στην Ελλάδα μπορεί να πάει για μπάνιο το μεσημέρι και να φάει με την παρέα του στις επτά ή στις οκτώ το βράδυ.

Αυτό που δεν άλλαξε, ωστόσο, ήταν η επιθυμία του να βρίσκεται εδώ. Αντί να αντιμετωπίζει τις διαφορές ως εμπόδια, τις είδε ως ευκαιρία να βγει από το comfort zone του και να γνωρίσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Όπως εξήγησε, τα ταξίδια και η επαφή με άλλους πολιτισμούς μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος να ζούμε.

Η μοναξιά, οι φίλοι στην Ισπανία και η αξία του να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου

Παρά το γεγονός ότι έχει προσαρμοστεί στην ελληνική καθημερινότητα, ο Inaki Lamua δεν έκρυψε ότι η δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κύκλου ήταν μία από τις πιο δύσκολες πλευρές της μετακόμισης. Όπως αποκάλυψε, έχει τέσσερις πολύ καλούς φίλους στην Ελλάδα, ενώ έχει γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους μέσα από τη δουλειά και τα social media.

Υπάρχει, όμως, μια ιδιαιτερότητα όταν είσαι content creator: αρκετοί άνθρωποι θεωρούν ότι σε γνωρίζουν ήδη μέσα από τα βίντεό σου. Έτσι, κάποιες φορές δυσκολεύεται να δημιουργήσει μια αυθεντική επαφή, καθώς οι άλλοι έχουν σχηματίσει μια εικόνα για εκείνον πριν τον γνωρίσουν στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, του λείπουν πολύ οι φίλοι του στην Ισπανία. Διατηρούν καθημερινή επικοινωνία μέσα από ομαδικές συνομιλίες και ανταλλάσσουν βίντεο και μηνύματα, ενώ οι φίλοι του ταξιδεύουν συχνά στην Ελλάδα για να τον επισκεφθούν. Και οι γονείς του έχουν αγαπήσει τη χώρα, έχοντας ήδη επισκεφθεί προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Πάρος και η Νάξος.

Μέσα από αυτή την εμπειρία, ο Inaki Lamua έμαθε κάτι που δεν περίμενε: να απολαμβάνει τον χρόνο που περνά μόνος του. Όπως εξήγησε, όταν ζούσε στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη ήταν πολύ κοινωνικός και ένιωθε ότι έχανε χρόνο όταν έμενε στο σπίτι. Στην Ελλάδα έμαθε να ακούει περισσότερο τις ανάγκες του, να κάνει πράγματα μόνος του και να μη νιώθει ότι πρέπει διαρκώς να αναζητά νέες παρέες.

«Το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και να μάθεις να περνάς χρόνο μαζί σου», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ουσιαστικές σχέσεις έρχονται πιο φυσικά όταν δεν τις αντιμετωπίζεις ως κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσεις.

«Η Ελλάδα με έχει χαλαρώσει»: Τι έχει αλλάξει στον Inaki Lamua μετά από σχεδόν 3 χρόνια

Κοιτάζοντας πίσω, ο Inaki Lamua αισθάνεται ότι έχει αλλάξει αρκετά από τον άνθρωπο που ήταν πριν μετακομίσει στην Ελλάδα. Όπως είπε, έχει γίνει πιο χαλαρός και έχει υιοθετήσει σε έναν βαθμό τη νοοτροπία του «χαλαρά» που χαρακτηρίζει την ελληνική καθημερινότητα.

Ενώ παλαιότερα ήθελε τα πάντα να γίνονται αμέσως και με συγκεκριμένο τρόπο, πλέον έχει μάθει να αφήνει περισσότερο χώρο στον χρόνο και να μην πιέζει διαρκώς τις καταστάσεις. «Η Ελλάδα με έχει χαλαρώσει κάπως», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια αλλαγή που φαίνεται ακόμη και όταν παρακολουθεί παλαιότερα βίντεό του. Όπως παρατήρησε, βλέπει πλέον διαφορετικό βλέμμα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον εαυτό του.

Όσο για όσους ονειρεύονται μια μεγάλη αλλαγή, η συμβουλή του είναι να τολμήσουν, χωρίς όμως να αγνοούν την πρακτική πλευρά μιας τέτοιας απόφασης. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να μετακομίσει στην Ελλάδα χωρίς τις οικονομίες που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει τα προηγούμενα χρόνια. Η οργάνωση και ένα οικονομικό απόθεμα είναι απαραίτητα, ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις απρόοπτα και δυσκολίες μέχρι να σταθείς στα πόδια σου.

«Να το κάνεις και να μην περάσουν τα χρόνια και να μην το κάνεις, γιατί μετά μετανιώνουμε αυτά τα πράγματα», ήταν το μήνυμα που θέλησε να μοιραστεί με όσους διστάζουν να κάνουν το επόμενο βήμα.

Στο τέλος της συζήτησης, η Ευτυχία Χαραλαμπάκη τού ζήτησε να περιγράψει το δικό του restart με μία μόνο λέξη. Η απάντησή του ήταν «ευτυχία». Για τον Inaki Lamua, η μετακόμιση στην Ελλάδα δεν ήταν απλώς μια αλλαγή χώρας, αλλά μια ευκαιρία να ακούσει τον εαυτό του, να ακολουθήσει όσα πραγματικά ήθελε και να δημιουργήσει μια ζωή που τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα. Και αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό restart που μπορείς να κάνεις.

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