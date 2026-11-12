H Νάσια Μάτσα μιλά στο MadWalk26 Vidcast by Three Cents

Η Νάσια Μάτσα μιλά στον Dr. Chris για τη διαδρομή της στη διεθνή μόδα, τις συνεργασίες με μεγάλους οίκους και το προσωπικό στιλ

Με μια ματιά Η Νάσια Μάτσα, από δημοσιογράφος στο Λονδίνο, ακολούθησε απρόσμενη καριέρα στο διεθνές modeling, συνεργαζόμενη με οίκους όπως Prada και Dior.

Η μόδα είναι επιχείρηση που απαιτεί στρατηγική, διαπραγματεύσεις και σκληρή δουλειά, πέρα από τα εντυπωσιακά looks.

Η διατήρηση προσωπικού στυλ είναι πρόκληση, αλλά η αυθεντικότητα και η προσωπική επιλογή είναι σημαντικές έναντι των trends.

Οι ανασφάλειες της Νάσιας Μάτσα μετατράπηκαν σε πλεονέκτημα, ενώ το project Model Check-In δείχνει τη ζωή πίσω από τον φακό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νάσια Μάτσα έχει μια διαδρομή στον κόσμο της μόδας που δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς. Από τη δημοσιογραφία και τα γραφεία του Λονδίνου βρέθηκε μπροστά στον φακό, για να συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας στον κόσμο, όπως οι Prada, Balenciaga, Burberry και Dior. Μια απρόσμενη επαγγελματική στροφή, που εξελίχθηκε σε μια διεθνή καριέρα στο modeling, χωρίς όμως να περιορίσει την ανάγκη της για δημιουργία και νέες ιδέες.

Με αφορμή το MadWalk 2026 by Three Cents, η Νάσια Μάτσα βρέθηκε απέναντι από τον Dr. Chris, στο νέο MadWalk26 Vidcast, σε μια συζήτηση που ξεκίνησε από τη μόδα και έφτασε μέχρι την προσωπική αισθητική, τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς, την τεχνητή νοημοσύνη και όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες της fashion industry. Με την εμπειρία της από τις διεθνείς πασαρέλες και τις μεγάλες καμπάνιες, μίλησε για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός της, τις ανασφάλειες που κατάφερε να αφήσει πίσω, αλλά και την ανάγκη να παραμένει κανείς αυθεντικός σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

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Από την πιο απρόσμενη επαγγελματική πρόταση που δέχτηκε μέσω Facebook μέχρι το προσωπικό της δημιουργικό project, Model Check-In, η Νάσια Μάτσα μοιράστηκε ιστορίες, σκέψεις και μικρές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν μια διαφορετική πλευρά της μόδας. Μια πλευρά που δεν περιορίζεται στα εντυπωσιακά looks και στα φώτα των fashion shows, αλλά έχει να κάνει με τη δουλειά, τη στρατηγική, την παρατήρηση και, πάνω απ’ όλα, την προσωπικότητα.

Από τη δημοσιογραφία στις διεθνείς καμπάνιες και η απρόσμενη στροφή στο modeling

Η επαγγελματική πορεία της Νάσιας Μάτσα δεν ξεκίνησε με στόχο να γίνει μοντέλο. Αντίθετα, είχε ήδη ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, έχοντας σπουδάσει και αποκτήσει δύο μεταπτυχιακά, ενώ εργαζόταν ως δημοσιογράφος στο Λονδίνο, στο περιοδικό WIRED. Η πρώτη προσέγγιση για modeling ήρθε μέσα από το Facebook, σε μια στιγμή που η ίδια δεν μπορούσε καν να φανταστεί πού θα την οδηγούσε.

«Με προσέγγισαν μέσω Facebook και στην αρχή νόμιζα ότι ήταν spam, γιατί δούλευα στο γραφείο», θυμήθηκε. Η νέα επαγγελματική πρόταση δεν ήταν κάτι που είχε σχεδιάσει, ούτε μια απόφαση που πήρε αμέσως. Ακόμη και όταν άρχισαν να έρχονται σημαντικές συνεργασίες, εκείνη εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει το modeling με επιφύλαξη.

Η περίοδος της πανδημίας αποδείχθηκε καθοριστική. Παρότι είχε ήδη δουλέψει για μεγάλα brands, όπως η Prada και η Burberry, δεν ήταν βέβαιη ότι ήθελε να εγκαταλείψει τη δημοσιογραφία. Τελικά, ένα γράμμα από την Balenciaga, υπογεγραμμένο από τον CEO της εταιρείας, ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημάδι ότι η νέα της πορεία είχε αρχίσει να παίρνει σοβαρές διαστάσεις.

«Δεν έχω κορνιζώσει καμία φωτογραφία μου. Το μόνο που έχω κορνιζώσει είναι ένα γράμμα από την Balenciaga, που έλεγε ότι η Νάσια πρέπει να περάσει τα σύνορα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη η έλλειψη για την ομάδα», αποκάλυψε, περιγράφοντας και την εμπειρία της να ταξιδεύει από το Λονδίνο στο Παρίσι εν μέσω lockdown, έχοντας μαζί της το συγκεκριμένο έγγραφο.

Ανάμεσα στις συνεργασίες που ξεχωρίζει βρίσκεται και μία καμπάνια για τον οίκο Louboutin στην Πορτογαλία, σε ένα σκηνικό που της έχει μείνει αξέχαστο. Όπως εξήγησε, ήταν από τις πρώτες φορές που βρέθηκε σε ένα τόσο μεγάλο φωτογραφικό set και ένιωσε ότι ζούσε κάτι σχεδόν εξωπραγματικό. Ωστόσο, η ίδια δεν αντιμετωπίζει την επιτυχία ως μια σειρά από τυχαίες ευκαιρίες που απλώς εμφανίζονται.

Η μόδα είναι μια επιχείρηση και όχι μόνο οι εντυπωσιακές εικόνες

Έχοντας ζήσει τη βιομηχανία της μόδας από διαφορετικές πλευρές, η Νάσια Μάτσα γνωρίζει καλά ότι όσα βλέπουμε στις φωτογραφίες και στις πασαρέλες αποτελούν μόνο ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας. Πίσω από κάθε εμφάνιση υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα, διαπραγματεύσεις, στρατηγική και αρκετή δουλειά που δεν φτάνει ποτέ στο προσκήνιο.

«Βλέπω το modeling σαν μια επιχείρηση. Έχεις το πλάνο σου, τη στρατηγική σου, τα deals σου, τις διαπραγματεύσεις σου και το πού θέλεις να πας. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά από πίσω, τόσο από την ομάδα σου όσο και από εσένα τον ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, εξήγησε ότι ένα από τα πιο απαιτητικά στοιχεία του επαγγέλματος είναι πως δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή επιτυχίας. Σε αντίθεση με μια δουλειά γραφείου, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και στόχοι, στο modeling καλείσαι να δημιουργήσεις τη δική σου διαδρομή. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι διαρκώς έτοιμος να προσαρμόζεσαι.

Αυτή η προσαρμοστικότητα είναι άλλωστε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Μπορεί μέσα σε λίγες ημέρες να βρεθεί σε 3 διαφορετικές χώρες για διαφορετικές φωτογραφήσεις, να περάσει από ένα μεγάλο fashion set σε ένα διεθνές event και να βρεθεί στο επίκεντρο δεκάδων φωτογράφων. Για την ίδια, ακόμη και η εμπειρία του κόκκινου χαλιού έχει μια ένταση που δύσκολα αντιλαμβάνεται κάποιος παρακολουθώντας απλώς τις τελικές φωτογραφίες.

Το προσωπικό στυλ, τα trends και η ανάγκη να μη χάνεις τον εαυτό σου

Όταν έχεις την ευκαιρία να δοκιμάζεις διαφορετικές αισθητικές και να μεταμορφώνεσαι καθημερινά μέσα από τη δουλειά σου, το να διατηρείς τη δική σου στιλιστική ταυτότητα δεν είναι πάντα εύκολο. Η Νάσια Μάτσα παραδέχτηκε ότι ακόμη και η ίδια έχει βρεθεί σε στιγμές που αναρωτιέται ποια εκδοχή της εκφράζει πραγματικά, ειδικά όταν δουλεύει με πολλά διαφορετικά brands και δημιουργικά concepts.

«Όταν δουλεύω πολύ και μπαίνω σε πολύ διαφορετικά concepts, λίγο με χάνω. Αναρωτιέμαι ποια είμαι και ποιο είναι τελικά το στυλ μου, γιατί βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τη ματιά του άλλου και πολλές διαφορετικές εκδοχές σου», εξήγησε.

Στην εποχή της ασταμάτητης πληροφορίας και των micro-trends που εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα σε ελάχιστες ημέρες, θεωρεί ότι είναι εύκολο να μπερδέψεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει με αυτό που απλώς έχεις συνηθίσει να βλέπεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν πιστεύει ότι υπάρχουν trends που πρέπει να απορρίπτουμε συλλήβδην.

«Αν σου αρέσει κάτι, μπορείς να το υποστηρίξεις και το κάνεις για τους σωστούς λόγους, τότε όλα τα trends μού αρέσουν», είπε, δίνοντας έμφαση στη σημασία της προσωπικής επιλογής και όχι στην άκριτη υιοθέτηση όσων επιβάλλει κάθε φορά η μόδα.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιλιστικές παρατηρήσεις που κράτησε από τον creative director της ελληνικής Vogue, Νικόλαο Γεωργίου, αφορά μάλιστα ένα αξεσουάρ που πολλές φορές θεωρούμε απαραίτητο. Την τσάντα. Όπως αποκάλυψε, εκείνος της είχε επισημάνει ότι η τσάντα μπορεί να διακόψει τη συνοχή ενός συνόλου, ενώ η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται μερικές φορές στην απουσία της.

«Η απόλυτη πολυτέλεια είναι να μη χρειάζεσαι τσάντα, γιατί σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι ουσιαστικά τίποτα. Μπαίνεις σε έναν χώρο, κάνεις τη δουλειά σου και φεύγεις», θυμήθηκε. Μια παρατήρηση που άρχισε να κατανοεί ακόμη περισσότερο όταν βρέθηκε στα μεγάλα διεθνή events και παρατήρησε ότι αρκετές διάσημες προσωπικότητες επέλεγαν να εμφανίζονται χωρίς τσάντα ή παλτό, δημιουργώντας ένα πολύ συγκεκριμένο στιλιστικό μήνυμα.

Οι ανασφάλειες που έγιναν το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της

Η βιομηχανία της μόδας εξακολουθεί να συνδέεται με συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιάς και απαιτήσεις, κάτι που η Νάσια Μάτσα έχει βιώσει από πρώτο χέρι. Ωστόσο, η δική της διαδρομή τής έμαθε να βλέπει διαφορετικά χαρακτηριστικά της εμφάνισής της, τα οποία παλαιότερα αντιμετώπιζε ως ανασφάλειες.

«Είχα θέμα με τους μαύρους κύκλους μου, που είναι κάτι πολύ μεσογειακό, και με τη μεσογειακή μου μύτη. Δεν μεγάλωσα βλέποντας μοντέλα που να μοιάζουν σε μένα», ανέφερε. Μάλιστα, θυμήθηκε ότι στην αρχή της καριέρας της τής ζητούσαν να φωτογραφίζεται σε προφίλ, επειδή θεωρούσαν ότι ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά της, κάτι που η ίδια τότε δυσκολευόταν να αποδεχτεί.

Η εμπειρία της στο modeling λειτούργησε τελικά διαφορετικά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Αντί να ενισχύσει τις ανασφάλειές της, τη βοήθησε να αγαπήσει στοιχεία της εμφάνισής της που παλαιότερα δεν εκτιμούσε. «Πράγματα που δεν αγαπούσα στον εαυτό μου, τα αγάπησα λόγω της μόδας», είπε.

Όσο για την κριτική και τις απορρίψεις, τις αντιμετωπίζει ως αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς. Δεν γίνεται να ταιριάζεις σε κάθε brand, ούτε να ανταποκρίνεσαι σε κάθε αισθητική κατεύθυνση. «Δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους και αυτό είναι okay. Θα υπάρξουν πολλές αρνήσεις, αλλά θα υπάρξουν και πολλοί που θα σε επιλέξουν. Οπότε απλώς προχωράς», σημείωσε.

Παράλληλα, μίλησε για την έννοια του diversity στη μόδα, επισημαίνοντας ότι η πραγματική συμπερίληψη θα έρθει όταν η διαφορετικότητα πάψει να αντιμετωπίζεται ως κάτι ξεχωριστό και γίνει αυτονόητο κομμάτι της βιομηχανίας.

To Model Check-In και η ανάγκη να δείξει όσα δεν βλέπουμε πίσω από τον φακό

Η δημιουργικότητα της Νάσιας Μάτσα δεν εξαντλείται στις φωτογραφήσεις και στις συνεργασίες της με διεθνείς οίκους. Το προσωπικό της project, Model Check-In, αποτελεί μια διαφορετική ματιά στον κόσμο του modeling, καθώς εστιάζει σε όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες και δεν φτάνουν συνήθως στο τελικό αποτέλεσμα.

Η ιδέα προέκυψε μέσα από την επιθυμία της να καταγράψει τη δική της οπτική. Έχοντας περάσει τόσο μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της ζωής μπροστά από τον φακό, ήθελε να δείξει τι βλέπει η ίδια από την άλλη πλευρά, μέσα από φωτογραφίες backstage και στιγμές που συνήθως μένουν εκτός δημοσιότητας.

Στο ίδιο δημιουργικό πλαίσιο εντάσσεται και ένα ιδιαίτερο fashion item που σχεδίασε, ένα μικρό αξεσουάρ τύπου bag charm, το οποίο μπορεί να κρεμαστεί σε μια τσάντα ή σε μια ζώνη. Η έμπνευση συνδέεται με την επιθυμία της να αποδομήσει λίγο τη σοβαροφάνεια της μόδας και να σχολιάσει με χιούμορ την πίεση γύρω από τα πρότυπα ομορφιάς.

«Ήθελα λίγο να βγάλω το glamour και όλη αυτή την πίεση που υπάρχει στη μόδα. Ό,τι και να κάνεις, μπορεί να είσαι πολύ μικρή, πολύ μεγάλη, πολύ λευκή, πολύ μελαχρινή. Ήθελα κάπως να το μειώσω», εξήγησε. Το project είχε ήδη θετική ανταπόκριση, με το συγκεκριμένο αντικείμενο να εξαντλείται σε Αθήνα και Λονδίνο, ενώ έφτασε μέχρι την Ύδρα και τη Νέα Υόρκη.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία

Έχοντας ασχοληθεί και με την τεχνητή νοημοσύνη, η Νάσια Μάτσα παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τη δημιουργική βιομηχανία. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην ολοένα μεγαλύτερη παρουσία των AI models, αλλά και στις αλλαγές που φέρνει η συγκεκριμένη τεχνολογία στον τρόπο με τον οποίο παράγεται το περιεχόμενο.

Για την ίδια, ένα από τα στοιχεία που θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στο μέλλον είναι οι ανθρώπινες επικοινωνιακές δεξιότητες. Παρατήρησε, μάλιστα, με χιούμορ ότι η υπερβολική χρήση του ChatGPT έχει αρχίσει να επηρεάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούμε μεταξύ μας.

«Νομίζω ότι τα communication skills στο μέλλον θα είναι κάτι που θα μας ξεχωρίζει. Πια καταλαβαίνεις ποιος χρησιμοποιεί πάρα πολύ το ChatGPT, γιατί σου μιλάει σαν να σου δίνει prompt. Δεν περιμένει να συνεχίσει την κουβέντα», σχολίασε.

Έθεσε, επίσης, έναν ενδιαφέροντα προβληματισμό γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως εξήγησε, το AI επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων, τα οποία προέρχονται από όσα έχουν ήδη δημιουργηθεί. «Αν επεξεργάζεσαι δεδομένα, ουσιαστικά κοιτάς πάντα το παρελθόν. Οπότε δεν μπορείς να παράγεις κάτι που είναι πραγματικά καινούργιο και θα φέρει κάτι διαφορετικό», ανέφερε, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της πρωτότυπης σκέψης.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με ένα παιχνίδι «This or That», μέσα από το οποίο η Νάσια Μάτσα κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά fashion διλήμματα. Ανάμεσα σε ένα show της Prada και ένα δικό της fashion editorial για τη Vogue, επέλεξε να περπατήσει για την Prada, ενώ ανάμεσα στο Paris και το London Fashion Week δεν δίστασε να ψηφίσει το δεύτερο.

«Το London Fashion Week είναι πιο fun. Μου αρέσει που είναι λίγο πιο extreme και γενικά αγαπάει το καινούργιο», εξήγησε. Στην επιλογή ανάμεσα σε vintage designer κομμάτια και ολοκαίνουργιες συλλογές, προτίμησε τις δεύτερες, καθώς απολαμβάνει να ανακαλύπτει δημιουργίες που δεν έχει ξαναδεί και να εκπαιδεύει διαρκώς την αισθητική της.

Από το αρχείο της Vivienne Westwood μέχρι μια ολόκληρη fashion week γεμάτη υπερβολικά outfits, οι απαντήσεις της επιβεβαίωσαν την αγάπη της για το στιλιστικό πείραμα και τη μεταμόρφωση. Μάλιστα, όταν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στο πιο viral fashion moment της χρονιάς και σε ένα διαχρονικό look, επέλεξε χωρίς δεύτερη σκέψη το δεύτερο.

Και αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να δοκιμάσει στο επόμενο MadWalk, αυτό θα ήταν να σχεδιάσει το outfit ενός αγαπημένου μουσικού, αντί να περπατήσει στην πασαρέλα δίπλα σε ένα θρυλικό supermodel. Γιατί, όπως φάνηκε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης με τον Dr. Chris, η Νάσια Μάτσα δεν αντιμετωπίζει τη μόδα μόνο ως έναν χώρο στον οποίο καλείται να συμμετέχει, αλλά ως μια διαρκή ευκαιρία να δημιουργεί, να πειραματίζεται και να ανακαλύπτει κάτι που δεν έχει ξανακάνει.

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