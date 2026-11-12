Μουσική 12.11.2026

Απόψε τα μεσάνυχτα κυκλοφορεί το «Mpastard0s» – Τέλος η αναμονή για το νέο major release του ΛΕΞ

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Το πολυαναμενόμενο «Mpastard0s» φέρνει ξανά τον ΛΕΞ στο προσκήνιο της ελληνικής rap σκηνή, με το άλμπουμ να κάνει πρεμιέρα τα μεσάνυχτα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο album του ΛΕΞ με τίτλο «Mpastard0s» κυκλοφορεί απόψε τα μεσάνυχτα.
  • Το album αποτελεί συνεργασία του ΛΕΞ με τον Dof.
  • Το «Mpastard0s» χαρακτηρίζεται ως major release και αναμένεται με ενδιαφέρον.
  • Η κυκλοφορία απευθύνεται στους fans του ΛΕΞ και στην ελληνική rap σκηνή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο μεγάλο μουσικό βήμα του ΛΕΞ φτάνει στο τέλος της, καθώς απόψε τα μεσάνυχτα κυκλοφορεί το «Mpastard0s», το πολυαναμενόμενο album που υπογράφει μαζί με τον Dof. Έπειτα από την προσμονή που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη νέα τους δουλειά, οι 2 δημιουργοί ετοιμάζονται να παρουσιάσουν 1 ολοκληρωμένο project, δίνοντας το επόμενο ραντεβού τους με το κοινό μέσα από μια κυκλοφορία που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της ελληνικής rap σκηνής. Αν περιμένεις να ακούσεις το νέο υλικό του ΛΕΞ, η αναμονή μετρά πλέον ώρες, αφού το «Mpastard0s» θα είναι διαθέσιμο από τις πρώτες στιγμές της νέας ημέρας.

https://www.instagram.com/lextgk
https://www.instagram.com/lextgk

Η συνεργασία του ΛΕΞ με τον Dof βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας μουσικής κυκλοφορίας, με το «Mpastard0s» να σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του Έλληνα rapper. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα major release κάνει την αποψινή πρεμιέρα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για όσους παρακολουθούν σταθερά τη δισκογραφική του διαδρομή, αλλά και για εκείνους που θέλουν να δουν τι έχει ετοιμάσει αυτή τη φορά.

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Η επιλογή του τίτλου «Mpastard0s» έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, ενώ η σύμπραξη με τον Dof δημιουργεί τις προσδοκίες για ένα project που φέρνει στο προσκήνιο τη δημιουργική τους συνάντηση. Το μόνο που απομένει είναι να πατήσεις play μόλις το album γίνει διαθέσιμο και να ακούσεις το νέο υλικό.

lex
https://www.instagram.com/lextgk/

Η ημερομηνία κυκλοφορίας είναι πλέον εδώ και το «Mpastard0s» αναμένεται να περάσει από την αναμονή στην ακρόαση απόψε, ακριβώς στις 00:00. Για τους fans του ΛΕΞ, αλλά και για το ευρύτερο κοινό της ελληνικής hip-hop και rap σκηνής, η νέα συνεργασία με τον Dof αποτελεί μία από τις κυκλοφορίες που αξίζει να έχουν στο ραντάρ τους.

Ο ΛΕΞ κρατάει μικρόφωνο και κάνει μια χειρονομία μπροστά στην κάμερα.
Ο ΛΕΞ σε στιγμιότυπο από το νέο του εγχείρημα.

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από το περιεχόμενο του album και τη μουσική κατεύθυνση που επέλεξαν οι δύο δημιουργοί. Απόψε τα μεσάνυχτα, το «Mpastard0s» παίρνει τη θέση του στις νέες κυκλοφορίες και η αναμονή δίνει τη θέση της στην ακρόαση.

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