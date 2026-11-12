MadWalk 12.11.2026

Flashback MadWalk 2017: Όταν οι «Κούπες» της Μαρίνας Σάττι συνάντησαν τη μόδα στην πασαρέλα

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Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή του MadWalk 2017 με τις «Κούπες» για την παρουσίαση της Reebok Classic
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σάττι ερμήνευσε τις «Κούπες» στο MadWalk 2017 για την παρουσίαση της Reebok Classic.
  • Η εμφάνιση συνδύασε παραδοσιακό τραγούδι με σύγχρονη μόδα, δημιουργώντας ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα.
  • Η Σάττι έφερε το ηχητικό της σύμπαν, συνδέοντας την ελληνική παράδοση με σύγχρονη αισθητική.
  • Το MadWalk 2017 απέδειξε πώς η μόδα μπορεί να γίνει σκηνικό για μουσικές προτάσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk είναι ένας θεσμός που εδώ και χρόνια φέρνει τη μουσική και τη μόδα στην ίδια σκηνή, δημιουργώντας ξεχωριστές στιγμές που μένουν στη μνήμη του κοινού. Κάθε διοργάνωση έχει τις δικές της ανατρεπτικές συνεργασίες και εμφανίσεις, με καλλιτέχνες και σχεδιαστές να συναντιούνται σε ένα διαφορετικό δημιουργικό περιβάλλον. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν στην ιστορία του θεσμού βρίσκεται και η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι το 2017, όταν η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας τις «Κούπες» για την παρουσίαση της συλλογής της Reebok Classic.

marina satti madwalk 2017 (3)

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε τη δική της ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα, καθώς ένα παραδοσιακό τραγούδι βρέθηκε σε ένα σύγχρονο fashion show, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα συνάντηση διαφορετικών επιρροών. Οι «Κούπες» απέκτησαν τη δική τους θέση στην πασαρέλα, με τη Μαρίνα Σάττι να φέρνει στη σκηνή το ξεχωριστό ηχητικό της σύμπαν και να συνδέει την ελληνική μουσική παράδοση με μια πιο σύγχρονη αισθητική.

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Το 2017, άλλωστε, η πορεία της προς το ευρύτερο κοινό βρισκόταν ακόμη σε μια διαφορετική φάση, αρκετά χρόνια πριν από τη συμμετοχή της στη Eurovision. Ωστόσο, η μουσική της ταυτότητα, που συνδυάζει ήχους, ρυθμούς και επιρροές από διαφορετικές μουσικές κουλτούρες, ήταν ήδη αναγνωρίσιμη. Η παρουσία της στο MadWalk αποτέλεσε μία ακόμη χαρακτηριστική στιγμή αυτής της δημιουργικής διαδρομής, αποδεικνύοντας ότι η μόδα μπορεί να γίνει το ιδανικό σκηνικό για μουσικές προτάσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

marina satti madwalk 2017 (1)

Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι συνόδευσε την παρουσίαση της Reebok Classic, δίνοντας στη συλλογή μια μουσική διάσταση που δεν περιορίστηκε σε ένα συνηθισμένο catwalk. Η επιλογή ενός παραδοσιακού τραγουδιού για μια σύγχρονη πασαρέλα δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα αντίθεση, αλλά και μια αρμονική συνύπαρξη ανάμεσα σε διαφορετικές εκφραστικές φόρμες.

Αυτό είναι, άλλωστε, ένα από τα στοιχεία που κάνουν το MadWalk να ξεχωρίζει: η δυνατότητα να μετατρέπει μια παρουσίαση μόδας σε ολοκληρωμένο μουσικό και καλλιτεχνικό θέαμα. Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι το 2017 παραμένει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, με τις «Κούπες» να συναντούν τη μόδα και να αποκτούν μια διαφορετική σκηνική διάσταση.

MadWalk 2026 by Three Cents: Η μόδα και η μουσική γράφουν το επόμενο κεφάλαιο

Η ιστορία του MadWalk συνεχίζεται και το 2026, με τη διοργάνωση MadWalk 2026 by Three Cents να επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do, φέρνοντας ξανά κοντά τη μόδα, τη μουσική και τις δημιουργικές συνεργασίες.

Με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», η φετινή διοργάνωση ετοιμάζεται να προσθέσει νέες στιγμές στην ιστορία του θεσμού. Και όσο πλησιάζει η μεγάλη βραδιά, οι εμφανίσεις προηγούμενων ετών, όπως εκείνη της Μαρίνας Σάττι το 2017, θυμίζουν ότι ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της μόδας γεννιούνται όταν η μουσική αποφασίζει να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο.

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Madwalk MadWalk 2026 Μαρίνα Σάττι
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