Η Λένα Ζευγαρά έρχεται για πρώτη φορά στο MadWalk 2026 – Οι επιτυχίες που την καθιέρωσαν

Η Λένα Ζευγαρά συμμετέχει για πρώτη φορά στο MadWalk και αυτή είναι η μουσική διαδρομή της από το πρώτο τραγούδι μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες

Με μια ματιά Η Λένα Ζευγαρά θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο MadWalk 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου.

Η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε πριν από μία δεκαετία, με πρώτο τραγούδι το «Θάλασσα ή αγάπη» το 2015.

Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 2018 με το τραγούδι «Όνειρα», το οποίο συνέγραψαν ο Βασίλης Καρράς και η Jenny Tsiko.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το διπλό album «Μείνε απόψε εδώ» με 26 τραγούδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Λένα Ζευγαρά ετοιμάζεται να προσθέσει έναν ξεχωριστό σταθμό στη μουσική της πορεία, καθώς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στο MadWalk 2026 by Three Cents, το μεγαλύτερο fashion & music show της Ελλάδας. Στις 23 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, θα φιλοξενήσει τη 16η διοργάνωση με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», φέρνοντας μαζί κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές, fashion brands και αγαπημένους καλλιτέχνες. Για τη Λένα Ζευγαρά, η φετινή εμφάνιση αποτελεί μια νέα εμπειρία και μια διαφορετική σκηνική πρόκληση, μακριά από το περιβάλλον των νυχτερινών κέντρων και των live εμφανίσεων που τη σύστησαν στο κοινό. Πίσω, όμως, από αυτή τη συμμετοχή βρίσκεται μια διαδρομή που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με τα πρώτα της τραγούδια, τις εμφανίσεις στην επαρχία και τη σταδιακή καθιέρωσή της στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.

Η επαγγελματική δισκογραφική πορεία της Λένας Ζευγαρά ξεκίνησε το 2015, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι με τίτλο «Θάλασσα ή αγάπη» από τη Spicy Music. Εκείνη την περίοδο, η τραγουδίστρια έκανε τα πρώτα της ζωντανά βήματα σε νυχτερινά μαγαζιά της επαρχίας, με εμφανίσεις σε πόλεις όπως ο Βόλος και η Κομοτηνή. Μέσα από αυτές τις βραδιές άρχισε να αποκτά εμπειρία στη σκηνή, να διαμορφώνει την ερμηνευτική της ταυτότητα και να χτίζει τη σχέση της με το κοινό.

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Στα πρώτα σημαντικά βήματά της συνάντησε και καταξιωμένους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους τον Βασίλη Καρρά, με τον οποίο συνεργάστηκε επί σκηνής. Η συγκεκριμένη συνεργασία απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη συνέχεια, καθώς ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής συνδέθηκε και με μία από τις πρώτες μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες της.

Τα «Όνειρα» που άλλαξαν την πορεία της

Το 2018 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη Λένα Ζευγαρά, καθώς κυκλοφόρησε το τραγούδι «Όνειρα», που έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της και την έφερε πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό. Τη μουσική υπέγραψε ο Μιχάλης Τουρατζίδης, ενώ στους στίχους συναντάμε τον Βασίλη Καρρά και την Jenny Tsiko. Το κομμάτι ξεχώρισε στα ραδιόφωνα και στα νυχτερινά κέντρα, δίνοντας σημαντική ώθηση στη μέχρι τότε πορεία της.

Το επόμενο μεγάλο βήμα ήρθε το καλοκαίρι του 2019 με το medley «Σήμερα και αύριο / Έλα έλα». Τα δύο τραγούδια έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή και συνέβαλαν καθοριστικά στην αναγνωρισιμότητά της. Τη μουσική τους υπογράφει ο Μιχάλης Τουρατζίδης και τους στίχους η Jenny Tsiko, ένα δημιουργικό δίδυμο που συνδέθηκε με αρκετές από τις επιτυχίες της τραγουδίστριας.

Την ίδια χρονιά, η Λένα Ζευγαρά εντάχθηκε στη δισκογραφική οικογένεια της Panik Platinum, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τραγούδια όπως τα «Ήμαρτον», «Δεν έχεις το Θεό σου» και «Στα πατώματα» προστέθηκαν στις επιτυχίες της, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις της άρχισαν να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δυναμική.

Τα τραγούδια και οι συνεργασίες που τη συνόδευσαν

Από το 2019 και μετά, η δισκογραφία της Λένας Ζευγαρά εμπλουτίστηκε με τραγούδια που απέκτησαν τη δική τους θέση στις μουσικές προτιμήσεις του κοινού. Το «Κάρμα», που κυκλοφόρησε το 2021, έγινε μία ακόμη χαρακτηριστική επιτυχία της, με τον Μιχάλη Τουρατζίδη στη μουσική και την Jenny Tsiko στους στίχους. Στη συνέχεια ακολούθησαν κομμάτια όπως το «Γιατί σε Μένα», το «Ας τα λέμε καλά», το «Χίλια πρέπει», το «Έτσι κοίταζες εμένα», το «Αρχιπέλαγος», το «Τα μεσάνυχτα», το «Κι εγώ εδώ», το «Μη σε ξαναδώ» και το «Μοίρα μου έγινες».

Σημαντικό κομμάτι της πορείας της αποτελούν και οι συνεργασίες της με δημιουργούς από διαφορετικές πλευρές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Εκτός από τον Βασίλη Καρρά και τον Μιχάλη Τουρατζίδη, η δισκογραφία της περιλαμβάνει τραγούδια με την υπογραφή του Φοίβου, όπως το «Αδέσποτο», του Πέτρου Ιακωβίδη, όπως το «Πόσο Σ’ Αγάπησα», αλλά και του Γιώργου Μουκίδη. Το 2024 κυκλοφόρησε επίσης το «Δε θα χωρίσουμε ποτέ», σε μουσική και στίχους του Αντώνη Βαρδή.

Παράλληλα με τη δισκογραφία της, η τραγουδίστρια συνέχισε να επενδύει στις ζωντανές εμφανίσεις, διατηρώντας σταθερή επαφή με το κοινό της. Στην τρέχουσα περίοδο εμφανίζεται στο Vog Club Athens μαζί με τον Σταμάτη Γονίδη, συνεχίζοντας την παρουσία της στην αθηναϊκή νυχτερινή σκηνή.

Το νέο album «Μείνε Απόψε Εδώ» και το επόμενο κεφάλαιο

Στις 2 Νοεμβρίου 2026, η Λένα Ζευγαρά παρουσίασε το νέο διπλό album «Μείνε απόψε εδώ» από την Panik Platinum. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με 26 τραγούδια, στην οποία συναντάς τόσο πρόσφατες κυκλοφορίες όσο και κομμάτια που έχουν ήδη αγαπηθεί μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Ανάμεσα στα τραγούδια του album βρίσκονται το «Αδέσποτο», με την υπογραφή του Φοίβου, αλλά και τα «Να τος», «Κορμί ενοικιαζόμενο», «Η μικρή», «Κόντρα» και «Τον έδιωξα για πάντα», που είχαν ήδη ξεχωρίσει μέσα από τα live της. Παράλληλα, στη συλλογή περιλαμβάνονται επιτυχίες όπως τα «Μείνε απόψε εδώ», «Θα θα», «Τα χάνω», «Παυσίπονα», «Να (που ο ήλιος βγαίνει πάλι)» και «Να πείτε στο παιδί».

Η κυκλοφορία του νέου album έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τραγουδίστρια συνεχίζει να διευρύνει τη δισκογραφική της παρουσία, ενώ η πρώτη συμμετοχή της στο MadWalk 2026 προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στη σκηνική της διαδρομή. Από τα πρώτα live στον Βόλο και την Κομοτηνή μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες, τις συνεργασίες με σημαντικούς δημιουργούς και τις εμφανίσεις σε μεγάλες μουσικές σκηνές, η Λένα Ζευγαρά έχει διαμορφώσει μια πορεία με σταθερή παρουσία στο λαϊκό τραγούδι.

Στις 23 Νοεμβρίου, θα τη δεις για πρώτη φορά στο MadWalk, εκεί που η μουσική συναντά τη μόδα και η σκηνική παρουσία αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα. Για την ίδια, είναι ακόμη μία ευκαιρία να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, αυτή τη φορά σε ένα show που συνδυάζει δύο κόσμους στους οποίους η εικόνα και η μουσική πρωταγωνιστούν εξίσου.

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