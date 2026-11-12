Μουσικά Νέα 12.11.2026

Ο Prince ζωντανεύει ξανά στη σκηνή: Η συναυλία του στο Λας Βέγκας έρχεται στους κινηματογράφους!

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Η συναυλιακή ταινία «Prince: 3121 Las Vegas Live» θα προβληθεί από τις 3 Δεκεμβρίου σε περισσότερες από 500 κινηματογραφικές αίθουσες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Συναυλιακή ταινία του Prince στο Λας Βέγκας, «Prince: 3121 Las Vegas Live», θα προβληθεί σε πάνω από 500 κινηματογράφους.
  • Η ταινία, διάρκειας 154 λεπτών, θα είναι διαθέσιμη σε ανάλυση 4K και Dolby Atmos, με τραγούδια από όλη την καριέρα του.
  • Επανέκδοση του άλμπουμ «3121» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά και σε φυσικές εκδόσεις, περιλαμβάνοντας επιπλέον ηχογραφήσεις.
  • Ζωντανό άλμπουμ «3121 Las Vegas Live» θα κυκλοφορήσει σε LP και CD, με τις φυσικές εκδόσεις να περιλαμβάνουν Blu-ray της συναυλίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κληρονομιά του Prince συνεχίζει να ζει και να εμπνέει, με μια σειρά από πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες που τιμούν την αξεπέραστη μουσική του. Με αφορμή την επανέκδοση του κλασικού του άλμπουμ «3121» από το 2006, το οποίο θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα καλύτερα έργα του μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’90, ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της μια ολοκαίνουργια συναυλιακή ταινία.

Ο τραγουδιστής με πορτοκαλί κοστούμι παίζει κιθάρα στη σκηνή, αποδίδοντας το πνεύμα του Purple Rain.
https://www.instagram.com/prince/

«Prince: 3121 Las Vegas Live»: Μια κινηματογραφική εμπειρία

Ο τίτλος «Prince: 3121 Las Vegas Live» θα συνοδεύει την κινηματογραφική αυτή παραγωγή, η οποία θα προβληθεί σε περισσότερες από 500 αίθουσες κινηματογράφων σε ολόκληρη τη χώρα, ξεκινώντας από την 3η Δεκεμβρίου για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η πρεμιέρα της ταινίας συμπίπτει με την κυκλοφορία της επανέκδοσης του άλμπουμ, προσφέροντας στους θαυμαστές μια πολυδιάστατη εμπειρία. Τα εισιτήρια για τις προβολές είναι ήδη διαθέσιμα.

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Η διάρκεια της ταινίας ανέρχεται στα 154 λεπτά και υπόσχεται να ταξιδέψει τους θεατές σε ένα μουσικό ταξίδι που περιλαμβάνει αγαπημένες επιτυχίες, σπάνια κομμάτια, διασκευές και εκτεταμένα instrumental μέρη. Η ταινία έχει ανανεωθεί και θα προβάλλεται σε 4K ανάλυση, ενώ σε κινηματογράφους με τον κατάλληλο εξοπλισμό, θα προσφέρει την καθηλωτική εμπειρία του Dolby Atmos. Το ρεπερτόριο της ταινίας αντλεί υλικό από ολόκληρη την καριέρα του Prince, παρουσιάζοντας τραγούδια όπως τα εμβληματικά «Purple Rain», «Kiss», «If I Was Your Girlfriend» και «U Got the Look», μαζί με κομμάτια από τα άλμπουμ «3121» και «Musicology». Επίσης, περιλαμβάνονται δυναμικές διασκευές γνωστών τραγουδιών, όπως τα «Pass the Peas», «Crazy» και «Play That Funky Music».

Η επανέκδοση του «3121»

Η επεκταμένη έκδοση του «3121» αναμένεται να κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ παράλληλα θα είναι διαθέσιμη σε φυσικές εκδόσεις 3LP + Blu-ray και 2CD + Blu-ray. Πρόκειται για μια έκδοση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα περιλαμβάνει το αρχικό, 12-κομματικό άλμπουμ, πλαισιωμένο από 10 επιπλέον, ωμές ηχογραφήσεις. Αυτές οι πρόσθετες ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν ακουστικές εκδοχές αγαπημένων τραγουδιών όπως «The Word», «Love» και «Te Amo Corazón», καθώς και άλλα σπάνια κομμάτια όπως τα «Time of Ur Life», «The Streets of Panama», «Another Girl» και «Glass Cutter».

https://www.instagram.com/prince/
https://www.instagram.com/prince/

Επιπλέον, για την Ημέρα των Δισκοπωλών Black Friday στις 27 Νοεμβρίου, θα κυκλοφορήσει ένα ζωντανό άλμπουμ με τίτλο «3121 Las Vegas Live». Αυτό το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε τριπλό-LP σε κρυστάλλινο μπλε βινύλιο, καθώς και σε έκδοση 2CD. Οι φυσικές εκδόσεις του άλμπουμ «3121» θα περιλαμβάνουν, εκτός από τη μουσική, και ένα Blu-ray με την κινηματογραφημένη συναυλία από το Λας Βέγκας. Το «3121», όταν πρωτοκυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου 2006 μέσω των NPG Records και Universal Music, κατάφερε να γίνει το πρώτο άλμπουμ του Prince που έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, σηματοδοτώντας μάλιστα το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ του που έφτασε στην πρώτη θέση των charts. Η επανέκδοση αυτή αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο το ταλέντο και την πολυδιάστατη καλλιτεχνική του προσφορά.

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