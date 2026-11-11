Μουσικά Νέα 11.11.2026

MadWalk 2026 by Three Cents: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με ένα λαμπερό Kick-Off Party!

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Το Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents πραγματοποιήθηκε στο Athénée, με λαμπερούς καλεσμένους και αποκαλύψεις για τη φετινή διοργάνωση
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Kick-Off Party του MADWALK 2026 by Three Cents πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τον θεσμό.
  • Η Βίκυ Καγιά παρουσίασε το concept «WE ARE ALL MADE OF STARS» και κάλεσε στο ραντεβού της 23ης Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do.
  • Θα παρουσιαστούν δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και brands, με συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών.
  • Ο Κωνσταντίνος Ρήγος θα τιμηθεί με το MadWalk of Fame Award για την καλλιτεχνική του συμβολή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το φετινό KickOff Party του MADWALK 2026 by Three Cents, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στο Athénée, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τον μεγαλύτερο θεσμό μόδας και μουσικής στην Ελλάδα που θα λάβει χώρα στις 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Η Βίκυ Καγιά μιλάει στο μικρόφωνο στο Kick Off Party του MadWalk, παρουσιάζοντας το σύγχρονο tailoring.
Βίκυ Καγιά

Αγαπημένοι καλλιτέχνες, Content Creators, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και πλήθος λαμπερών καλεσμένων παρευρέθηκαν σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και λάμψη, απολαμβάνοντας τα signature Three Cents cocktails, που πρόσθεσαν τη δική τους ξεχωριστή πινελιά στην εμπειρία, συνδυάζοντας ένταση, αυθεντικότητα με τον premium γευστικό χαρακτήρα τους. Τη βραδιά συνόδευσαν με ένα εκρηκτικό DJ set ο Coyot (Παναγιώτης Δημόπουλος) παραγωγός του Mad Radio 106.2 και ο AD-1 Αντώνης Δημητριάδης.

Πάρης Βαλταδώρος, ο Δημήτρης Γεωργόπουλος
Ο Πάρης Βαλταδώρος και o Δημήτρης Γεωργόπουλος στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Η εκθαμβωτική hostess Βίκυ Καγιά καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και παρουσίασε το φετινό δημιουργικό concept του θεσμού: «WE ARE ALL MADE OF STARS», που αναδεικνύει τη μοναδικότητα, την προσωπική έκφραση και τη λάμψη που κρύβει ο καθένας μας. Παράλληλα, προσκάλεσε το κοινό στο μεγάλο ραντεβού στις 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, όπου η μόδα θα συναντήσει ξανά τη μουσική μέσα από εντυπωσιακά catwalks, ανατρεπτικές συνεργασίες και μοναδικά performances.

Οι Deux Hommes στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Οι Deux Hommes στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Από αριστερά: Βασίλης Καλαντζής, Σοφία Τερζοπούλου, Ανδρέας Κουρής, Βαγγέλης Μόσχος, Τζώρτζια Παναγιαννοπούλου, Βίκυ Νικολοπούλου, Γιώργος Πουλάκης, Αφροδίτη Παλαδινού στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Από αριστερά: Βασίλης Καλαντζής, Σοφία Τερζοπούλου, Ανδρέας Κουρής, Βαγγέλης Μόσχος, Τζώρτζια Παναγιαννοπούλου, Βίκυ Νικολοπούλου, Γιώργος Πουλάκης, Αφροδίτη Παλαδινού στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Βίκυ Καγιά παρουσίασε τους σχεδιαστές και τα  fashion brands της διοργάνωσης, αναφέρθηκε στους πρώτους καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί και αποκάλυψε το πρόσωπο που θα τιμηθεί με το MadWalk of Fame Award.

Oι Αντώνης Δημητριάδης (AD1) και Coyot (Παναγιώτης Δημόπουλος), ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2, έδωσαν τον ρυθμό στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Oι Αντώνης Δημητριάδης (AD1) και Coyot (Παναγιώτης Δημόπουλος), ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2, έδωσαν τον ρυθμό στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, Ο Ανδρέας Κουρής, & ο Γιώργος Λεβέντης στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, Ο Ανδρέας Κουρής, & ο Γιώργος Λεβέντης στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Δύο άτομα ποζάρουν μπροστά από το φόντο του MadWalk 2026 by Three Cents, στο πλαίσιο του Kick-Off Party.
Ο Γιώργος Πουλάκης και η Σοφία Μουσδράκα στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Στο φετινό MADWALK, οι Fashion Heroes Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini συμμετέχουν στα επιμέρους projects που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του θεσμού, προσθέτοντας τη δική τους ξεχωριστή δημιουργική ταυτότητα στη μεγάλη γιορτή της μόδας και της μουσικής.

Οι παρευρισκόμενοι δροσίζονταν με τα ξεχωριστά cocktails της Three Cents
Οι παρευρισκόμενοι δροσίζονταν με τα ξεχωριστά cocktails της Three Cents
Η Emilia Vodos στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Η Emilia Vodos στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Ανάμεσα στους πρώτους καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί, στη φετινή σκηνή θα εμφανιστούν οι Biased Beast, Danae, Evangelia, FY, Kidd, Klavdia, LILA, Marina Satti, Ήβη Αδάμου, Λένα Ζευγαρά, Πέγκυ Ζήνα, Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Λιόλιου, Ρένα Μόρφη, Σάκης Ρουβάς και Ελένη Φουρέιρα.

Άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο ποζάρει μπροστά από το backdrop του Kick-Off Party του MadWalk 2026.
Ο Αθανάσιος Βασιλειάδης στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Στην πασαρέλα του MADWALK 2026 by Three Cents θα παρουσιαστούν εντυπωσιακά catwalks με δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών, όπως οι Celia Kritharioti, Daphne Valente, Deux Hommes, Dimitris Petrou, Georgia De Graecia, Sotiris Georgiou, Stelios Koudounaris, Valtadoros, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos και Αθανάσιος Βασιλειάδης.

O Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
O Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Η Στέλλα Μουγκαλιάν στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Η Στέλλα Μουγκαλιάν στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Μια γυναίκα με μαύρο φόρεμα και γάντια ποζάρει στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2026 by Three Cents.
Η Aria Skokos στο στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Τη δική τους ξεχωριστή παρουσία στη διοργάνωση θα έχουν και τα fashion brands 5226 by Celia Kritharioti, BSB και Greatness Athens, ενώ τα MAC Cosmetics και το ΣΚΡΑΤΣ ετοιμάζουν Special Acts προσθέτοντας τη δική τους ιδιαίτερη πινελιά στη φετινή διοργάνωση.

O Manos Kamakaris στο
O Manos Kamakaris στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Η Evangelia παρευρέθηκε στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents, φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο.
H Evangelia στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Μια γυναίκα ποζάρει στο κόκκινο χαλί του Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents.
Η Γαρυφαλλιά Καλληφώνη στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Για να ενημερωθείτε για τους πρώτους καλλιτέχνες που ανακοινώθηκαν ότι θα εμφανιστούν στο MADWALK 2026 by Three Cents πατήστε εδώ.

Μια γυναίκα ποζάρει μπροστά από το φόντο του MadWalk 2026 by Three Cents, με την εκδήλωση να είναι το επίκεντρο.
H Αθηνά Κλήμη στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Ένας άντρας με ιδιαίτερο στυλ ποζάρει μπροστά από το backdrop του Kick-Off Party του MadWalk 2026.
Ο Dr. Chris στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Παράλληλα, η ΔΕΗ ο Μεγάλος Υποστηρικτής του θεσμού, θα έχει δυναμική  παρουσία και στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, παρουσιάζοντας το δικό της ξεχωριστό catwalk, σε μια δημιουργική σύμπραξη με τον κόσμο της μόδας και της μουσικής.

Δύο άτομα ποζάρουν χαμογελαστά στο κόκκινο χαλί του MadWalk 2026 by Three Cents, φορώντας εντυπωσιακά μαύρα ρούχα.
Η Daphne Valente και ο Christian York στο Kick Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Μια γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά και μακρύ, λαμπερό φόρεμα ποζάρει στο κόκκινο χαλί του Kick-Off Party του MadWalk 2026.
Η Δάφνη Καραβοκύρη στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Ζευγάρι ποζάρει στο κόκκινο χαλί του Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents με φόντο το λογότυπο της εκδήλωσης.
Ο Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και η Βιολέτα Σαγκριώτηστο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχει το MadWalk of Fame, που φέτος τιμά τον Κωνσταντίνο Ρήγο για τη σημαντική δημιουργική του συμβολή στην ταυτότητα και την καλλιτεχνική πορεία του θεσμού, από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, ως art director.

Η Σάσα Σταμάτη στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Η Σάσα Σταμάτη στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Μια γυναίκα με μαύρο φόρεμα στέκεται μπροστά από το backdrop του Kick-Off Party του MadWalk 2026.
Η Μαριαγάπη Ξυπολιά στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Το MADWALK 2026 by Three Cents, ο μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα που ενώνει τη μόδα με τη μουσική, επιστρέφει για 16η χρονιά, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, υποσχόμενο μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές εκπλήξεις!

O FY και η Αλεξία Κεφαλά στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
O FY και η Αλεξία Κεφαλά στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents
Μια γυναίκα με μαύρο φόρεμα πόζαρε στην εκδήλωση Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents.
H Super Foteini στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cents

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

#MadWalk #MadWalk26

#ThreeCents #MegaTV

 Η προπώληση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ξεκινήσει. Εισιτήρια στο mad.gr

Μεγάλος Χορηγός:  Three Cents premium mixers
Μεγάλος Υποστηρικτής: ΔΕΗ
Xορηγοί: ΣΚΡΑΤΣ, BSB, COLGATE, CUPRA, LEGO
Beauty Partner: M·A·C Cosmetics
Hair Partner: L’Oréal Professionnel Paris

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KICK OFF PARTY Madwalk MadWalk 2026
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